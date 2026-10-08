 Europa trage o concluzie greșită din războiul dronelor purtat de Rusia. Tehnologia nu acoperă golul instituțional | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Europa trage o concluzie greșită din războiul dronelor purtat de Rusia. Tehnologia nu acoperă golul instituțional

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Guvernele europene se pregătesc pentru un tip de confruntare pe care investițiile actuale nu îl acoperă pe deplin.

Militar ucrainean lansând o dronă în regiunea Zaporojie, Ucraina
Foto: AFP

Sabotajele atribuite Rusiei folosesc de obicei drone, rețele logistice, intermediari din lumea interlopă și mandatari care permit negarea implicării, iar țintele sunt orașe europene. Politicile oficiale și strategiile naționale rămân însă axate pe detectarea și interceptarea fiecărui incident în parte.

O asemenea abordare vizează doar instrumentul atacului și lasă în mare parte neatinsă vulnerabilitatea pe care acesta o exploatează. Iar vulnerabilitatea este clară: arhitectura de securitate a Europei rămâne lentă, fragmentată și costisitoare de mobilizat între agenții și dincolo de granițele naționale.

În aceste condiții, incursiunile cu drone devin simple incidente izolate, iar problema răspunsurilor lungi și ineficiente nu este rezolvată, scrie, în Kyiv Independent, Megi Benia, fost diplomat georgian, specializată în domeniul securității și politicii externe și în operațiuni de influență ale Rusiei. Ea este și coordonator de proiect la Programul Europa de Sud-Est și Regiunea Mării Negre din cadrul Platformei pentru Pace și Umanitate și cercetător asociat la Centrul de Cercetare pentru Securitate, Politici și Naționalism (UGSPN) al Universității din Georgia.

Un tipar mai larg

Incidentul de pe aeroportul Leipzig/Halle din 4 august se înscrie într-un tipar mai larg de sabotaje rusești împotriva orașelor europene, în special a marilor aeroporturi de pe continent. O dronă de tip quadcopter, încărcată cu explozibil plastic, a trecut neobservată de sistemele de securitate și a aterizat lângă un avion cargo ucrainean, fără să explodeze.

Fiecare caz, indiferent dacă un atac a fost intenționat sau dus la capăt, lasă în urmă aceeași incertitudine. Tocmai ea face ca acțiunile ieftine, care permit negarea implicării, să fie atât de eficiente împotriva unor instituții altfel foarte capabile.

O dronă care survolează sau se apropie de un aeroport poate perturba funcționarea unei infrastructuri civile critice. Aeroportul trebuie închis imediat, poliția și serviciile de informații sunt suprasolicitate, iar resursele sunt blocate chiar dacă niciun atac nu urmează.

Guvernele democratice au motive întemeiate să ia în serios amenințările ambigue. Chiar această prudență le poate oferi însă Moscovei și mandatarilor ei un avantaj operațional: un atacator capabil să creeze suficientă îndoială încât să oprească activitatea normală nu mai are nevoie să învingă un sistem de apărare aeriană.

Valoarea strategică a acestor operațiuni stă, așadar, în capacitatea de a-l forța pe apărător să cheltuiască timp, resurse și capital politic pentru a stabili dacă are loc sau nu un atac. În asemenea condiții, Europa poate câștiga confruntări tactice izolate și poate pierde lupta mai amplă pentru resurse, reziliență și ritm, susține Megi Benia .

Tehnologia nu acoperă golul instituțional

Mai mult, felul în care Europa a citit campania de drone a Rusiei din Ucraina a mutat atenția spre tehnologia antidronă, senzori și sisteme de interceptare. Toate sunt necesare pentru protejarea infrastructurii, dar nu pot compensa fragmentarea instituțională pe care adversarul o exploatează activ, mai spune fostul diplomat georgian.

Ambasadorul Rusiei la Chișinău reacționează la acuzațiile că dronele care survolează R. Moldova sunt ruseşti: „Suntem sătui. Luaţi-le pe cele americane, sunt la fel”

Experiența Ucrainei arată de fapt importanța unei abordări organizaționale. După ani de atacuri rusești cu drone, Ucraina a conectat treptat rapoartele de pe front, datele de supraveghere aeriană, informațiile de la senzori acustici și de alt tip, imaginile transmise de drone și datele de informații în sisteme tot mai integrate de cunoaștere a situației și de comandă, între care platforma DELTA. Astfel, informațiile din surse diferite sunt reunite și transmise celor care trebuie să acționeze.

Ucraina și-a adaptat și arhitectura de răspuns, combinând informațiile centralizate cu capabilități defensive distribuite. Unitățile și echipele mobile pot reacționa la amenințări fără să aștepte ca fiecare decizie să urce și să coboare pe o ierarhie complicată.

Rezultatul este un proces simplificat de detectare, identificare, decizie și acțiune. Este un model util, pe care Europa ar trebui să îl exploreze.

Problema atribuirii

Atribuirea este o altă problemă, pentru că sabotajul care permite negarea implicării este conceput să profite de intervalul dintre incident și verdict. Când anchetatorii au nevoie de săptămâni pentru a stabili responsabilitatea, atribuirea devine un exercițiu retrospectiv și nu mai funcționează ca element indispensabil al descurajării și apărării. În cazul Leipzig, autoritățile germane au avut nevoie de aproximativ patru săptămâni pentru a da vina public pe Rusia.

Atribuirea publică necesită, desigur, dovezi credibile, iar strângerea lor poate dura mult până când autoritățile dispun de date solide. Pentru un cetățean blocat brusc pe un aeroport din cauza unei perturbări provocate de o dronă, însă, consecințele deciziilor întârziate sunt imediate și concrete, subliniază experta georgiană.

Ce ar trebui să facă Europa

Pentru a face față acestor provocări, Europa trebuie să organizeze eforturile de contracarare a sabotajelor astfel încât autoritățile aviatice, forțele de ordine, serviciile de informații și armata să își poată transmite informații peste granițele instituționale și naționale, înainte ca un incident să devină criză.

Aici, lecțiile din experiența ucraineană sunt esențiale. Ucraina a fost nevoită să rezolve problema cu care se confruntă acum Europa. A învățat să transforme informațiile fragmentate într-o imagine operațională utilizabilă și apoi să o convertească în acțiune, înainte ca adversarul să poată transforma golul într-o armă.

Interceptarea unei drone poate preveni un incident, dar nu rezolvă sistemul din spatele lui, iar întregul proces care susține o operațiune cu drone rămâne în mare parte intact. De aceea, succesul nu ar trebui măsurat după numărul de drone interceptate, un indicator care spune puțin despre capacitățile întregului sistem.

Avantajul decisiv este ca Rusia, nu Europa, să fie cea silită să reacționeze: lipsită de inițiativă, incapabilă să dicteze ritmul și obligată să își asume costuri și riscuri operaționale. Doar prin recâștigarea inițiativei poate Europa să treacă de la o postură reactivă la una de control și să își împingă adversarii în defensivă, concluzionează Megi Benia, în Kyiv Independent.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
digi24.ro
image
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
stirileprotv.ro
image
PNL și UDMR împing PSD în guvernul Niculescu. Cele două partide anunță, la unison, că votează învestirea, dar nu vor să facă parte din executiv. PSD insistă cu refacerea coaliției. Vezi concluziile primelor discuții dintre premierul desemnat și cele trei formațiuni politice
gandul.ro
image
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
mediafax.ro
image
Lista neagră a lui Hagi la naționala României! Cei trei fotbaliști nominalizați în direct de Giovanni Becali
fanatik.ro
image
MApN a plimbat rezerviștii cu autocarele pentru o poză a ministrului cu rachetele antidronă
libertatea.ro
image
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
digisport.ro
image
„Pisica s-a ascuns supat”. Cuvântul care a împărțit internetul în două: „Avem un nou substantiv în limba română”
click.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
Unul dintre cele mai vizitate obiective din ţară se extinde: cinematograf la 115 metri adâncime
observatornews.ro
image
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie'
cancan.ro
image
Aviz pozitiv în Parlament pentru ca unii șoferi să ia pensie mai mare. „Munca încadrată la condiții deosebite”
newsweek.ro
image
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
prosport.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins la TV
playtech.ro
image
La un pas de dezastru! Retrogradarea în Liga C exclude România din lupta pentru calificarea directă la Mondial
fanatik.ro
image
Raed Arafat se plânge de România la o conferință internațională boicotată de americani. Acuzații dure despre dosarul în care este inculpat
ziare.com
image
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din asta trăiesc”
digisport.ro
image
Monte Carlo, noua oprire de lux a celebrului Orient Express. Prețul unei călătorii de neuitat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept
romaniatv.net
image
Date confidențiale despre anularea alegerilor. Totul va fi dat publicității
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor
click.ro
image
Mioara Velicu a spus adevărul despre numele ei real. Cum apare, de fapt, în certificatul de naștere
click.ro
image
Ce mănâncă în fiecare seară o femeie care a împlinit 100 de ani. Cina ei preferată a devenit virală: „Sunt în rai”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Cormorant fishing in Yangshuo jpg
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
image
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor

OK! Magazine

image
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic