O campanie de recrutare a organizației de tineret a PSD Sector 1 s-a transformat într-un motiv de ironii pe rețelele sociale. Tinerii social-democrați au încercat să profite de popularitatea jocului video GTA 6 pentru a atrage noi membri, însă alegerea imaginii a stârnit numeroase comentarii, în special din cauza semnificației titlului producției.

Postarea TSD Foto: FB

Pe pagina oficială de Facebook a TSD Sector 1 a fost publicat un poster inspirat de imaginea oficială a jocului Grand Theft Auto VI, în care au fost integrați membri ai organizației. Fotografia a fost însoțită de mesajul „Hai și tu în TSD S1”, prin care tinerii erau invitați să se alăture organizației.

Problema sesizată de internauți a fost chiar numele jocului. „Grand Theft Auto” poate fi tradus aproximativ prin „Furt calificat de automobile”, iar personajele principale ale seriei sunt implicate în jafuri și alte activități infracționale.

Asocierea dintre organizația politică și universul jocului a devenit rapid subiect de glume. Postarea a fost preluată și pe Reddit, unde utilizatorii au continuat ironiile la adresa social-democraților.

„Grand Theft la stat”. Cele mai ironice comentarii

Printre primele reacții s-a numărat cea a unui utilizator care a remarcat ironic: „Măcar recunosc că sunt niște hoți”.

Alți internauți au găsit rapid variante proprii ale titlului jocului, adaptate la realitatea politică din România.

„Grand Theft la stat”, a scris cineva, în timp ce un alt utilizator a propus o variantă în engleză: „Grand Theft Administration”.

Un alt comentariu a făcut referire directă la mesajul de recrutare al organizației: „Hai și tu în TSD pentru niște grand theft cum numai PSD știe să comită”.

„Am crezut că e Times New Roman... Nu, nu e”, a remarcat un internaut.

Altcineva a comentat: „Rockstar face jocuri. Voi faceți material pentru Recorder”.

„Prima comunicare onestă a PSD din istorie”, a scris un internaut.

„Gura păcătosului adevăr grăiește”, a adăugat altcineva.

„Păi voi jucați jocul ăsta de 37 de ani”, a spus un internaut.

„Știți că jocul este despre «mafioteală» și crime, da?”, a spus altcineva.

Postarea a ajuns și pe Reddit

Imaginea publicată de TSD Sector 1 a fost distribuită și pe Reddit, unde a generat sute de voturi și numeroase comentarii ironice.

„Ținând cont de targetul lor de audiență pe care o vor în «echipă», postul e bun. Doar nu vor pe cineva onest să strice combinațiile”.

Altcineva a rezumat ironic asocierea printr-o formulare scurtă: „Aripa tânără a celui mai mare GIO”.

„Nici Times New Roman nu putea s-o facă mai bine”, a mai spus altă persoană.