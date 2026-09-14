 Scandal după revenirea lui Dantes Bratu la Inspecția Muncii. Subordonații i-ar fi încărcat portbagajul cu pungi, vin și țuică | adevarul.ro
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Video Scandal după revenirea lui Dantes Bratu la Inspecția Muncii. Subordonații i-ar fi încărcat portbagajul cu pungi, vin și țuică

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Dantes Nicolae Bratu este din nou în centrul unei controverse, la scurt timp după revenirea la conducerea Inspecției Muncii. După o ședință cu șefii inspectoratelor din țară, mai multe persoane au fost surprinse transportând pungi și cutii către mașina de serviciu.

Dantes Nicolae Bratu, șeful Inspecției Muncii
Dantes Nicolae Bratu, șeful Inspecției Muncii Foto: Facebook/Dantes Nicolae Bratu

Întâlnirea de lucru a avut loc pe 10 septembrie, de la ora 10.00, la sediul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. La reuniune au participat inspectorii-șefi și inspectorii-șefi adjuncți din țară, precum și inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu, secretarul de stat din Ministerul Muncii Derzsi Ákos și Constantin Bujor, șeful ITM București.

Potrivit informațiilor publicate de Evenimentul Zilei, ședința a durat puțin peste o oră și jumătate. La final, mai multe persoane au fost surprinse ducând diferite pungi și cutii către autoturismul folosit de conducerea Inspecției Muncii, un Ford Puma. Bunurile au fost preluate în mare parte de șofer și introduse în portbagaj.

O plasă adusă de șeful ITM Călărași

Potrivit sursei citate, unul dintre momente îl are în prim-plan pe Nicolae Dumitru, inspector-șef al ITM Călărași și fost subprefect al județului. Acesta este surprins aducând o plasă pe care i-a predat-o șoferului lui Dantes Bratu. În acel moment, șeful Inspecției Muncii se afla la câțiva metri distanță. 

De asemenea, alt episod îi are în centru pe Antonio Bădescu, inspector-șef adjunct Relații de Muncă Timișoara, și Rolf Athalvin Lupu, inspector-șef adjunct Securitate și Sănătate în Muncă Timișoara.

Cei doi au parcat un Jaguar în apropierea autoturismului folosit de Bratu și au scos din mașină două plase mari. Acestea au fost apoi transportate și introduse în portbagajul Fordului Puma. Ulterior, șoferul a plecat împreună cu Dantes Bratu. 

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O cutie, adusă după plecarea de la universitate

Seria momentelor surprinse a continuat după ce autoturismul a părăsit parcarea universității. La câțiva metri distanță, mașina s-a oprit, iar o persoană a venit cu o cutie neinscripționată. Conținutul acesteia nu este cunoscut.

Potrivit imaginilor, Dantes Bratu se afla pe locul din dreapta-față al autoturismului. Cutia a fost introdusă în mașină cu ajutorul șoferului. Ulterior, persoana care a adus-o a deschis portiera și a discutat pentru scurt timp cu șeful Inspecției Muncii.

Vin spumant și o sticlă de cinci litri de țuică

Un alt episod este legat de reprezentanții ITM Constanța. Potrivit informațiilor prezentate, la autoturismul folosit de Bratu a ajuns un Duster aparținând instituției.

În imaginile publicate de sursa citată pot fi identificate mai multe produse: o cutie de vin spumant de la podgoriile Silvania, o sticlă de țuică de cinci litri și două pungi frigorifice de la Lidl. Produsele au fost transportate către mașina de serviciu și puse în portbagaj.

Cine este Dantes Nicolae Bratu

Dantes Nicolae Bratu lucrează în cadrul Inspecției Muncii din 1999 și a ocupat mai multe funcții de conducere în instituție. A devenit pentru prima dată inspector general de stat în 2011.

Înainte de a lucra în administrația publică, Bratu a activat în domeniul petrolului și gazelor. Este absolvent al Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești, Facultatea de Foraj Sonde și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze.

Ulterior, a absolvit Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice și Facultatea de Drept a Universității Hyperion din București. A urmat un master în Managementul securității muncii și al relațiilor de muncă și a obținut titlul de doctor în Științe Inginerești.

În iulie 2023, Dantes Nicolae Bratu a fost îndepărtat din funcția de inspector general de stat, în contextul controalelor și anchetelor declanșate după scandalul centrelor pentru persoane vârstnice și cu dizabilități, cunoscut drept „Azilele Groazei”.

Măsura a fost cerută la acel moment de fostul premier Marcel Ciolacu, după ce controalele efectuate în centrele sociale au scos la iveală situații grave.

În septembrie 2026, Bratu a revenit temporar la conducerea Inspecției Muncii. Decizia publicată în Monitorul Oficial prevede că acesta exercită temporar funcția vacantă de inspector general de stat.

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