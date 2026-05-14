Maia Sandu și Angela Merkel, printre primii laureați ai Ordinului European de Merit. Pentru ce este oferită distincția

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se numără printre primii laureați ai Ordinului European de Merit, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 19 mai în Parlamentul European de la Strasbourg.

Printre laureații primei ediții a Ordinului European de Merit sunt Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei, Lech Wałęsa, fost președinte al Poloniei, Jerzy Buzek, fost prim-ministru al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European, Aníbal Cavaco Silva, fost președinte și prim-ministru al Portugaliei, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, Wolfgang Schüssel, fost cancelar al Austriei, Javier Solana sau Jean-Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene, conform responsabililor Parlamentului European.

Eveniment în premieră

În cadrul ceremoniei organizate în data de 19 mai în Parlamentul European, laureații vor primi Ordinul European de Merit, acesta fiind oferit în ,,semn de recunoaștere a contribuției lor importante la integrarea europeană și la promovarea și apărarea valorilor europene”.

Anul trecut, cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Schuman, Biroul Parlamentului European a decis să instituie prima distincție europeană de acest tip acordată de o instituție a UE. Iar în fiecare an, pot fi desemnați cel mult 20 de laureați.