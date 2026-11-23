Opoziția din Grecia l-a criticat luni pe premierul Kyriakos Mitsotakis după ce acesta a glumit că persoanele în vârstă ar putea folosi un ajutor financiar acordat de stat pentru a le cumpăra nepoților jocul video Grand Theft Auto VI (GTA).

GTA VI a provocat un scandal politic în Grecia Foto: Facebook GTA 6

„Bunici, nu ascultați prostii și țineți-vă pe poziții”, a declarat Alexis Tsipras, fost premier și liderul partidului de stânga Elas, avertizând că jocul conține scene de violență și nu este potrivit pentru copii, potrivit POLITICO.

„Au auzit «Grand Theft» și nu și-au mai putut ascunde entuziasmul”, a adăugat Tsipras, făcând aluzie la acuzațiile de fraudă și corupție care au afectat partidul de centru-dreapta Noua Democrație, condus de Mitsotakis.

Cea mai recentă ediție a seriei de jocuri video GTA, lansată joia trecută, a fost prezentată drept cea mai așteptată lansare din istoria divertismentului digital.

Într-un videoclip publicat vineri pe rețelele sociale, cu ocazia acordării unei plăți unice suplimentare de 400 de euro pentru aproximativ două milioane de pensionari greci, Mitsotakis a întrebat:

„Câți dintre voi veți fi rugați de nepoți să le cumpărați Grand Theft Auto VI de Crăciun? Știm cu toții cât de mult le place bunicilor să-și răsfețe nepoții”.

Critici și din partea socialiștilor

Și partidul socialist Pasok l-a criticat pe Mitsotakis, acuzându-l de ipocrizie. Reprezentanții formațiunii au atras atenția că guvernul a votat recent în favoarea interzicerii accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, dar premierul pare să promoveze un joc pe care autoritățile de reglementare nu îl recomandă persoanelor sub 18 ani, din cauza violenței, limbajului vulgar și consumului de droguri prezentate în acesta.

„Nu aveam nevoie de dovezi suplimentare pentru a vedea cât de superficială este politica guvernului... Pentru Noua Democrație și Mitsotakis, comunicarea este întotdeauna mai importantă decât substanța”, a transmis partidul.

Lansarea GTA VI a stabilit un record absolut în industria divertismentului. Jocul a generat vânzări de 3,8 miliarde de dolari în primele 24 de ore și a avut 32,5 milioane de precomenzi, potrivit companiei Take-Two Interactive, care deține Rockstar Games. Încasările din prima zi au depășit inclusiv recordurile unor producții cinematografice de succes.

Entuziasmul pentru noul joc a fost atât de mare încât a început să se reflecte și în activitatea companiilor. În Statele Unite, cererile de concediu pentru ziua lansării, 19 noiembrie, au fost cu aproape 13% mai numeroase decât în zilele comparabile din anii precedenți, potrivit unei analize BambooHR care a luat în calcul datele a peste 3,4 milioane de angajați. Un sondaj separat a arătat că 18% dintre angajații americani intervievați intenționau să-și ia liber pentru a juca GTA VI.