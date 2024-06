O familie și-a vândut casa și a cumpărat un sat întreg în Franța: „Eram într-o cursă de șobolani și viața trecea pe lângă noi”

Doi soți și-au vândut casa din Manchester (Mare Britanie) cu 400 de mii de lire sterline, pentru a cumpăra un întreg sat din Franța. Ei spun că viața lor s-a îmbunătățit de când s-au mutat în cătun. „Avem mai multă stabilitate aici, iar vremea frumoasă face o mare diferență”, spun aceștia.

Liz Murphy, 47 de ani, și soțul ei, David, 55 de ani, au cumpărat cătunul rural istoric Lac De Maison, din Poitou-Charentes, sud-vestul Franței, în ianuarie 2021, potrivit The Independent.

Cuplul și-a vândut casa cu trei dormitoare din Manchester pentru 400.000 de lire sterline și a folosit banii pentru a cumpăra șase case vechi de 400 de ani, două hambare și trei acri de teren.

Ei au transformat orașul lor liniștit într-o afacere înfloritoare, cu cele trei case de vacanță aproape complet rezervate pentru vara anului 2024. Ei spun acum că nu intenționează să se întoarcă.

Cei doi au lucrat în radio, iar acum sunt mulțumiți că nu mai depind de un angajator. Ei sunt convinși că stilul de viață la care visează nu ar putea fi atins în Anglia și consideră Franța drept „casa lor”.

„Am fost foarte ocupați, suntem aproape complet rezervați în această vară și chiar și în sezonul liniștit am avut încă oaspeți în majoritatea weekend-urilor. Renovările sunt mereu în desfășurare, dar am terminat în mare parte. Suntem de patru ani aici, așa că ne-am obișnuit cu întreținerea și am devenit mai rapizi la gestionarea zilnică a lucrurilor. Dar încă ne ia două ore și jumătate să tundem gazonul pentru că este foarte mult”, susține Liz, mamă a doi copii.

„Aceasta este slujba noastră cu normă întreagă acum, este atât de diferită de vechile noastre slujbe de birou. Fiecare zi este diferită și tot ceea ce facem este pentru noi și pentru familia noastră. Ne-a plăcut Marea Britanie, dar nu regretăm că ne-am mutat aici și nu avem planuri să ne întoarcem. Este plăcut pentru că ne controlăm puțin mai mult propriul destin. Acum avem mai multă stabilitate în Franța. Nu există undeva un director general care să se trezească într-o dimineață și să decidă să reducă jumătate din personal în încercarea de a economisi bani”, susține David.

Era ca și cum am fi fost pe o bandă de alergare fără sfârșit

Cei doi aveau slujbe „ocupate” lucrând în radio și se simțeau ca și cum ar fi fost prinși în „cursa șobolanilor”.

Ei au decis să vândă casa și să se mute cu cei doi copii: Tom, 13 ani, și Charlotte, nouă ani - și mama lui Liz, Helen Diaper, 73 de ani, și tatăl vitreg, Terry, 73 de ani, în decembrie 2020.

„Amândoi lucram cu vieți ocupate, era ca și cum am fi fost pe o bandă de alergare fără sfârșit. Ne-am dat seama că eram într-o cursă de șobolani și viața trecea pe lângă noi. Nu am petrecut prea mult timp cu copiii și am decis că trebuie să facem ceva pentru a ne schimba toate viețile. Vorbisem de ani de zile să ne mutăm în Franța. Am avut acest sentiment brusc de a o face și am făcut-o brusc. Mama și tatăl meu vitreg au decis să își vândă casa și să vină cu noi”, povestește Liz.

Cei doi spun că „iubesc Marea Britanie”, dar nu s-ar mai întoarce, deoarece „calitatea vieții” lor s-a îmbunătățit enorm în Franța.

„Avem mai mult timp pentru noi, stilul de viață mai simplu ne convine. Prețurile fluctuează peste tot, am observat o creștere a costurilor și în Franța. Dar noi simțim că avem mai multă stabilitate aici. Iar vremea frumoasă face o mare diferență”, a spus Liz.