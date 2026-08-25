 Comisia Europeană propune reformarea extinderii UE. Candidații ar putea fi integrați treptat, iar regulile pentru aderare înăsprite | adevarul.ro
search
Marți, 25 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Comisia Europeană propune reformarea extinderii UE. Candidații ar putea fi integrați treptat, iar regulile pentru aderare înăsprite

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Comisia Europeană propune o reformare a procesului de extindere a Uniunii Europene, în condițiile în care blocul comunitar trebuie să se pregătească pentru un viitor cu peste 30 de state membre. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a prezentat marți, 25 august, la Conferința Ambasadorilor Croați de la Zagreb, principalele direcții ale noii abordări.

Comisia Europeană.
Comisia Europeană. Foto: Pixabay

Kos a descris momentul drept un nou „moment Helsinki”, făcând referire la extinderea Uniunii de după Războiul Rece, când zece state au aderat la blocul comunitar. În opinia sa, schimbările geopolitice impun și transformarea procesului de extindere.

„Lumea s-a schimbat. Iar procesul de extindere trebuie să se adapteze la aceste schimbări”, a declarat marți comisarul Marta Kos.

Reformarea procesului decizional

Una dintre direcțiile propuse vizează reforme interne care să facă Uniunea Europeană mai flexibilă și mai eficientă în perioade de criză. Potrivit Martei Kos, anumite modificări ar putea fi realizate fără schimbarea tratatelor europene, relatează Euronews.

Printre ideile avansate se numără reducerea domeniilor în care un singur stat membru poate bloca deciziile celorlalte țări și chiar reducerea dimensiunii unor instituții europene.

Kos a indicat și mecanismul cooperării consolidate, folosit în prezent, printre altele, pentru proiecte precum zona euro și spațiul Schengen, drept un model care ar putea permite unor grupuri de state să avanseze mai rapid.

Candidații ar putea fi integrați treptat

O altă propunere importantă este renunțarea la logica „totul sau nimic” în procesul de aderare. Țările candidate ar putea beneficia treptat de anumite avantaje ale apartenenței la UE, chiar înainte de finalizarea negocierilor.

Marta Kos consideră că o astfel de abordare ar permite Uniunii să câștige timp și să reducă riscurile de influență externă asupra statelor candidate. Printre beneficiile deja acordate unor țări se numără accesul la zona SEPA și conectarea la rețelele energetice europene.

Procesul de aderare al Ucrainei reprezintă unul dintre motivele pentru care Comisia Europeană susține accelerarea acestei formule. În același timp, Republica Moldova a început în iunie 2026 negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Reguli mai stricte pentru viitorii membri

Comisia Europeană vrea, de asemenea, garanții mai puternice pentru prevenirea regresului democratic și a încălcării statului de drept după aderarea unei țări la UE.

Marta Kos a avertizat că Uniunea trebuie să evite situațiile în care un nou membru se îndepărtează ulterior de valorile europene. Propunerea este controversată, fiind criticată de unii pentru că ar putea crea state membre de rang diferit.

Ambasadorul Muntenegrului la UE, Petar Marković, a declarat însă că Podgorica susține astfel de măsuri, cu condiția ca acestea să fie aplicate pe baza unor criterii obiective.

Măsuri tranzitorii și protejarea bugetului UE

Noua strategie trebuie să țină cont și de impactul extinderii asupra statelor care sunt deja membre ale Uniunii. Bruxellesul analizează posibilitatea unor măsuri tranzitorii care să permită integrarea noilor membri fără afectarea priorităților comunitare.

Unul dintre punctele sensibile este bugetul european. Potrivit Martei Kos, UE trebuie să se asigure că dispune de resurse suficiente pentru a finanța prioritățile existente și, în același timp, pentru a face față costurilor extinderii.

Propunerile Comisiei Europene urmează să alimenteze dezbaterea înaintea summitului liderilor europeni din octombrie, în condițiile în care perspectiva unei Uniuni cu peste 30 de membri ar putea necesita schimbări importante în modul în care funcționează blocul comunitar.

Uniunea Europeană își pregătește bugetul pentru 2028-2034 într-un moment în care extinderea spre est începe să schimbe și calculele financiare ale blocului comunitar. Ucraina va avea nevoie de sute de miliarde de euro pentru reconstrucție, Republica Moldova se apropie de UE, iar o eventuală aderare a celor două state ar pune presiune pe fondurile pentru agricultură și coeziune. Gabriela Ciot, profesor universitar de Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a analizat pentru „Adevărul” ce înseamnă această schimbare pentru România și de ce Bucureștiul ar trebui să privească dincolo de riscul pierderii unor fonduri europene. Detalii AICI.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște
digi24.ro
image
Demi Lovato, apariție spectaculoasă într-o rochie mulată la premiera „Camp Rock 3” | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Claudiu Năsui, proaspăt propus la conducerea Ministerului Dezvoltării și Digitalizarii din Republica Moldova, a primit și cetățenie moldovenească. Gândul publică documentul
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Brazilianul trecut pe la CFR Cluj, UTA și U Cluj revine în SuperLiga!
fanatik.ro
image
Cum i-a convins Aristotel Căncescu pe judecători să-l elibereze la jumătate din pedeapsă: a scris cărți de istorie și i-a ajutat pe deținuții analfabeți
libertatea.ro
image
'EFECTUL BUCURESTI' - Ce a făcut Pan Zhanle la prima competiție după cantonamentul cu David Popovici
gsp.ro
image
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
digisport.ro
image
Un nou film zguduie topul încasărilor. „Titanic”, la un pas să iasă din top 5
click.ro
image
Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie
observatornews.ro
image
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
cancan.ro
image
Scenariu: Vor plăti CASS la pensie și pensionarii care au pensii sub 2.000 lei. Propunere neașteptată de la UE
newsweek.ro
image
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
prosport.ro
image
Vara se prelungește în România. Ce temperaturi anunță ANM până spre finalul lunii septembrie
playtech.ro
image
Drama lui Ștefan Baiaram, trăită acum și de starul de 100 de milioane de euro al lui Atletico Madrid
fanatik.ro
image
Cum își desemnează alte state judecătorii constituționali, în comparație cu România
ziare.com
image
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
digisport.ro
image
Dermatolog: 5 motive pentru care ai pete albe pe unghii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos
romaniatv.net
image
Cât timp trebuie păstrate de fapt taloanele de pensie! Mulți seniori nu știu asta
mediaflux.ro
image
Prinși în «ofsaid» » Internaţionalul n-a mai putut ascunde relația cu Valentina: „Ești în patul lui!”
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
FOTO & VIDEO | George Simion, la o petrecere cu lăutari în SUA alături de Constantin Ilinescu, acuzat în Dosarul Mineriadei că a organizat venirea minerilor la București în 1990
actualitate.net
image
Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum
click.ro
image
Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”
click.ro
image
Alimentul antic care poate face minuni pentru sănătate. Are mai mulți nutrienți decât quinoa și orezul brun
click.ro
Sophia Loren și Marlon Brando profimedia 0108629302 (2) jpg
Starul dependent de sex i-a făcut viața un chin divei italiene, la filmări. Cu ce s-a ales după ce a pipăit-o dizgrațios
okmagazine.ro
mita biciclista jpg
Mița Biciclista și Mimi Moft, răsfățate de regi și bogați! Femeile „ușoare” care făceau ravagii în lumea bună a Bucureștiului
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
image
Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum

OK! Magazine

image
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”