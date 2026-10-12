Comandantul forțelor NATO din Europa: „Ucrainenii ne demonstrează că devin un furnizor de securitate”

NATO își consolidează măsurile de apărare și descurajare în fața riscului unor noi escaladări din partea Rusiei, iar în această strategie Ucraina joacă un rol tot mai important, susține comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich.

Alexus Grynkewich Foto: INQUAM Photos Ovidiu Matiu

Într-o declarație privind arhitectura de securitate a spațiului euroatlantic, oficialul NATO a afirmat că vede Ucraina drept un actor-cheie pentru stabilitatea regiunii, potrivit TVR Info.

„Văd Ucraina ca fiind esențială pentru securitatea euro-atlantică”, a declarat generalul Alexus Grynkewich.

Potrivit comandantului militar, războiul a demonstrat că Ucraina nu mai este doar un stat care primește sprijin din partea aliaților, ci contribuie activ la securitatea comună.

„Ucrainenii ne demonstrează chiar acum că devin un furnizor de securitate, spre deosebire de a fi doar un beneficiar de donații”, a subliniat acesta.

Generalul NATO a apreciat că experiența acumulată de armata ucraineană și contribuția sa la apărarea flancului estic au relevanță pentru întreaga alianță.

„Ei contribuie la securitatea noastră și vor continua să facă acest lucru în anii ce vor urma”, a mai spus Alexus Grynkewich.

Declarațiile vin în contextul în care NATO își adaptează planurile de apărare și capacitatea de reacție rapidă pentru a răspunde amenințărilor de securitate generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Amintim că un raport publicat în vară de Comisia parlamentară de Apărare a Suediei arată că Rusia ar putea lansa, într-un orizont de timp relativ apropiat, acțiuni menite să testeze soliditatea NATO, dacă va considera contextul politic favorabil.