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Un fermier și-a atacat soția cu pesticide și o seringă otrăvită: femeia a intrat în comă. Bărbatul a fost condamnat la închisoare

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Caz șocant în Germania: un fermier în vârstă de 41 de ani din Paderborn a fost condamnat la șapte ani și zece luni de închisoare după ce și-a atacat soția cu pesticide și o seringă otrăvită, în urma unui conflict legat de divorț și pensia alimentară. Femeia a ajuns în comă la spital.

Bărbatul a fost condamnat pentru tentativă de omor Foto Shutterstock
Bărbatul a fost condamnat pentru tentativă de omor Foto Shutterstock

Incidentul a avut loc în noiembrie anul trecut, însă instanța a pronunțat sentința abia luna aceasta. Potrivit informațiilor prezentate în instanță și preluate de presa germană, conflictul dintre cei doi soți a izbucnit din cauza divorțului, cei doi având împreună doi copii, în vârstă de cinci și șapte ani. 

În ziua atacului, bărbatul s-a oferit să își ducă soția cu mașina după o întâlnire la serviciile de protecție a copilului. Înainte de plecare, acesta a luat din ferma sa un pulverizator, pe care l-a umplut cu pesticid și l-a ascuns într-un rucsac, potrivit presei germane.

Pe parcursul deplasării, între cei doi a izbucnit o ceartă. Fermierul a scos dispozitivul improvizat și a stropit-o pe femeie cu substanța toxică, după care i-a injectat o parte din otravă cu o seringă în coapsă. Victima a opus rezistență, însă a fost grav rănită.

Femeia a reușit să scape și a cerut ajutor, însă ulterior s-a prăbușit. A fost transportată de urgență la spital, unde a intrat în comă, iar medicii nu au putut stabili imediat cauza intoxicației, ceea ce a întârziat tratamentul adecvat.

Potrivit instanței, fermierul a încercat în repetate rânduri să mușamalizeze fapta. Chiar și în timpul eforturilor de salvare, nu a scos un cuvânt și nu a menționat pesticidul. Acest lucru i-a lăsat pe medici nedumeriți cu privire la ce i s-ar fi putut întâmpla femeii. Acest lucru a costat timp prețios. 

Ulterior, victima și-a revenit din comă și a putut oferi declarații. Aceasta se află în prezent în stare stabilă, însă medicii avertizează că efectele pe termen lung, fizice și psihologice, nu pot fi încă evaluate.

Tribunalul regional din Paderborn a considerat faptele dovedite și a încadrat cazul ca tentativă de omor, pronunțând pedeapsa de șapte ani și zece luni de închisoare.

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