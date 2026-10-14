Constatarea unui bărbat care a decis să se mute în Thailanda. Cât e chiria pentru o casă cu trei dormitoare

Un tânăr britanic, în vârstă de 31 de ani, a decis să își schimbe viața și s-a mutat în Thailanda, unde costurile de trai sunt considerabil mai mici decât în țara sa natală. Plătește 684 de euro pe lună pentru o casă cu trei dormitoare și cheltuiește aproximativ 44 de euro pe săptămână pentru mâncare.



Foto: FB

Originar din Wolverhampton, Marea Britanie, Mac Haycock a ajuns în Thailanda în urmă cu trei ani. Inițial, intenționa să călătorească prin Asia de Sud-Est, să filmeze videoclipuri și să câștige bani în plus lucrând în baruri. Planurile sale s-au schimbat însă după ce a descoperit stilul de viață din această țară, relatează presa britanică.

În cele din urmă, a decis să rămână și să își construiască o viață departe de casă. În prezent, locuiește împreună cu prietena sa și cu cele două pisici ale lor, în apropiere de centrul orașului Pattaya. Are o mașină, o motocicletă și propria afacere, un bar numit Deluzion.

Cât îl costă chiria și mâncarea în Thailanda

Unul dintre principalele avantaje pe care le-a descoperit este diferența dintre cheltuielile cotidiene din Thailanda și cele din Marea Britanie.

A plecat din Anglia și și-a construit o nouă viață în Thailanda Foto: FB

Pentru casa cu trei dormitoare în care locuiește, britanicul plătește 580 de lire sterline pe lună, echivalentul a aproximativ 684 de euro. Facturile la apă și electricitate ajung la circa 25 de lire sterline, adică aproximativ 29 de euro lunar.

Nici cheltuielile pentru mâncare nu sunt foarte mari. Mac estimează că alocă aproximativ 37,50 de lire sterline pe săptămână pentru alimente, echivalentul a circa 44 de euro. Asta înseamnă aproximativ 177 de euro pe lună.

„Diferența e ca între zi și noapte. Costul vieții în Marea Britanie este extrem de mare, mai ales când aduni toate facturile lunare”, spune britanicul.

Acesta explică faptul că, în țara natală, cheltuielile pentru locuință și hrană reprezintă doar o parte din bugetul lunar. Întreținerea mașinii, asigurările, taxele auto, inspecțiile tehnice și serviciile de telefonie mobilă și internet pot crește semnificativ costurile.

Și-a deschis propria afacere și câștigă mai mult ca niciodată

Mutarea în Thailanda i-a oferit și oportunitatea de a-și dezvolta o afacere. Și-a deschis propriul bar și afirmă că în prezent câștigă mai mult decât a câștigat vreodată.

În plus, stilul său de viață este diferit de cel pe care l-ar fi avut dacă ar fi rămas în Marea Britanie. Nu este nevoit să respecte un program fix de lucru, de la 9.00 la 17.00, și își poate organiza timpul în funcție de activitățile sale.

Își petrece o parte din zi filmând și editând videoclipuri, merge la plajă și în baruri și îi ajută pe cei care sunt interesați să se mute în Thailanda. Uneori, își petrece serile chiar în localul său, înainte de a se întoarce acasă, la partenera sa și la cele două pisici.

„Cu aceiași bani aici îți permiți o casă frumoasă, mâncare bună, transport și un mod de viață mult mai plăcut”, explică el.

După trei ani petrecuți în Thailanda, Mac Haycock spune că nu are motive să se întoarcă în Marea Britanie în viitorul apropiat. Costurile mai mici, afacerea proprie și libertatea de a-și organiza viața l-au convins că a făcut alegerea potrivită.

„Ceea ce iubesc cel mai mult este sentimentul de libertate pe care îl am în Thailanda. Mi-am construit o viață pe care mi-ar fi fost mult mai greu să o obțin acasă”, afirmă acesta.