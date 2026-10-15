„Ai omorât doi oameni? Bravo!” Stenogramele șocante cu un șofer de ambulanță din Italia, acuzat că a ucis șase bătrâni în drum spre spital

Un șofer de ambulanță din Italia, în vârstă de 27 de ani, este acuzat că ar fi ucis șase persoane în vârstă, injectându-le aer în vene în timpul transporturilor medicale. Interceptările telefonice din dosar dezvăluie conversații tulburătoare, în care partenera sa îl întreabă dacă a mai ucis un bătrân, iar el vorbește despre moartea a doi oameni.

Luca Spada, acuzat că a ucis mai mulți bătrâni Foto: FB

Luca Spada, angajat al Crucii Roșii Italiene în localitatea Forlimpopoli, este judecat începând de joi, 15 octombrie, pentru moartea Deannei Mambelli, o femeie în vârstă de 85 de ani, care a murit în ambulanță în timp ce era transportată la o clinică pentru tratament. În paralel, anchetatorii continuă cercetările în legătură cu alte cinci decese suspecte.

Potrivit publicației italiene Fanpage.it, tânărul este acuzat de omor voluntar, cu circumstanțe agravante, printre care premeditarea și folosirea unui mijloc insidios. Anchetatorii susțin că metoda presupusă ar fi constat în injectarea de aer în venele pacienților, cu ajutorul unei seringi.

„Ucizi un alt bătrân?”. Ce a discutat cu partenera sa

Printre probele analizate de anchetatori se numără interceptările telefonice realizate între 31 octombrie și 28 decembrie 2025. Înregistrările conțin conversații purtate de Spada cu partenera sa și cu un coleg de la Crucea Roșie.

Două dintre discuțiile cu partenera sa au avut loc pe 31 octombrie 2025. În prima dintre ele, femeia îl întreabă dacă urmează să mai moară o persoană în vârstă.

Stenograma interceptării:

Spada: „Bună ziua, bună dimineața”.

Partenera: „Ucizi un alt bătrân?”.

Spada: „Nu, trebuie să luăm o vârstă mai mare pentru Ravenna...”.

Partenera: „Bine...”.

Într-o altă conversație din aceeași zi, partenera îl întreabă dacă totul este în regulă și dacă a fost la muncă. Răspunsul bărbatului este urmat de un schimb de replici despre moartea a două persoane.

Stenograma interceptării:

Partenera: „E totul în regulă? Ai muncit?”.

Spada: „Da, a ucis doi oameni azi”.

Partenera: „Ai ucis doi oameni? Bravo!”.

Spada: „Nu eu, am spus că...”.

Partenera: „Păi, i-ai lăsat cartea ta de vizită?”.

Spada: „Nu, el le-a făcut, eu nu le-am făcut”.

„Din când în când, cineva trebuie să moară”

O altă conversație interceptată, purtată pe 21 noiembrie 2025 cu un coleg de la Crucea Roșie, conține o replică pe care anchetatorii o consideră relevantă pentru investigarea cazului.

Cei doi vorbesc despre un pacient care fusese salvat, iar discuția ajunge la o afirmație atribuită lui Spada: „Din când în când, cineva trebuie să moară”.

Stenograma interceptării:

Spada: „Deci e mort?”.

Colegul: „Nu, l-am salvat”.

Spada: „Dumnezeule, dar de ce trebuie să salvezi pe toată lumea? Din când în când, cineva trebuie să moară”.

Colegul: „Da, dar acesta nu era unul de-al tău, nu? Las-o baltă, n-ai fi câștigat niciun ban din el”.

Spada: „Bine, dar ar trebui să lăsăm asta în seama altora, nu e deloc o problemă”.

Colegul: „Ei bine... e vorba doar de concurență”.

Spada: „Economie circulară”.

Colegul: „Nu, nu, așa funcționează aici. În Forlì, nimeni nu trebuie să moară timp de două luni, altfel celelalte agenții vor da faliment”.

Spada: „Bine, bine, bine”.

Colegul: „Încep să închidă pentru că nu mai pot face față două luni de doliu. În Forlì, nimeni nu ar trebui să moară încă două luni”.

Fotografii cu sicrie și legături cu firme de pompe funebre

Potrivit sursei citate, în conversațiile cu colegii săi de la Crucea Roșie din Forlimpopoli, Spada ar fi trimis fotografii în care apărea alături de sicrie, precum și imagini de la exhumări sau cu persoane decedate care urmau să fie incinerate.

STENOGRAME Cinismul maxim cu care erau trataţi muribunzii de „Mafia Cioclilor”. „Ăsta a murit acum 7 minute”

Într-un mesaj inclus în dosar, tânărul ar fi menționat că trebuia să se întâlnească cu „partenerul său de la firma de pompe funebre”.

Anchetatorii au instalat camere în ambulanță

Un alt episod important pentru investigație s-a petrecut pe 26 noiembrie 2025, la o zi după moartea Deannei Mambelli. Anchetatorii instalaseră un sistem de înregistrare video în ambulanța în care murise femeia.

Din cauza unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, echipamentul nu a înregistrat transportul pacientei și momentul decesului. Sistemul a fost repus în funcțiune în dimineața următoare.

Înregistrările au surprins o discuție între Spada și un coleg, în timp ce aceștia inspectau interiorul vehiculului. În timpul conversației, șoferul pare să remarce prezența unei camere.

Stenograma înregistrării video:

Spada: „Ascultă, ieri era șurubul ăla acolo, pe care l-am strâns la loc mai târziu... E o cameră în mijloc...”.

Colegul: „Ăla e șurubul?”.

Spada: „Nu, acolo... Există o cameră acolo sus pentru mine”.

Colegul: „Dar unde?”.

Spada: „Sau e dinainte aranjat și apoi nu l-au pornit niciodată... E ceva acolo, nu ți se pare că e un aparat foto?”.

Colegul: „Ăsta? Haide...”.

În aceeași ambulanță, persoana responsabilă de curățarea vehiculului a descoperit o seringă din plastic, subțire, scoasă din ambalaj, cu acul protejat de un capac de siguranță.

Potrivit declarației date anchetatorilor, obiectul se afla pe podeaua ambulanței.

O altă seringă fusese găsită în septembrie 2025, în uniforma de lucru a lui Spada, în urma unei percheziții efectuate după apariția suspiciunilor legate de numărul neobișnuit de decese înregistrate în timpul transporturilor medicale la care acesta participase.

Un copil de doi ani a murit, după ce a căzut de la etajul al şaptelea al unui bloc din Craiova

Cinci decese din opt cazuri medicale semnificative

Ancheta a început după ce un paramedic a semnalat o anomalie în activitatea Crucii Roșii din Forlimpopoli. Între ianuarie și noiembrie 2025, instituția a efectuat 16.552 de transporturi. Dintre acestea, numai opt au fost asociate cu evenimente medicale semnificative, iar cinci dintre cazuri s-au soldat cu moartea pacienților.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, Spada se afla la bordul ambulanței în toate cele cinci situații fatale. Această coincidență a atras atenția unui coleg, care a furnizat ulterior informații anchetatorilor.

Suspiciunile au fost amplificate de descoperirea seringilor și de faptul că șoferii de ambulanță nu sunt autorizați să efectueze manevre medicale pentru care nu au pregătirea necesară.

Anchetatorii au început să verifice circumstanțele deceselor, au interceptat convorbirile telefonice și au instalat echipamente de înregistrare în ambulanță.

Procesul lui Luca Spada începe joi, 15 octombrie, în sala Curții cu Juri, ședința fiind deschisă publicului. Sunt așteptați numeroși jurnaliști, precum și cei patru copii ai Deannei Mambelli.

Deocamdată, șoferul de ambulanță a fost trimis în judecată pentru moartea Deannei Mambelli, în timp ce ancheta privind celelalte cinci decese continuă.

Instanța urmează să analizeze probele și acuzațiile formulate împotriva sa, iar vinovăția acestuia nu a fost stabilită definitiv.