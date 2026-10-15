Un angajat al companiei care a creat ChatGPT, arestat pentru spionaj. Ce ar fi încercat să înregistreze

Un inginer de origine saudită, angajat al OpenAI, a fost arestat în Statele Unite, fiind acuzat că a instalat un dispozitiv de înregistrare audio ascuns într-o sală de conferințe utilizată de conducerea companiei. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, anchetatorii au identificat indicii privind pregătirea dispozitivului, iar agenții de securitate ar fi descoperit ulterior un al doilea echipament similar în geanta suspectului.

Un inginer saudit angajat la OpenAI a fost arestat în SUA pentru spionaj Foto: Departamentul de Justiție al SUA

Cazul, investigat de FBI, ridică suspiciuni de spionaj și de obținere clandestină a unor informații confidențiale despre una dintre cele mai importante companii din industria inteligenței artificiale.

Cine este inginerul arestat și ce acuzații i se aduc

Abdulrahman Alfozan, în vârstă de 35 de ani, cetățean al Arabiei Saudite, a fost arestat vineri, 9 octombrie 2026. Potrivit comunicatului publicat de biroul procurorului federal pentru Districtul de Nord al Californiei, acesta lucra ca inginer la OpenAI din iulie 2025.

Bărbatul este acuzat că ar fi folosit sau ar fi încercat să folosească un dispozitiv electronic, mecanic sau de alt tip pentru interceptarea comunicațiilor orale. Infracțiunea este prevăzută de legislația federală americană privind interceptarea comunicațiilor.

Alfozan a apărut pentru prima dată în fața instanței federale la 13 octombrie și se afla în custodia autorităților la momentul publicării comunicatului. Următoarea înfățișare, pentru audierea privind menținerea sa în arest, a fost programată pentru 19 octombrie 2026.

Acuzațiile nu reprezintă o condamnare, iar vinovăția suspectului trebuie stabilită de instanță.

Dispozitivul ar fi fost ascuns în spatele unui televizor

Potrivit documentelor judiciare făcute publice de procurori, dispozitivul de înregistrare a fost descoperit la 30 septembrie 2026 de angajați ai OpenAI, într-o sală de conferințe destinată conducerii companiei, în sediul acesteia din San Francisco.

Echipamentul fusese introdus într-un port USB aflat în partea din spate a unui televizor. Pentru a-l ascunde, dispozitivul ar fi fost învelit în hârtie igienică.

Conform anchetatorilor, OpenAI a stabilit că instalarea ar fi avut loc în jurul datei de 28 septembrie. Conținutul dispozitivului era criptat.

Sala în care a fost găsit echipamentul era utilizată frecvent pentru întâlniri în cadrul cărora erau discutate informații cu caracter confidențial. Acestea includeau cercetări tehnice proprietare, planuri de produse, oportunități de dezvoltare a afacerii și informații care nu fuseseră făcute publice despre progresul tehnologic și deciziile strategice ale companiei.

În aceeași categorie intrau informații despre prioritățile OpenAI, colaborările comerciale și relațiile cu instituțiile guvernamentale.

Procurorii susțin că Alfozan nu avea autorizația de a accesa sala respectivă sau de a participa la întâlnirile desfășurate acolo.

Anchetatorii au identificat căutări despre sălile de ședință și întâlnirile conducerii

Un element important al anchetei îl reprezintă activitatea digitală pe care procurorii o asociază suspectului înainte de descoperirea dispozitivului.

Potrivit plângerii penale, înainte de 28 septembrie, Alfozan ar fi folosit un instrument de productivitate pentru a căuta informații despre adresele clădirilor OpenAI, sălile de ședință, capacitatea acestora și calendarele întâlnirilor.

Căutările ar fi vizat inclusiv localizarea conducerii companiei și întâlnirile cu parteneri externi.

Anchetatorii au analizat și activitatea unui cont de chatbot asociat soției suspectului. Potrivit documentelor judiciare, contul avea mai multe elemente de identificare comune cu propriul cont al lui Alfozan.

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Între 24 și 30 septembrie, acest cont ar fi transmis solicitări referitoare la construirea, personalizarea, instalarea și testarea unui dispozitiv de înregistrare audio, precum și la posibilitatea accesării sale de la distanță.

Printre subiectele abordate se numărau realizarea unui dispozitiv capabil să înregistreze continuu sunetul, configurarea conectivității Wi-Fi, îmbunătățirea funcțiilor de ascultare în timp real și criptarea cardului de memorie.

Mai mult, în perioada 27-28 septembrie, contul ar fi transmis solicitări referitoare în mod specific la dispozitivul descoperit ulterior, inclusiv detalii despre antetul personalizat și adresa MAC unică a acestuia.

Camerele de supraveghere l-ar fi surprins verificând dispozitivul

Anchetatorii au analizat și imaginile camerelor de supraveghere din sediul OpenAI.

Potrivit plângerii penale, înregistrările arată că Alfozan s-ar fi aflat în apropierea sălii de conferințe în mai multe zile înainte ca dispozitivul să fie descoperit, deși nu avea dreptul să participe la întâlnirile organizate acolo.

Un alt episod ar fi avut loc la 5 octombrie, după descoperirea primului dispozitiv. Potrivit procurorilor, imaginile de supraveghere l-ar fi surprins pe inginer intrând în sala de conferințe și uitându-se în spatele televizorului în care fusese instalat echipamentul.

În aceeași zi, angajații serviciului de securitate al OpenAI ar fi descoperit un al doilea dispozitiv de înregistrare, similar cu primul, într-o geantă lăsată nesupravegheată de suspect într-o altă încăpere a unei clădiri a companiei.

Geanta conținea, printre alte obiecte, portofelul și actul de identitate al lui Alfozan, potrivit documentelor judiciare.

Descoperirea celui de-al doilea echipament a devenit un alt element al anchetei privind presupusa interceptare clandestină a conversațiilor.

De ce sunt importante informațiile care ar fi putut fi înregistrate

În cazul companiilor care dezvoltă sisteme avansate de inteligență artificială, informațiile discutate în ședințele conducerii pot avea o valoare comercială și strategică semnificativă.

Potrivit procurorilor, întâlnirile din sala respectivă vizau inclusiv cercetarea proprietară, planurile de produse, capacitățile tehnologice și prioritățile strategice ale OpenAI.

Accesul neautorizat la asemenea informații poate crea riscuri pentru proprietatea intelectuală, avantajul competitiv al companiei și relațiile sale comerciale.

Autoritățile americane au prezentat cazul și din perspectiva securității naționale. Procurorul federal Craig Missakian a declarat că biroul său va continua să colaboreze cu FBI pentru identificarea și urmărirea penală a persoanelor suspectate că încearcă să obțină tehnologie americană prin mijloace ilegale.

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La rândul său, directorul FBI, Kash Patel, a afirmat că presupusa instalare a dispozitivului ar fi urmărit captarea clandestină a unor comunicații sensibile despre tehnologiile companiei.

Oficialii au subliniat importanța protejării cercetării și a tehnologiilor dezvoltate de companiile americane, în contextul competiției internaționale din domeniul inteligenței artificiale.

Totuși, comunicatul procurorilor nu stabilește că informațiile ar fi ajuns la un guvern străin sau că ar fi fost transmise unei alte organizații. Aceste aspecte nu trebuie confundate cu acuzația privind tentativa de interceptare a conversațiilor.

Ce pedeapsă riscă inginerul

Dacă va fi găsit vinovat pentru infracțiunea federală de care este acuzat, Abdulrahman Alfozan riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari. Legislația prevede și posibilitatea unei perioade de până la trei ani de eliberare supravegheată.

Acestea sunt limitele maxime prevăzute pentru infracțiunea indicată de Departamentul de Justiție, nu o pedeapsă stabilită în cazul său. Orice sancțiune va depinde de procedura judiciară, de eventualele probe prezentate și de decizia instanței.

Cazul este instrumentat de Secția pentru securitate națională, criminalitate informatică și infracțiuni speciale a biroului procurorului federal pentru Districtul de Nord al Californiei, în urma unei anchete desfășurate de FBI.