 Rusia a pierdut peste 50.000 de militari în luna septembrie, în timp ce Ucraina 5.000, potrivit unui oficial NATO | adevarul.ro
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Rusia a pierdut peste 50.000 de militari în luna septembrie, în timp ce Ucraina 5.000, potrivit unui oficial NATO

Război în Ucraina
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Un oficial militar de rang înalt al NATO estimează că pierderile forțelor ruse din Ucraina în luna septembrie au depășit 50.000 de militari, dintre care până la 28.000 de morți. Comandamentul rus încearcă să avanseze prin zone pe care armata ucraineană le apără cu drone, mine și artilerie, relatează Bloomberg.

Pierderi mari în tabăra rusă în luna septembrie
Pierderi mari în tabăra rusă în luna septembrie/FOTO:Profimedia

Potrivit interlocutorului agenției, numărul militarilor ruși uciși și răniți în luna trecută a depășit 50.000. În aceeași perioadă, armata ucraineană a avut circa cinci mii de pierderi. Oficialul a explicat că trupele ruse continuă să încerce să avanseze.

În acest scop, comandamentul trimite efective în „zone de distrugere”, unde acționează drone de atac, sunt amplasate mine și lovește artileria ucraineană. În aceste sectoare, ofensiva este încetinită și de alte mijloace de apărare. În astfel de condiții, armata rusă suferă pierderi cu mult mai mari decât cele ucrainene.

Situația sporește riscurile pentru Moscova într-un moment dificil. Ucraina lovește în adâncimea teritoriului rus, distrugând rafinării și centre de procesare a datelor, ceea ce crește costul economic al războiului pentru Rusia. În același timp, în cursul unei operațiuni ofensive terestre, Forțele Armate ale Ucrainei au recâștigat controlul asupra a peste 125 de kilometri pătrați de teritoriu.

Săptămâna trecută, șeful serviciului german de informații externe BND, Martin Jäger, a declarat că efortul de război al președintelui rus Vladimir Putin a creat o situație din care liderul de la Kremlin poate ieși greu fără costuri politice. În evaluarea sa, Putin ar avea dificultăți în a pune capăt invaziei începute în februarie 2022 fără a plăti un preț politic.

Cheltuielile de apărare ale Rusiei în 2026 ar urma să se apropie de 17 mii de miliarde de ruble, adică aproximativ 199 de miliarde de dolari. Suma este cu circa 40% mai mare decât planul inițial anunțat de guvernul rus la sfârșitul lui 2025.

În iulie, Pavlo Palisa, adjunctul șefului biroului președintelui Ucrainei, a vorbit despre 43.000 de militari ruși uciși sau răniți pe câmpul de luptă. Bloomberg precizează că nu poate confirma aceste estimări. Kremlinul nu publică date nici despre pierderile armatei sale, nici despre numărul de recruți.

Planul NATO pentru un eventual atac rus

Pe de altă parte, NATO elaborează o strategie de victorie rapidă asupra Rusiei, în cazul în care aceasta ar ataca flancul estic al Alianței. Documentul este pregătit de comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, Alexus Grynkewich. Prezentarea planului în Polonia este programată pentru 12 octombrie. Strategia prevede combinarea forțelor terestre cu drone ieftine, sisteme cu echipaj minim și armament bazat pe inteligență artificială.

De asemenea, președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a declarat pe 8 octombrie că răspunsul la amenințările hibride ale Rusiei trebuie să fie echilibrat. Printre aceste amenințări, el a menționat incendierea unor obiective militare, tentativele de asasinat și folosirea dronelor împotriva statelor UE. Amiralul a subliniat că, înainte de a reacționa, trebuie stabilit cu exactitate cine se face vinovat de fiecare atac.

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