sursa video: Tik Tok/The_bodells

O familie din Anglia a renunțat la viața pe care o avea, și-a vândut casa și a pornit împreună cu cele două fiice într-o permanentă călătorie. Lee Bodell, în vârstă de 47 de ani, și partenera sa, Aimee Bedford, de 39 de ani, vor să ajungă în Asia și să descopere cât mai multe țări, în timp ce își finanțează noul stil de viață dintr-o afacere online.

Cei doi au împreună două fiice, de 10 ani și 9 ani. În urmă cu câțiva ani, Lee avea o viață complet diferită. Era șofer de camion de mare tonaj și lucra până la 50 de ore pe săptămână. Pandemia l-a făcut, însă, să își reevalueze prioritățile.

După perioada în care a fost nevoit să se oprească din activitate, Lee a început să se gândească tot mai mult la timpul petrecut alături de familie și la modul în care își dorea să trăiască.

Lee Bodell și partenera sa, Aimee Bedford Foto: FB

În cele din urmă, familia a luat decizia de a renunța la casa din Anglia și la stilul de viață tradițional.

Familia a vândut casa cu aproape 400.000 de euro

Locuința familiei, o casă cu patru dormitoare, a fost vândută în luna iulie pentru 330.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 390.000 de euro. După tranzacție, cei doi au rămas cu aproximativ 140.000 de lire sterline capital propriu, adică în jur de 165.000 de euro.

În septembrie, au pornit în călătoria pe care și-o planificaseră. Au ajuns deja în mai multe țări europene, printre care Franța, Olanda, Austria, Germania, Elveția, Belgia și Italia.

Pentru deplasări au ales trenul și au cumpărat abonamente la clasa întâi, valabile 60 de zile. Costul total a fost de 1.800 de lire sterline, puțin peste 2.100 de euro.

„Am luat cea mai mare decizie din viața noastră. Am lăsat Marea Britanie în urmă, am vândut totul și am devenit o familie de călători cu normă întreagă. Am văzut și am experimentat atât de mult în patru săptămâni. Uneori încă nu-mi vine să cred că aceasta este viața noastră”, au spus cei doi.

Familia își documentează aventura și pe rețelele de socializare, unde poate fi urmărită sub numele „the_bodells”.

Afacerea care le permite să călătorească

Pentru a putea continua călătoria, Lee nu a renunțat complet la muncă. Și-a transformat însă activitatea într-una care poate fi desfășurată de oriunde.

Bărbatul vinde online panouri solare destinate rulotelor și caselor mobile, atât prin eBay, cât și prin propriul site. Afacerea îi aduce între 500 și 1.000 de lire sterline pe săptămână, adică aproximativ 590-1.180 de euro.

Familia a călătorit în mai multe țări europene Foto: FB

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Pentru administrarea afacerii lucrează aproximativ 10 ore pe săptămână. Astfel, cea mai mare parte a timpului poate fi dedicată familiei și călătoriilor.

Până în prezent, cei patru estimează că au cheltuit aproximativ 6.000 de lire sterline, puțin peste 7.000 de euro, pentru noul lor stil de viață.

Urmează Asia

După ce vor vizita cât mai multe țări europene, familia intenționează să plece în Thailanda. Planul este să ajungă acolo de Crăciun și Anul Nou și să trăiască, cel puțin pentru o perioadă, cu un buget de aproximativ 1.500 de lire sterline pe lună, echivalentul a circa 1.800 de euro.

Cei doi încearcă să țină cheltuielile sub control. Aleg cazare și restaurante mai ieftine, de multe ori aflate departe de centrele turistice, pentru a putea folosi banii pentru experiențe și activități.

Pentru Aimee, schimbarea nu a fost doar una financiară sau legată de călătorii, ci mai ales o încercare de a schimba felul în care familia își petrece timpul.

Familia nu și-a stabilit o dată la care să revină la viața de dinainte.

Lee și Aimee spun că, la un moment dat, și-ar dori chiar să se stabilească în străinătate. Deocamdată, preferă să nu își fixeze o destinație finală.