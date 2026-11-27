Vremea se răcește accentuat în România în acest weekend, iar în mai multe regiuni sunt așteptate ninsori și depuneri de zăpadă.

Foto: Actualitatea Vrânceană

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vineri, 27 noiembrie, vremea va fi în general închisă, cu ploi în cea mai mare parte a țării. În Moldova, estul Transilvaniei și la munte vor fi și lapoviță și ninsoare, iar pe alocuri se va depune un strat de zăpadă de 2-5 centimetri.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 13 grade, iar cele minime între -3 și 7 grade.

În București, cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar, mai ales seara și noaptea. Temperaturile vor ajunge la 8-9 grade, iar vântul se va intensifica, cu rafale de până la 55 km/h.

Cum va fi vremea în weekend

Sâmbătă, vremea se va răci în toată țara. În jumătatea de sud vor fi precipitații, local însemnate cantitativ, iar în Moldova, estul Transilvaniei și la munte va ninge.

Din a doua parte a zilei, ninsoarea se va extinde și în alte regiuni. Pe alocuri se va depune un strat de zăpadă de 3-6 centimetri. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 8 grade, iar cele minime între -10 și 2 grade. Vântul va avea intensificări în sud, sud-est și în zona Carpaților Orientali.

În București, vremea va deveni rece și vântoasă. La început va ploua, însă din a doua parte a zilei va predomina ninsoarea și este posibil să se depună un strat de zăpadă.

Temperaturile vor coborî de la 3-4 grade dimineața până la -4 și -3 grade spre finalul nopții. Vântul va atinge viteze de 50-60 km/h.

Duminică, vremea va fi deosebit de rece în estul, sudul și centrul țării. În prima parte a zilei vor mai fi precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare, în sud-vest și în sudul extrem al țării. La munte va fulgui.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 6 grade, iar cele minime între -10 și -2 grade. În depresiunile din Carpații Orientali, temperaturile pot coborî până la -16 grade.

Vântul va continua să se intensifice în sud-est, cu viteze de 40-60 km/h, apoi va slăbi treptat.

În București, vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea rafale de 45-55 km/h. Temperatura maximă va ajunge la -1 sau 0 grade, iar minima va coborî la -7 și -5 grade.

Vremea de minivacanță

Minivacanța de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie va aduce o răcire accentuată în toată țara, cu temperaturi negative inclusiv pe timpul zilei, nopți geroase și precipitații sub formă de ninsoare în mai multe regiuni.

Nu sunt excluse nici primele ninsori în Capitală.

Meteorologul Mihai Huștiu a explicat, pentru „Adevărul”, că România se află sub influența unei circulații polare, care va determina scăderea accentuată a temperaturilor în următoarele zile.

„În primul rând, cred că trebuie să ne îmbrăcăm foarte bine, pentru că urmează o perioadă cu vreme rece, chiar deosebit de rece. Suntem sub o circulație polară, așa că vremea se va răci accentuat. Se răcește deja, dar se va răci și mai mult la finalul acestei săptămâni”, a declarat meteorologul.