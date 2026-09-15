 China avertizează că inteligența artificială îi poate amenința securitatea națională | adevarul.ro
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China avertizează că inteligența artificială îi poate amenința securitatea națională

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Serviciile de securitate de la Beijing avertizează asupra riscurilor reprezentate de utilizarea inteligenței artificiale în „războaiele cognitive” și operațiunile de influență.

Steagul Chinei si un laptop care induce folosirea IA
Inteligența artificială, noul front al rivalității dintre SUA și China Foto: Shutterstock
Inteligența artificială, noul front al rivalității dintre SUA și China
Inteligența artificială, noul front al rivalității dintre SUA și China Foto: Shutterstock

China a publicat unul dintre cele mai detaliate avertismente de până acum privind riscurile asociate inteligenței artificiale, descriind tehnologia drept o potențială amenințare la adresa stabilității politice și a infrastructurii critice a țării.

Avertismentul vine aproape simultan cu apelul directorului executiv al companiei americane Anthropic, Dario Amodei, pentru încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele de inteligență artificială. El susține că progresul tehnologic depășește capacitatea de a construi mecanisme adecvate de siguranță.

Într-un articol publicat în revista oficială China Cyberspace, ministrul chinez al Securității Statului, Chen Yixin, a afirmat că utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale de către adversarii Chinei ar putea reprezenta „o amenințare directă” pentru securitatea politică, instituțională și ideologică a țării.

Potrivit ministrului, sistemele moderne de inteligență artificială devin tot mai capabile să identifice vulnerabilități în sistemele informatice și să contribuie la dezvoltarea unor programe malware care pot exploata aceste breșe.

Riscul „războaielor cognitive”

Unul dintre principalele riscuri identificate de Chen este folosirea inteligenței artificiale de către „forțe ostile” pentru ceea ce el descrie drept „războaie ale opiniei publice” și „războaie cognitive”.

Deepfake-urile, textele și imaginile generate automat, precum și boții utilizați pe rețelele sociale ar putea fi folosiți pentru răspândirea zvonurilor politice și a dezinformării și pentru amplificarea conflictelor sociale, susține oficialul chinez.

În opinia sa, astfel de instrumente pot influența opinia publică și pot contribui la destabilizarea statului.

Avertismentul reflectă una dintre preocupările tot mai frecvente ale guvernelor: capacitatea inteligenței artificiale de a produce și distribui la scară largă conținut fals, personalizat pentru anumite categorii de populație.

Spionaj și securitate cibernetică

Chen Yixin a evidențiat, de asemenea, riscurile pentru serviciile de informații și securitatea cibernetică.

El a avertizat că boții de căutare, sistemele capabile să analizeze volume uriașe de date și tehnologiile de profilare bazate pe inteligență artificială ar putea permite serviciilor de informații străine să colecteze date de stat, secrete comerciale și informații personale.

Aceste capacități ar putea schimba modul în care sunt desfășurate operațiunile de spionaj, oferind serviciilor de informații instrumente pentru a analiza rapid cantități de date care, până recent, ar fi fost dificil de procesat.

Ministrul chinez a avertizat și asupra unei posibile curse internaționale pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.

În opinia sa, țările care vor dobândi un avantaj tehnologic ar putea invoca securitatea națională pentru a impune controlul asupra tehnologiilor, a domina stabilirea standardelor internaționale și a dezvolta ecosisteme tehnologice închise.

Avertismentul vine într-un moment de intensificare a cursei pentru AI

Declarațiile reprezintă una dintre cele mai clare evaluări publice făcute de Beijing cu privire la riscurile dezvoltării inteligenței artificiale.

Materialul a fost publicat în contextul în care liderii marilor companii americane din domeniul tehnologiei cer, la rândul lor, mai multă prudență în dezvoltarea sistemelor avansate de AI.

Articolul chinez nu face însă referire la declarațiile Anthropic sau OpenAI privind necesitatea de a încetini cursa pentru dezvoltarea unor modele tot mai puternice.

Cu puțin timp înainte, Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, a avertizat într-o postare pe blog că dezvoltarea inteligenței artificiale avansează mai repede decât sunt create mecanismele necesare pentru utilizarea sa în siguranță.

El a cerut o coordonare mai strânsă între companiile de tehnologie, guvernul Statelor Unite și alte state democratice.

Beijingul promovează o alternativă la modelele occidentale

În paralel, China încearcă să-și consolideze poziția în stabilirea regulilor globale privind inteligența artificială.

Liderul chinez Xi Jinping a propus, în cadrul unui summit BRICS, crearea unei „comunități” bazate pe inteligență artificială și tehnologii open-source.

Beijingul a îndemnat statele membre ale grupului să-și unească eforturile pentru dezvoltarea unor modele lingvistice de mari dimensiuni și să se alăture Organizației Mondiale pentru Cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale, inițiativă creată de China.

Prin astfel de propuneri, Beijingul încearcă să-și extindă influența asupra modului în care sunt stabilite standardele globale pentru dezvoltarea și reglementarea inteligenței artificiale.

În același timp, China caută să ofere statelor în curs de dezvoltare o alternativă mai ieftină la tehnologiile dezvoltate în Statele Unite și în alte țări occidentale.

China respinge acuzațiile privind o „competiție ostilă” în domeniul inteligenței artificiale

Beijingul critică discursurile despre o confruntare tehnologică în domeniul inteligenței artificiale și cere o cooperare internațională mai strânsă, în timp ce Statele Unite și China continuă să concureze pentru supremația în una dintre cele mai importante tehnologii ale viitorului.

China a criticat ceea ce a numit „narațiuni ale amenințării” în privința guvernanței inteligenței artificiale și a avertizat împotriva „confruntării și competiției ostile”.

Declarațiile vin după apelurile lansate de directorul executiv al companiei americane Anthropic, Dario Amodei, pentru încetinirea dezvoltării celor mai avansate sisteme de inteligență artificială, într-un mod care să împiedice însă China să obțină un avantaj strategic în cursa tehnologică.

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În ultima săptămână, mai mulți specialiști și cercetători din marile companii americane de AI au formulat avertismente severe privind riscurile asociate dezvoltării accelerate a tehnologiei. Unii au susținut că, în absența unor măsuri de siguranță adecvate, inteligența artificială ar putea reprezenta, în viitor, un risc existențial pentru omenire.

Președintele american Donald Trump a adoptat însă o poziție diferită, afirmând că prioritatea Statelor Unite este să dezvolte tehnologia mai rapid decât China.

Beijingul cere cooperare

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat luni că discursurile bazate pe amenințare, confruntare și competiție ostilă nu fac decât să afecteze eforturile globale de reglementare a inteligenței artificiale.

„Toate părțile ar trebui să colaboreze pentru a dezvolta inteligența artificială într-un mod deschis, incluziv și benefic pentru toți”, a spus oficialul chinez.

Comentariile sale evidențiază însă dificultățile în obținerea unui acord între cele două mari puteri tehnologice ale lumii.

„Un acord între Statele Unite și China privind reglementarea dezvoltării inteligenței artificiale este aproape imposibil”, consideră Chang Jun Yan, profesor asociat în cadrul programului de studii militare al S. Rajaratnam School of International Studies din Singapore.

Potrivit acestuia, inteligența artificială este deja percepută ca un element central al securității naționale, ceea ce face puțin probabilă o cooperare privind încetinirea dezvoltării tehnologiei.

Inteligența artificială, noul front al rivalității dintre SUA și China

Competiția pentru inteligența artificială a devenit una dintre principalele dimensiuni ale rivalității dintre cele mai mari două economii ale lumii.

În ciuda restricțiilor americane privind exportul de cipuri avansate, sectorul chinez al inteligenței artificiale continuă să se dezvolte, sprijinit de tehnologiile open-source și de investițiile statului.

Mulți experți consideră că Statele Unite păstrează încă un avantaj tehnologic, în timp ce companiile chineze încearcă să reducă diferența, într-un context în care investitorii direcționează sute de miliarde de dolari către firmele americane de AI.

În același timp, Beijingul recunoaște tot mai des riscurile asociate noilor tehnologii.

Ministrul chinez al securității statului, Chen Yixin, a afirmat recent că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie să fie echilibrată cu măsuri de securitate, prin adoptarea unor legi, reguli etice și mecanisme de prevenire a riscurilor.

Oficialul a avertizat, de asemenea, asupra posibilității ca servicii de informații străine sau alte „forțe ostile” să folosească inteligența artificială în scopuri de spionaj și influență.

Există puncte comune?

Unii experți consideră că, în ciuda rivalității geopolitice, Washingtonul și Beijingul împărtășesc anumite preocupări legate de riscurile pe care le pot genera cele mai avansate modele de inteligență artificială.

Kenton Thibaut, cercetător principal la Atlantic Council, a afirmat recent că există semnale potrivit cărora cele două state înțeleg pericolele asociate tehnologiilor de frontieră.

În opinia sa, China are și motive tehnice pentru a coopera cu Statele Unite, deoarece acest lucru i-ar permite să observe modul în care modelele sale sunt utilizate în afara țării și să identifice eventuale vulnerabilități.

În iulie, China a lansat Organizația Mondială pentru Cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale, o inițiativă prin care încearcă să influențeze regulile globale de dezvoltare și reglementare a tehnologiei.

La summitul BRICS desfășurat duminică în India, președintele Xi Jinping a propus, de asemenea, crearea unei comunități internaționale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale open-source.

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Cereri tot mai puternice pentru reglementare

Apelurile pentru o reglementare mai strictă a inteligenței artificiale se intensifică și în Statele Unite.

Săptămâna trecută, Jacob Coxon, fost cercetător la Anthropic, a avertizat că ritmul actual al dezvoltării tehnologice ar putea genera riscuri majore dacă nu sunt introduse măsuri suplimentare de siguranță.

Ulterior, mai mulți lideri din industrie, inclusiv Dario Amodei, au cerut încetinirea dezvoltării și adoptarea unor reguli mai stricte.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a scris că metodele de aliniere și siguranță trebuie să evolueze mai rapid decât capacitățile modelelor.

La rândul său, directorul Microsoft, Satya Nadella, a declarat că dezvoltarea inteligenței artificiale nu ar trebui să fie controlată de un număr restrâns de companii.

Președintele Donald Trump a minimizat însă riscurile și a reafirmat că menținerea avantajului american față de China rămâne prioritară.

„Cine câștigă cursa pentru inteligența artificială, câștigă”, a spus el.

Miza strategică

Competiția dintre Statele Unite și China este intensă, iar miza depășește cu mult domeniul tehnologic.

Potrivit unor informații publicate de South China Morning Post, inteligența artificială ar putea figura pe agenda discuțiilor dintre Donald Trump și Xi Jinping, care urmează să se întâlnească săptămâna viitoare la Casa Albă.

Subiectul ar putea fi discutat și în cadrul unor întâlniri pregătitoare între oficiali economici ai celor două state.

Experții consideră că rezultatul acestei competiții va influența nu doar industria tehnologică, ci și echilibrul de putere global.

„Dacă China va obține un avantaj durabil în domeniul inteligenței artificiale de frontieră, la Washington acest lucru nu va fi perceput doar ca pierderea unei curse tehnologice”, spune Chasen Nevett, director al companiei Forani Investments din Hong Kong.

„Va fi considerată pierderea unei părți esențiale a infrastructurii strategice a următoarei ere industriale.

Competiția pentru inteligența artificială nu se mai limitează astfel la performanța modelelor sau la avantajul comercial. Ea devine tot mai mult o competiție pentru securitate, influență geopolitică și controlul standardelor tehnologice care vor defini următoarea generație de sisteme AI

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