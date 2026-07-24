 Amfiteatru roman falsificat de un italian: A fost condamnat după ce a tăiat bilete turiștilor | adevarul.ro
search
Vineri, 24 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Amfiteatru roman falsificat de un italian: A fost condamnat după ce a tăiat bilete turiștilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un italian a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare după ce a construit un fals sit arheologic, prezentat turiștilor drept cel mai vechi amfiteatru în aer liber din lume. El a nivelat un deal, a creat ruine artificiale și a cerut 40 de euro pentru vizitarea locului.

Ruinele fuseseră create artificial FOTO X
Ruinele fuseseră create artificial FOTO X

Pentru 40 de euro, părea o adevărată ocazie: șansa de a vedea primul amfiteatru în aer liber din lume, cu coloane ruinate, trepte de piatră și statui ascunse într-un deal din nord-estul Italiei. Însă turiștii s-au trezit păcăliți după ce s-a descoperit că artefactul nu fusese construit înainte de anul 393 d.Hr., ci la începutul anilor 2000, scrie The Telegraph.

Acum, Franco Malosso von Rosenfranz, curatorul Amfiteatrului Maritim Berico, aflat în apropierea orașului Vicenza, în nord-estul Italiei, a fost condamnat la închisoare după ce a nivelat un deal, a construit deasupra un sit arheologic fals și le-a cerut turiștilor 40 de euro pentru a-l vizita.

Bărbatul în vârstă de 69 de ani, care se descria drept „filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră”, a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare pentru falsificarea unor opere de artă, producerea neautorizată de artefacte și încălcarea normelor în construcții.

El susținea că descoperise zona și artefacte istorice datând din perioada neolitică, precum și din epocile greacă și romană.

În materialele de promovare, el descria amfiteatrul drept „cel mai vechi și mai mare, printre cele mai spectaculoase din lume”, potrivit presei locale.

Situl i-a păcălit chiar și pe reprezentanții autorităților

Situl i-a indus în eroare pe mulți oameni, iar administrația locală l-a inclus chiar într-un ghid și într-o aplicație de promovare turistică finanțate de Uniunea Europeană, a relatat anterior publicația italiană Corriere della Sera.

În 2016, însă, carabinierii italieni au declanșat o anchetă asupra sitului, la ordinul Parchetului din Vicenza.

Arheologii au analizat structura și imaginile din satelit, care au evidențiat schimbările recente ale peisajului. Concluzia lor a fost că în acel loc nu exista nicio structură antică și că situl fusese construit recent, folosindu-se blocuri din piatră modernă îmbătrânite artificial.

FOTO Google Maps
FOTO Google Maps

Potrivit presei italiene, Malosso a construit treptele din blocuri „pur și simplu stivuite sau tencuite”, pe care le-a tratat pentru a le conferi un aspect antic. De asemenea, a amenajat un lac artificial, proaspăt excavat, și a amplasat statui din ipsos și coloane din beton „realizate din fibră de sticlă, papier-mâché sau materiale similare”.

Malosso le spunea turiștilor că o serie de personalități istorice ar fi vizitat amfiteatrul, susținând că Iulius Cezar ar fi trecut prin acel loc la întoarcerea din Egipt, împreună cu Cleopatra.

El mai susținea că descoperise situl în grădina unei case mari, după ce o alunecare de teren produsă în 2005 ar fi scos la iveală teatrul pierdut.

Potrivit lui Malosso, amfiteatrul ar fi fost locul original în care au debarcat primii venețieni, o biserică antică și chiar locul în care Julieta Capulet ar fi trăit în adolescență, deși William Shakespeare a plasat acțiunea piesei la Verona.

Când frauda a fost descoperită, Jacopo Bulgarini D’Elci, viceprimarul orașului Vicenza, a descris-o drept „una dintre cele mai incredibile farse de la Războiul lumilor al lui Orson Welles încoace”.

Municipalitatea din Arcugnano solicită despăgubiri în valoare de 560.000 de euro. Malosso a primit, de asemenea, o amendă penală de 3.000 de euro și a fost obligat să elibereze zona.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Un bărbat din Italia, condamnat după ce a construit un amfiteatru „antic” și le cerea turiștilor 40 de euro pentru a-l vizita
stirileprotv.ro
image
Medicii din România se revoltă din cauza legii salarizării: „Baftă, România, la sănătate!” / „Am ales să rămân în țară” / „Nota de plată nu o vor achita medicii”
gandul.ro
image
BREAKING! Trei directori din industria de apărare de stat, REȚINUȚI DE DNA!
mediafax.ro
image
Carlos Alcaraz a făcut spectacol după finala Cupei Mondiale. Imagini virale cu starul tenisului interpretând o celebră piesă a lui Michael Jackson
fanatik.ro
image
Șoferii din București și Ilfov, discriminați de asigurători la polițele RCA, acuză service-urile din România. Tarifele sunt duble față de restul țării
libertatea.ro
image
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Președintele Argentinei, "de neoprit", după eșecul din finala Cupei Mondiale, cu Spania
digisport.ro
image
Danny Boy, între fosta și actuala iubită! Momentul tensionat de la „Insula Iubirii – Reuniunea”
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
observatornews.ro
image
Daniel Balaciu, primul interviu din închisoare! Ce s-a întâmpla în ziua în care Dana Roba a văzut moartea cu ochii
cancan.ro
image
Ai muncit ani de zile, dar lipsesc perioade din dosarul de pensie? Ce faci dacă nu apar la Casa de Pensii
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Cât s-au scumpit biletele de avion în Europa. Țările unde prețurile au explodat și cele unde au scăzut puternic
playtech.ro
image
Povestea emoționantă a unei promisiuni. ”Adu Cupa acasă, fiule / Misiune îndeplinită”. Un campion mondial i-a dăruit medalia unei persoane care a contat enorm în cariera sa
fanatik.ro
image
S-a mutat cu familia anul trecut în Franța. ”Locuind aici am descoperit ce nu înțeleg străinii despre această țară”
ziare.com
image
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
digisport.ro
image
Clipe de coșmar la Bacău! O cisternă a luat foc după ce a fost lovită de un tren cu călători
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Statul acordă câte 1.000 de lei lunar, sprijin pentru tineri. Guvernul a aprobat o primă de angajare
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor
click.ro
image
Andreea Ibacka, în lacrimi. Motivul pentru care fosta soție a lui Cabral a plâns. „Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”
click.ro
image
Unde a plecat Carmen Brumă în vacanță? Vedeta a lansat o provocare pentru fani: „Nu e insulă”
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor

OK! Magazine

image
Ducesa, mai sexy ca niciodată! Meghan a publicat noi imagini de la plajă. În familia lor, e soare

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
4 lucruri pe care să le faci seara, dacă ai colesterolul mărit