Un italian a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare după ce a construit un fals sit arheologic, prezentat turiștilor drept cel mai vechi amfiteatru în aer liber din lume. El a nivelat un deal, a creat ruine artificiale și a cerut 40 de euro pentru vizitarea locului.

Pentru 40 de euro, părea o adevărată ocazie: șansa de a vedea primul amfiteatru în aer liber din lume, cu coloane ruinate, trepte de piatră și statui ascunse într-un deal din nord-estul Italiei. Însă turiștii s-au trezit păcăliți după ce s-a descoperit că artefactul nu fusese construit înainte de anul 393 d.Hr., ci la începutul anilor 2000, scrie The Telegraph.

Acum, Franco Malosso von Rosenfranz, curatorul Amfiteatrului Maritim Berico, aflat în apropierea orașului Vicenza, în nord-estul Italiei, a fost condamnat la închisoare după ce a nivelat un deal, a construit deasupra un sit arheologic fals și le-a cerut turiștilor 40 de euro pentru a-l vizita.

Bărbatul în vârstă de 69 de ani, care se descria drept „filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră”, a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare pentru falsificarea unor opere de artă, producerea neautorizată de artefacte și încălcarea normelor în construcții.

El susținea că descoperise zona și artefacte istorice datând din perioada neolitică, precum și din epocile greacă și romană.

În materialele de promovare, el descria amfiteatrul drept „cel mai vechi și mai mare, printre cele mai spectaculoase din lume”, potrivit presei locale.

Situl i-a păcălit chiar și pe reprezentanții autorităților

Situl i-a indus în eroare pe mulți oameni, iar administrația locală l-a inclus chiar într-un ghid și într-o aplicație de promovare turistică finanțate de Uniunea Europeană, a relatat anterior publicația italiană Corriere della Sera.

În 2016, însă, carabinierii italieni au declanșat o anchetă asupra sitului, la ordinul Parchetului din Vicenza.

Arheologii au analizat structura și imaginile din satelit, care au evidențiat schimbările recente ale peisajului. Concluzia lor a fost că în acel loc nu exista nicio structură antică și că situl fusese construit recent, folosindu-se blocuri din piatră modernă îmbătrânite artificial.

Potrivit presei italiene, Malosso a construit treptele din blocuri „pur și simplu stivuite sau tencuite”, pe care le-a tratat pentru a le conferi un aspect antic. De asemenea, a amenajat un lac artificial, proaspăt excavat, și a amplasat statui din ipsos și coloane din beton „realizate din fibră de sticlă, papier-mâché sau materiale similare”.

Malosso le spunea turiștilor că o serie de personalități istorice ar fi vizitat amfiteatrul, susținând că Iulius Cezar ar fi trecut prin acel loc la întoarcerea din Egipt, împreună cu Cleopatra.

El mai susținea că descoperise situl în grădina unei case mari, după ce o alunecare de teren produsă în 2005 ar fi scos la iveală teatrul pierdut.

Potrivit lui Malosso, amfiteatrul ar fi fost locul original în care au debarcat primii venețieni, o biserică antică și chiar locul în care Julieta Capulet ar fi trăit în adolescență, deși William Shakespeare a plasat acțiunea piesei la Verona.

Când frauda a fost descoperită, Jacopo Bulgarini D’Elci, viceprimarul orașului Vicenza, a descris-o drept „una dintre cele mai incredibile farse de la Războiul lumilor al lui Orson Welles încoace”.

Municipalitatea din Arcugnano solicită despăgubiri în valoare de 560.000 de euro. Malosso a primit, de asemenea, o amendă penală de 3.000 de euro și a fost obligat să elibereze zona.