„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, a anunțat că își va încheia cariera în învățământ, după ce nu a promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director. Cadrul didactic susține că timpul acordat rezolvării subiectelor a fost insuficient și consideră că examenul a fost conceput greșit.

Andreia Bodea critică timpul insuficient pentru rezolvarea subiectelor Foto: FB/arhivă personală

„Cariera mea se încheie aici și cu asta basta”, a declarat Andreia Bodea pentru TVR Info, după eliminarea din concurs.

Directoarea susține că nu dificultatea subiectelor a reprezentat principala problemă, ci timpul prea scurt pentru rezolvarea celor 20 de itemi în 60 de minute.

„E ușor așa de spus, 20 de itemi în 60 de minute. Nu m-aș plânge neapărat de dificultatea subiectelor, cât m-aș plânge, în ceea ce mă privește, de timp. Este al doilea concurs la care în mod evident sunt, cu sau fără intenție, probabil fără intenție, avantajați profesori sau candidați care predau discipline exacte. Asta este. Cariera mea se încheie aici și cu asta basta”, a afirmat Andreia Bodea.

Andreia Bodea: „Subiectele au fost pe șase pagini, scrise mărunt. Șase pagini”

Cu experiență în funcția de director, Andreia Bodea a explicat pentru „Adevărul” că a fost surprinsă de modul în care a fost concepută proba din 13 octombrie 2026. Deși nu a considerat subiectele deosebit de dificile, aceasta a reclamat dezechilibrul dintre volumul de informații și timpul acordat.

„Eu am mai dat de două ori acest concurs de director, deci nu e ca și cum sunt novice. Sigur, în structura în care a fost el acum cinci ani și acum nouă ani. Pentru mine a fost destul de neașteptat. Nu mi s-a părut o probă neapărat grea. Mi s-a părut o probă complet dezechilibrată în raport cu timpul. Pentru că este adevărat că zici 20 de itemi. Dar fiecare item avea un text. Subiectele au fost pe șase pagini, scrise mărunt. Șase pagini. Citiți dumneavoastră șase pagini la prima vedere și vedeți cât timp vă ia, dar cu atenție”, a declarat directoarea.

În ziua concursului, aceasta a explicat și pentru Educație Privată că a ratat promovarea la un singur punct, din cauza timpului insuficient.

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„Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia la limită, un minut și trei sferturi- două minute, să citești fiecare cerință de două-trei ori, ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung. Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp”, a spus Andreia Bodea.

Directoarea a criticat organizarea examenului și a susținut că procedura ar fi trebuit simplificată.

„Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia să fie o singură probă scrisă și un interviu”, a mai declarat aceasta pentru Educație Privată.

Ionela Neagoe: „Ești ca o lumânare care se topește efectiv”

Și Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, a fost, la rândul său, eliminată după ce nu a promovat proba de competențe. Cadrul didactic a vorbit despre presiunea și efortul pe care le presupune conducerea unei școli, responsabilități care se adaugă activității de predare.

„Nu se vede consumul nervos, nu se văd nopțile nedormite de griji. Ești ca o lumânare care se topește efectiv și care, între timp, trebuie să mai facă și ore”, a declarat Ionela Neagoe pentru TVR Info.

Rata de promovare a probei a fost de 69% la nivel național

Proba de competențe a fost organizată separat de proba scrisă în această sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Candidații au avut la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva 20 de itemi, fiind declarați admiși cei care au oferit cel puțin 12 răspunsuri corecte.

La nivel național, rata de promovare a fost de 69%, iar nota medie a candidaților a fost de 6,45. În București, aproximativ două treimi dintre participanți au reușit să promoveze proba și să se califice în etapa următoare.

Timpul insuficient a fost una dintre principalele nemulțumiri exprimate de candidați. Mai mulți participanți au susținut că volumul mare de informații din cerințe și variantele lungi de răspuns nu le-au permis să analizeze fiecare item în mod corespunzător.

Colegiile Naționale „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” se numără printre instituțiile de învățământ cunoscute din Capitală, cu rezultate foarte bune la examenele naționale în ultimii ani.

Colegiul „Gheorghe Lazăr” a fost prima școală pilot din România, proiect început în mandatul Ionelei Neagoe, iar liceul s-a situat în mod constant printre unitățile cu rezultate remarcabile la bacalaureat.