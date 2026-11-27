Clanuri ale organizației mafiote ’Ndrangheta ar fi pregătit un asalt armat asupra Tribunalului din Locri, în Calabria, pentru a recupera cinci milioane de euro puse sub sechestru. Planul, care prevedea recrutarea unor specialiști în jafuri asupra transporturilor de valori, a fost descoperit într-o anchetă soldată cu 33 de arestări.

Poliția italiană Foto: Adevărul

Cinci milioane de euro păstrate la Tribunalul din Locri ar fi fost ținta unui atac pus la cale de clanuri ale ’Ndrangheta din zona Locride, în sudul Italiei. Potrivit anchetatorilor citați de Fanpage, grupările intenționau să recupereze banii ridicați de autorități în operațiuni anterioare, apelând la arme de război, explozibili și atacatori recrutați din Puglia.

Planul a ieșit la iveală în cursul unei anchete coordonate de Direcția Districtuală Antimafia (DDA) din Reggio Calabria și desfășurate de carabinierii ROS. Investigațiile, începute în 2022 prin analizarea unor conversații criptate de pe platforma Sky ECC, au dus la arestarea a 33 de persoane.

Arme de război și atacatori specializați în jafuri

Anchetatorii susțin că membrii clanurilor identificaseră deja explozibil plastic și arme care urmau să fie folosite în asalt, între care Kalașnikov și alte puști de asalt. Pentru executarea atacului, aceștia ar fi intenționat să angajeze persoane din Puglia, provenite din bande cu experiență în jefuirea transporturilor de valori.

Potrivit procurorilor, pierderea celor cinci milioane de euro, considerate venituri din activități ilegale, afectase lichiditățile necesare clanurilor pentru traficul de droguri. Recuperarea banilor și a unei cantități importante de stupefiante devenise o prioritate pentru grupări.

Asaltul nu a mai fost pus în aplicare. Potrivit Fanpage, operațiunea carabinierilor a împiedicat realizarea planului, iar detaliile anchetei au fost prezentate de procurorul din Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli.

Legături cu America de Sud și nordul Europei

Investigațiile au vizat în principal clanuri din Locride, dar și persoane cu legături cu alte grupări din Calabria și cu rețele din Roma și Napoli. Anchetatorii au identificat conexiuni în America de Sud, de unde proveneau drogurile, și în nordul Europei, unde acestea erau expediate frecvent pe mare.

Rețeaua ar fi apelat la scafandri pentru recuperarea drogurilor transportate sub apă, o metodă folosită pentru evitarea controalelor. De asemenea, potrivit anchetei relatate de Fanpage, organizația ar fi recrutat un pilot de linie pentru transporturi de cocaină.

Un alt circuit investigat privea spălarea banilor proveniți din jafuri. Bancnotele pătate cu cerneală antifurt ar fi fost curățate prin procedee chimice, cu ajutorul unor specialiști puși la dispoziție de organizații din Puglia.

Cele 33 de persoane arestate sunt acuzate, în funcție de presupusa implicare a fiecăreia, de trafic internațional de droguri, deținere de arme, inclusiv arme de război, spălare de bani și tăinuire. Faptele sunt investigate cu agravanta folosirii metodelor mafiote.