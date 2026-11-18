Sean Little, un scoțian de 38 de ani, și-a luat o săptămână liberă de la muncă pentru a juca GTA 6, unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Bărbatul și-a convins soția și fiica să semneze un contract prin care se obligă să nu îl deranjeze în această perioadă.

Sean Little este pasionat de jocuri video. Foto: BBC Scotland

Lansarea GTA 6, programată pentru 19 noiembrie 2026 a fost primită cu entuziams de fani. Sean Little, în vârstă de 38 de ani, este zugrav și decorator și locuiește împreună cu familia sa în Newton Stewart, Scoția.

Pasionat de seria Grand Theft Auto încă din adolescență, bărbatul așteptat 13 ani apariția noului joc și a decis să transforme lansarea acestuia într-o adevărată vacanță.

Potrivit BBC, Sean și-a rezervat șapte zile libere pentru a juca GTA 6, dar a realizat că simplul fapt că va rămâne acasă nu îl va scuti de responsabilitățile obișnuite, de la plimbatul câinilor până la pregătirea meselor și alte treburi gospodărești.

Așa a apărut ideea unui contract semnat de soția sa, Natalie, și de fiica lor de 13 ani, Charlotte. Documentul îi permite să ocupe sufrageria familiei și să petreacă o săptămână în fața consolei, fără să fie întrerupt.

A plătit 70 de lire pentru a nu fi deranjat

Documentul, intitulat „Acordul de neinterferență în gospodărie pentru Grand Theft Auto VI”, stabilește regulile pe care familia trebuie să le respecte în săptămâna dedicată jocului.

Natalie și Charlotte s-au angajat să nu îi ceară să îndeplinească treburi casnice, să nu îl întrerupă fără motiv, să nu îi dezvăluie detalii despre povestea jocului și să nu facă observații legate de orele petrecute în fața ecranului.

Contractul mai interzice replici de tipul „Te joci de ore întregi”, „Serios, încă te mai joci?” sau „Poți să faci mai întâi un singur lucru?”.

„Nu avem voie să îi cerem să facă treburi casnice”, a declarat Natalie pentru BBC Scotland News, explicând că familia nu trebuie nici să îl critice pentru timpul petrecut pe canapea.

În schimbul acestei înțelegeri, Sean i-a oferit soției sale 50 de lire sterline, iar fiicei 20 de lire. Totodată, și-a majorat contribuția săptămânală la bugetul familiei la 500 de lire sterline.

Bărbatul a pus la dispoziția soției și bani suplimentari pentru gustări, astfel încât să nu fie nevoit să gătească. A cumpărat chiar și farfurii de unică folosință, pentru a evita spălatul vaselor.

Sean a povestit că inițial a redactat contractul în glumă și a filmat momentul semnării pentru contul său de TikTok, însă dorința sa este sune serioasă.

A așteptat 13 ani lansarea GTA 6

Pasiunea lui Sean Little pentru Grand Theft Auto a început în adolescență, când a descoperit primul joc al seriei. În 2013, la apariția GTA 5, avea aproximativ 25 de ani, iar de atunci a așteptat continuarea.

Pentru a-și permite săptămâna liberă, bărbatul a lucrat inclusiv în weekenduri, uneori câte 13 ore pe zi, și a pus bani deoparte.

El consideră că pasiunea pentru jocurile video nu trebuie abandonată odată cu înaintarea în vârstă. Și-a comparat entuziasmul cu cel al unui admirator Star Wars care continuă să urmărească filmele seriei după zeci de ani.

La 38 de ani, scoțianul spune că nu îl preocupă părerile celor care consideră exagerată pasiunea sa. Important este ca el și familia să fie mulțumiți de înțelegerea făcută.

Sean a calculat chiar că, dacă următorul joc al seriei va apărea după un interval asemănător, va avea 51 de ani la lansarea GTA 7, dar probabil va rămâne la fel de entuziasmat.

În locul unei vacanțe într-o destinație turistică, a ales să petreacă șapte zile în sufrageria casei, explorând Vice City, orașul fictiv inspirat de Miami în care se desfășoară acțiunea noului joc.

GTA 6, dezvoltat de Rockstar Games, va fi lansat joi, 19 noiembrie 2026, la ora 00:00, și în România, pentru consolele PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Potrivit Rockstar Games, lansarea are loc la miezul nopții, în funcție de fusul orar al fiecărei țări.

Noul titlu apare la 13 ani după GTA 5 și îi are în prim-plan pe Jason și Lucia, într-o poveste plasată în statul fictiv Leonida, inspirat de Florida, și în orașul Vice City.