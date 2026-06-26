Un afacerist apropiat de PNL s-a întors acasă după 11 ani. Nu a executat nicio zi din cei 6 ani de închisoare. Ce legături are cu Crin Antonescu

După 11 ani în care a fost de negăsit, omul de afaceri Cristian Maftei, condamnat definitiv la șase ani de închisoare în dosarul „Mită la Prefect”, a reapărut în Iași. Fostul fugar nu a executat însă nicio zi din pedeapsă, după ce termenul de prescripție a intervenit în vara anului trecut.

Condamnat definitiv în iunie 2014 la șase ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită în celebrul dosar „Mită la Prefect”, Maftei a fost acuzat că a facilitat obținerea ilegală a aproximativ trei hectare de teren. Cu toate acestea, omul de afaceri nu a executat nicio zi din pedeapsă, întrucât a părăsit țara imediat după pronunțarea sentinței definitive, potrivit Dezvăluirea.

Potrivit documentelor din dosar, la data de 18 iunie 2014, la doar șase zile după condamnare, Curtea de Apel Iași a emis mandatul european de arestare nr. 2/2014 și mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării nr. 1/2014.

Decizia a fost luată după ce Inspectoratul de Poliție Județean Iași a informat instanța că, în urma verificărilor efectuate, persoana condamnată părăsise teritoriul României cu destinația Republica Moldova. De atunci și până în vara anului 2025, autoritățile nu au reușit să îl localizeze și să îl aducă în țară pentru executarea pedepsei.

La aproape cinci ani de la condamnare, pe 22 februarie 2019, Serviciul de Investigații Criminale a comunicat instanței faptul că Maftei figura în continuare în urmărire națională și internațională, fiind căutat inclusiv prin intermediul Interpol.

Conform legislației în vigoare, pentru ca pedeapsa să poată fi executată, condamnatul trebuia identificat și încarcerat înainte de împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei. În cazul unei condamnări de șase ani, acest termen a fost de 11 ani calculați de la data rămânerii definitive a hotărârii din 12 iunie 2014.

Astfel, după împlinirea termenului legal, în iunie 2025, executarea pedepsei a devenit imposibilă din punct de vedere juridic, iar condamnarea nu mai putea fi pusă în aplicare.

În același dosar, fostul prefect al județului Iași, Radu Prisăcaru, a fost condamnat la patru ani de închisoare, în timp ce avocatul Toni Baltag și fostul șef al Agenției Domeniilor Statului, Flavius Ioniță, au primit pedepse de câte trei ani de închisoare. Spre deosebire de Maftei, aceștia și-au executat pedepsele dispuse de instanță.

Înainte de plecarea din țară, Cristian Maftei era cunoscut în mediul de afaceri ieșean, fiind implicat în mai multe afaceri..

Cristian Maftei a fost un apropiat al PNL Iaşi, acesta fiind, în trecut, unul dintre principalii sponsori ai formaţiunii politice. Apropiat al lui Relu Fenechiu, Maftei a fost cununat la începutul anilor 2000 de fostul lider liberal Crin Antonescu. Maftei a fost căsătorit cu notăriţa Ioana Beldeanu, de care a divorţat între timp.

Restaurantul său, Barbarosa, a funcționat, potrivit informațiilor apărute în presa locală la acea vreme, într-un spațiu deținut de organizația județeană a Partidul Național Liberal Iași.