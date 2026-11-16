Lansarea Grand Theft Auto VI (GTA VI), unul dintre cele mai așteptate jocuri video de acțiune din lume, începe să se vadă și în planificarea companiilor. În Statele Unite, cererile de concediu pentru 19 noiembrie 2026, data apariției jocului, sunt cu aproape 13% mai numeroase decât în zilele comparabile din anii anteriori, potrivit unei analize BambooHR.

Lansarea GTA VI este programată pentru 19 noiembrie. Foto: arhivă

Lansarea celui mai așteptat joc video al anului începe să se vadă și în planificarea companiilor. În Statele Unite, cererile de concediu pentru 19 noiembrie 2026, data apariției Grand Theft Auto VI, sunt cu aproape 13% mai numeroase decât în zilele comparabile din anii anteriori, potrivit unei analize BambooHR citată de Adevărul Financiar.

Studiul furnizorului de soluții software pentru resurse umane a luat în calcul datele a peste 3,4 milioane de angajați activi din Statele Unite, colectate între 2024 și 2026. Comparația a fost făcută cu zilele de joi din a treia săptămână a lunii noiembrie din 2024 și 2025, nu cu media tuturor zilelor lucrătoare.

Cererile de concediu cresc și după lansarea jocului

Interesul pentru GTA VI nu se limitează la ziua apariției. Pentru vineri, 20 noiembrie, solicitările de concediu sunt cu aproape 11% peste nivelul înregistrat în perioadele similare ale anilor anteriori. Pentru weekendul următor, creșterea este de aproximativ 9%.

Fenomenul se observă și în alte piețe. BambooHR raportează o majorare a cererilor de concediu de 8,3% în Marea Britanie și de 6,6% în Canada, față de zilele comparabile din anii precedenți.

Un sondaj separat, realizat de companie în rândul a 1.530 de angajați americani cu normă întreagă, arată că 18% dintre aceștia intenționează să-și ia liber pe 19 noiembrie pentru a juca GTA VI. Procentul este mai ridicat în rândul tinerilor: 32% dintre respondenții din generația Z și 27% dintre mileniali au declarat că plănuiesc să lipsească de la serviciu.

Aceste procente reflectă intențiile angajaților, nu absențe deja înregistrate.

Angajații ar putea invoca motive medicale pentru a lipsi

Pentru angajatori, problema nu este doar numărul solicitărilor de concediu, ci și modul în care angajații aleg să-și anunțe absența. Jumătate dintre respondenții care intenționează să-și ia liber cu ocazia lansării unui joc video spun că ar prefera să anunțe că sunt bolnavi, în loc să solicite concediu în avans.

Același sondaj arată că 38% dintre angajați consideră mai simplu să anunțe o absență medicală decât să-și planifice concediul, iar 51% recunosc că folosesc zilele de concediu medical și pentru motive care nu țin de sănătate.

După două amânări, lansarea GTA VI este programată pentru 19 noiembrie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. O versiune pentru PC nu a fost anunțată oficial.