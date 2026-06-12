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Rusia ar putea ataca NATO într-un viitor apropiat, avertizează Suedia. Raportul care arată cât de imprevizibilă este situația de securitate

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Rusia ar putea lansa, într-un orizont de timp relativ apropiat, acțiuni menite să testeze soliditatea NATO, dacă va considera contextul politic favorabil, se arată într-un raport publicat vineri de Comisia parlamentară de Apărare a Suediei.

Rusia ar putea provoca NATO cât de curând. FOTO Shutterstock
Rusia ar putea provoca NATO cât de curând. FOTO Shutterstock

Documentul avertizează că nu poate fi exclus un atac împotriva Suediei sau a aliaților săi și subliniază riscul unor operațiuni militare rusești menite să verifice coeziunea Alianței Nord‑Atlantice, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Un atac armat împotriva Suediei sau aliaților săi nu poate fi exclus”, se precizează în raport.

Totodată, documentul atrage atenția că „ofensive militare rusești, menite să testeze credibilitatea Articolului 5 al Tratatului NATO, ar putea avea loc într-un viitor relativ apropiat”.

Articolul 5 al NATO stipulează că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor.

Potrivit raportului, Rusia ar putea recurge la astfel de acțiuni chiar și în absența unor resurse militare pe deplin suficiente. Contextul de securitate este descris ca fiind unul instabil și imprevizibil.

Jörgen Berglund, președintele Comisiei de Apărare, a declarat că situația rămâne gravă și există riscul unei deteriorări rapide, cu efecte majore asupra securității Suediei și a Europei.

Avertismentul vine după ce, în luna mai, comandantul suprem al Forțelor Armate suedeze, Michael Claesson, a atras atenția asupra posibilității unei acțiuni militare ruse, în contextul în care statele occidentale își întăresc capacitățile de apărare.

Raportul Comisiei, care reunește reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare, stă la baza planificării strategice pe termen lung a strategiei de apărare a Suediei.

Suedia a aderat la NATO în 2024, după invazia Rusiei în Ucraina, abandonând o neutralitate militară care dura de mai bine de două secole. Stockholmul își propune majorarea cheltuielilor pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030, comparativ cu 2,8% în prezent.

Amintim că Rusia și-ar fi extins infrastructura militară în apropierea granițelor cu state membre NATO și se pregătește pentru un posibil conflict, scrie The Kiev Independent, care citează o investigație publicată pe10 iunie de postul public danez DR, în colaborare cu alte instituții media nordice

Surse din serviciile de informații și din structurile militare ale statelor nordice au declarat pentru publicație că Moscova își mărește prezența militară în zonele de frontieră cu Finlanda, Norvegia și statele baltice.  

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