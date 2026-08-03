Comandantul trupelor americane din Europa avertizează Pentagonul că nu mai are suficiente forțe pentru a proteja Israelul

Lipsa de distrugătoare ale Marinei americane, folosite pentru apărarea împotriva atacurilor iraniene cu rachete balistice, îl obligă pe comandantul Comandamentului European al SUA să acorde prioritate apărării teritoriului american, potrivit unor oficiali.

Cel mai înalt general american din Europa a avertizat, în particular, Pentagonul, în această săptămână, că nu mai dispune de suficiente forțe navale pentru a continua protejarea Israelului împotriva rachetelor balistice iraniene, o situație care ilustrează modul în care războiul prelungit cu Iranul pune presiune tot mai mare pe capacitățile militare americane, scrie The Washington Post.

Generalul Alexus Grynkewich, șeful Comandamentului European al SUA, a transmis o notificare scrisă unor oficiali de rang înalt din cadrul Pentagonului, în care afirmă că, în lipsa unui nou distrugător al Marinei, va fi nevoit să acorde prioritate apărării teritoriului american în detrimentul celei a Israelului, potrivit surselor citate, care, au vorbit sub protecția anonimatului.

Un oficial american din domeniul apărării a precizat că notificarea lui Grynkewich pare să se înscrie într-un tipar cunoscut, prin care generalii de rang înalt ai armatei semnalează Pentagonului riscuri care necesită atenția Washingtonului. Un asemenea demers poate apărea, a explicat oficialul, atunci când comandanții se află în competiție pentru resurse și armament limitate.

Pentagonul a refuzat să comenteze. Comandamentul European al SUA nu a răspuns solicitărilor de comentarii, iar un purtător de cuvânt al Ambasadei Israelului la Washington nu a putut fi contactat, scrie WP.

Avertismentul generalului survine într-un moment fragil al conflictului aflat la cinci luni de la izbucnire, pe fondul reluării atacurilor aproape zilnice, după eșecul negocierilor de pace dintre Washington și Teheran, iar intensitatea operațiunilor a epuizat semnificativ rezervele americane de armament defensiv esențial.

Marina americană, solicitată intens

Marina americană a fost solicitată intens, în special după ce administrația Trump a dispus un blocaj al porturilor iraniene, ca răspuns la închiderea de către Teheran a Strâmtorii Ormuz. Impasul a blocat tranzitul petrolului din Orientul Mijlociu și al altor mărfuri prin această strâmtoare îngustă, perturbând economia globală.

Distrugătoarele navale americane din estul Mării Mediterane au fost folosite, de mai mulți ani, ca parte a sistemului de apărare al Israelului. Aceste nave, dotate cu radare puternice și înarmate cu o gamă variată de rachete, au doborât rachete îndreptate spre Israel, lansate nu doar de Iran, ci și de miliția houthi din Yemen, echipată de Teheran.

Comandamentul European joacă un rol central în această misiune, coordonând operațiunile militare din Mediterana. În același timp, forțele sale trebuie să rămână pregătite pentru orice posibilă incursiune rusă pe teritoriul protejat de alianța militară NATO. Rusia reprezintă, la rândul ei, o amenințare balistică pentru Statele Unite, dispunând de rachete capabile să lovească teritoriul continental american.

Marina americană dispune de cinci distrugătoare desfășurate dintr-un port american aflat la Rota, în Spania, urmând ca un al șaselea să sosească acolo mai târziu, în cursul acestui an, potrivit oficialilor Pentagonului. Însă problemele de mentenanță s-au acumulat din cauza ritmului intens al războiului cu Iranul, complicând situația pentru generalul Grynkewich, potrivit surselor citate. The Washington Post a decis să nu publice detalii specifice privind disponibilitatea navelor, la solicitarea oficialilor militari, care au invocat motive de securitate.

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Forțele americane au suportat cea mai mare parte a efortului de apărare a Israelului

Potrivit unei relatări anterioare a publicației, din luna mai, evaluări realizate de Pentagon la începutul războiului au arătat că forțele americane au suportat cea mai mare parte a efortului de apărare a Israelului împotriva rachetelor balistice iraniene. Evaluările au constatat că sistemele de armament american, inclusiv scutul THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) și interceptoarele navale lansate din estul Mediteranei, au fost folosite mult mai frecvent decât sistemele israeliene de apărare antiaeriană.

Vineri, două distrugătoare — USS Paul Ignatius și USS Roosevelt — se aflau în Marea Mediterană, potrivit unui oficial american. Alte trei distrugătoare se aflau la Rota: USS Arleigh Burke, USS Bulkeley și USS Oscar Austin.

Mai aproape de Iran, o flotă suplimentară de nave se afla în Marea Arabiei, incluzând două portavioane — USS George H.W. Bush și USS Abraham Lincoln — și cel puțin alte 15 nave de război, potrivit aceluiași oficial, dintre care 11 sunt distrugătoare.

Această flotă a jucat un rol esențial în blocada impusă de administrația Trump porturilor iraniene. Ea a fost implicată și în operațiunea denumită „Project Freedom”, prin care armata americană a contribuit la protejarea navelor comerciale în zona disputată a Strâmtorii Ormuz.

Un alt distrugător, USS Gonzalez, se află în Marea Roșie, unde miliția houthi din Yemen a încercat să impună propriul blocaj asupra transportului maritim comercial, în încercarea de a intensifica presiunea economică asupra Statelor Unite și a aliaților săi din regiune. Arabia Saudită, partener strategic important al SUA, a încercat să contracareze acțiunile houthilor, adversarul său de lungă durată, prin dezvoltarea unei coaliții militare menite să asigure libertatea de navigație.

Războiul cu Iranul devine tot mai nepopular în rândul opiniei publice americane

Războiul cu Iranul devine tot mai nepopular în rândul opiniei publice americane, iar membri ai Congresului, din ambele partide politice, și-au exprimat frustrarea față de administrație, pe fondul dificultăților oficialilor de rang înalt de a formula un plan clar pentru încheierea conflictului în condiții considerate favorabile Statelor Unite. Îngrijorarea crește, în special în rândul republicanilor, privind impactul războiului asupra prețurilor la carburanți, alimente și alte bunuri, cu posibile consecințe electorale negative pentru partid la alegerile parțiale din noiembrie.

Tom Karako, directorul Proiectului de Apărare Antirachetă din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), a declarat că avertismentul emis de generalul Grynkewich reflectă amploarea provocărilor cu care se confruntă Pentagonul.

„Menținerea unei poziții de război va avea, inevitabil, un cost în ceea ce privește nivelul de pregătire operațională și stocurile de muniție”, a spus el. „Întrebarea rămâne: care este strategia, de fapt?”