După mai bine de 30 de ani la conducerea Partidului Comunist din Moldova, Vladimir Voronin a cedat conducerea PCRM oamenilor condamnatului fugar Ilan Șor

După mai bine de trei decenii în fruntea Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), formațiune pe care a fondat-o și a transformat-o într-o forță dominantă pe scena politică moldovenească, Vladimir Voronin a renunțat la funcția de președinte al partidului.

Decizia a fost luată în cadrul celui de-al XI-lea Congres al PCRM, desfășurat la Chișinău, unde delegații au ales-o în funcția de președinte pe deputata Diana Caraman. În același timp, Voronin a fost desemnat președinte de onoare al formațiunii, o funcție care îi păstrează influența simbolică asupra partidului.

Congresul a reunit 254 de delegați din toate raioanele și municipiile Republicii Moldova și a marcat începutul unei noi etape pentru una dintre cele mai vechi formațiuni politice din țară.

Cine este noua lideră a PCRM

Diana Caraman conduce în prezent fracțiunea PCRM din Parlament și este considerată una dintre figurile influente ale actualei generații de lideri comuniști.

Potrivit unor informații publicate de Deschide.MD, numele său a fost asociat în ultimii ani cu cercul de influență al condamnatului fugar Ilan Șor. Publicația a relatat că, în perioada 2022-2025, Caraman s-ar fi numărat printre politicienii remunerați pentru activități coordonate de gruparea Șor, alături de mai mulți foști deputați socialiști. Aceste informații nu au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Noua conducere a PCRM îi include și pe Constantin Starîș și Vladimir Telnov, aleși secretari ai Comitetului Central. Ambii au fost menționați în spațiul public în legătură cu activități sau persoane asociate grupării conduse de Ilan Șor.

„O nouă etapă în istoria partidului”

În primul său discurs în calitate de lider al PCRM, Diana Caraman a afirmat că partidul trebuie să își păstreze valorile tradiționale, dar să se adapteze noilor realități politice.

„Astăzi este o zi specială pentru mine. Congresul PCRM mi-a acordat încrederea de a conduce partidul. Avem o istorie bogată, construită pe principiile justiției sociale, statalității, suveranității și respectului față de omul muncii”, a declarat aceasta.

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Caraman a subliniat că formațiunea intră într-o etapă de modernizare și că obiectivul noii conduceri este apropierea de electorat și consolidarea poziției partidului pe scena politică.

La rândul său, PCRM a transmis într-un comunicat că deciziile adoptate la congres marchează începutul unei perioade de „reînnoire”, bazată pe continuitatea cursului politic stabilit de generația fondatoare condusă de Vladimir Voronin.

Voronin, omul care a dominat politica moldovenească timp de un deceniu

Plecarea lui Vladimir Voronin de la conducerea PCRM încheie un capitol important din istoria politică a Republicii Moldova.

Fost ministru de Interne al RSS Moldovenești în ultimii ani ai Uniunii Sovietice, Voronin a participat la fondarea PCRM în 1993 și a preluat oficial conducerea partidului în 1994.

Ascensiunea sa politică a culminat în 2001, când comuniștii au câștigat majoritatea parlamentară, iar Voronin a devenit președinte al Republicii Moldova. El a condus țara până în 2009, perioadă în care PCRM a dominat scena politică și instituțiile statului.

După protestele din aprilie 2009 și schimbarea raportului de forțe din Parlament, comuniștii au pierdut treptat influența pe care o avuseseră în anii precedenți.

Declin electoral și revenire în Parlament

În ultimul deceniu, PCRM a traversat o perioadă de declin electoral. Cel mai slab rezultat din istoria formațiunii a fost înregistrat la alegerile parlamentare din 2019, când partidul nu a reușit să depășească pragul electoral și a obținut doar 3,76% din voturi.

Doi ani mai târziu, comuniștii au revenit în Parlament într-o alianță electorală cu socialiștii, obținând zece mandate, inclusiv pentru Vladimir Voronin.

La scrutinul parlamentar din 2025, PCRM a făcut parte din Blocul „Patriotic”, alături de PSRM, „Viitorul Moldovei” și alte formațiuni. În urma alegerilor, partidul a obținut opt mandate de deputat.

Umbra lui Ilan Șor asupra stângii moldovenești

Schimbarea de la vârful PCRM are loc într-un context în care influența lui Ilan Șor continuă să se extindă asupra mai multor formațiuni din opoziția pro-rusă.

După ce partidul care îi purta numele a fost declarat neconstituțional și scos în afara legii, politicianul condamnat definitiv în dosarul „Frauda bancară” a fost asociat cu apariția sau susținerea mai multor proiecte politice, printre care „Renaștere”, „Șansă”, „Victorie”, „Moldova Mare”, Uniunea Centristă din Moldova și alte formațiuni care gravitează în jurul blocului „Pobeda”.

În aceste condiții, alegerea Dianei Caraman la conducerea PCRM este privită de observatori nu doar ca o schimbare de generație în interiorul partidului, ci și ca un nou episod în reconfigurarea stângii politice din Republica Moldova.