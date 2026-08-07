Majoritatea ucrainenilor continuă să sprijine integrarea țării în Uniunea Europeană și NATO, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Cercetări Sociale SOCIS în perioada 28 iulie - 2 august 2026. Datele arată însă că susținerea pentru aderarea la UE este mai redusă comparativ cu rezultatele unor cercetări anterioare.

Conform studiului publicat de European Pravda, dacă în viitorul apropiat ar fi organizat un referendum privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, 69,2% dintre respondenți ar vota în favoarea integrării europene, în timp ce 22,2% s-ar opune.

Alți 8,7% au declarat că nu s-au decis sau că nu ar participa la vot, relatează Pravda.

În ceea ce privește aderarea la NATO, 61,2% dintre ucraineni s-au declarat favorabili intrării în Alianța Nord-Atlantică, în timp ce 29,5% ar vota împotrivă. Aproximativ 9,4% dintre participanții la sondaj sunt indeciși sau nu intenționează să voteze.

Autorii cercetării notează că sprijinul pentru aderarea la NATO a crescut ușor față de precedentele două sondaje realizate de SOCIS, însă tendința generală din ultimii doi ani indică o scădere graduală a susținerii pentru integrarea euroatlantică.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de respondenți, iar marja de eroare este de ±2,6%.

Pentru comparație, un studiu efectuat în luna iunie indica faptul că 79% dintre ucraineni susțineau aderarea la Uniunea Europeană, iar 63% erau în favoarea aderării la NATO.

La începutul anului, aproximativ 43% dintre ucraineni spuneau că nu cred că războiul cu Rusia se va încheia în 2026, http://în creștere cu 14 puncte procentuale față de luna decembrie, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 2 februarie.

Amintim că războiul din Ucraina a făcut peste două milioane de victime în rândul militarilor ruși și ucraineni - morți, răniți și dispăruți la un loc -, potrivit unui studiu publicat de think tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS),



