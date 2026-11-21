Grand Theft Auto VI (GTA 6) a generat vânzări de 3,8 miliarde de dolari în prima zi de la lansare, stabilind un record pentru industria divertismentului și devenind cea mai mare lansare din istorie.

Lucia și Jason, personajele principale din GTA VI Foto: Youtube/Rockstar Games

GTA VI a înregistrat 32,5 milioane de precomenzi, stabilind un nou record la nivelul tuturor platformelor, potrivit unui comunicat transmis de Take-Two Interactive, compania-mamă a Rockstar Games.

„Intrăm într-un nou capitol al Rockstar Games odată cu lansarea Grand Theft Auto VI, iar acest lucru ne umple de recunoștință. Suntem profund impresionați de reacția jucătorilor din întreaga lume și nu am putea fi mai entuziasmați să împărtășim acest moment cu voi”, a declarat Sam Houser, președintele și fondatorul Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI este disponibil în PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store, precum și la comercianții și pe platformele digitale din întreaga lume.

Jocul are clasificarea M (Mature) din partea ESRB, ceea ce înseamnă că este recomandat persoanelor cu vârsta de cel puțin 17 ani.

BBC notează că recordul îl depășește detașat pe cel stabilit de predecesorul său, Grand Theft Auto V, lansat în urmă cu 13 ani. Jocul deținea anterior recordul pentru cele mai mari vânzări din prima săptămână de la lansare din istoria jocurilor video, cu încasări de 1,15 miliarde de dolari în doar cinci zile.

Prin comparație, „Spider-Man: Brand New Day”, filmul cu cele mai mari încasări din acest an până în prezent, a generat 2,5 miliarde de dolari pe întreaga perioadă în care a rulat în cinematografe.

Turneul cântăreței americane Taylor Swift din 2023 și 2024, „Eras Tour” a generat încasări de 2,1 miliarde de dolari, un record pentru un spectacol muzical.

Nominalizări înainte de lansare

GTA 6 a obținut opt nominalizări la The Game Awards 2026, inclusiv pentru „Jocul anului” și „Cea mai bună muzică”, devenind titlul cu cele mai multe nominalizări, deși nu fusese încă lansat, potrivit BBC.

Juriul evenimentului este format în mare parte din jurnaliști de gaming din întreaga lume, care ar fi primit copii ale jocului înainte de lansare, pentru a-l putea analiza. Pe unele forumuri online, utilizatorii consideră că entuziasmul din jurul jocului a scăpat de sub control.

„Cred că toată lumea s-a săturat să audă despre acest joc. Nici măcar nu mai vreau să-l joc”, a comentat un utilizator.

Până acum, însă, această opinie pare să fie împărtășită doar de o mică parte a publicului.