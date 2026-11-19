Rusia își intensifică utilizarea dronelor cu reacție, mai rapide și mai dificil de interceptat, în încercarea de a epuiza apărarea antiaeriană ucraineană. În paralel, Moscova se bazează tot mai mult pe motoare chinezești și componente electronice occidentale, în timp ce Kievul dezvoltă o nouă generație de drone interceptoare.

Drona interceptoare ucraineană Foto: X

Confruntarea dintre Rusia și Ucraina intră într-o nouă fază a competiției tehnologice, în care dronele joacă un rol tot mai important.

După utilizarea pe scară largă a dronelor Shahed, propulsate de motoare cu elice, Rusia recurge tot mai frecvent la aparate fără pilot echipate cu motoare cu reacție, capabile să atingă viteze mult mai mari.

Evoluția reprezintă o nouă provocare pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, care trebuie să găsească metode eficiente de interceptare a acestor arme relativ ieftine, fără să consume stocurile limitate de rachete antiaeriene, mult mai costisitoare.

Miza nu este doar militară, ci și economică: capacitatea fiecărei părți de a produce și utiliza sisteme de atac și apărare la un cost sustenabil ar putea influența evoluția războiului, scrie To Vima.

De la dronele Shahed la modelele Geran cu reacție

Dronele Geran-2, versiuni rusești ale modelului iranian Shahed-136, au devenit unele dintre principalele arme folosite de Moscova împotriva orașelor și infrastructurii energetice din Ucraina.

Avantajul lor constă în costul relativ redus, raza mare de acțiune și posibilitatea producerii în cantități mari.

Viteza relativ mică a acestor aparate a permis însă Ucrainei să dezvolte metode mai ieftine de interceptare, folosind mitraliere, echipe mobile de apărare antiaeriană, sisteme de război electronic și drone interceptoare de mici dimensiuni.

Rusia a răspuns prin dezvoltarea unor aparate mai rapide.

Modelul Geran-3, echipat cu un motor cu reacție chinezesc Telefly, poate atinge, potrivit estimărilor ucrainene, viteze de aproximativ 300-370 km/h.

Ulterior au apărut modelele Geran-4 și Geran-5, cu modificări aerodinamice și motoare mai puternice.

Geran-5 are o lungime de aproximativ şase metri, o configurație aerodinamică diferită și o rază de acțiune estimată la aproape 1.000 de kilometri.

Viteza mai mare reduce timpul de reacție disponibil pentru apărarea antiaeriană și impune utilizarea unor sisteme de interceptare capabile să urmărească ținte mai rapide.

Acest lucru nu face însă dronele imposibil de doborât. Principala problemă este identificarea unei metode de interceptare eficiente, care să nu presupună utilizarea unor arme mult mai scumpe decât țintele.

Dependența industriei militare ruse de componentele chinezești

Trecerea la motoarele cu reacție creează noi dependențe pentru industria militară rusă.

Spre deosebire de motoarele cu piston, mai simple, turbinele de mici dimensiuni necesită materiale specializate, componente de mare precizie și tehnologii mai complexe.

China a devenit un furnizor important în acest domeniu.

Cele mai recente versiuni ale dronelor Geran-4 și Geran-5 ar utiliza motoare chinezești Telefly TF-TJ2000A, care sunt asamblate inclusiv în instalațiile rusești din Alabuga.

Costul unui asemenea motor este estimat la 35.000-40.000 de dolari. Au fost semnalate însă și probleme de calitate, precum și defecțiuni în timpul funcționării.

Implicarea Chinei nu se limitează la furnizarea motoarelor.

Vladislav Vlasîuk, comisarul ucrainean pentru politica de sancțiuni, a menționat livrări chinezești de camere termice și sisteme de comunicații securizate.

În același timp, în dronele rusești au fost identificate componente electronice fabricate în Statele Unite, Europa și Japonia.

Aceste descoperiri ridică noi semne de întrebare cu privire la eficiența restricțiilor comerciale occidentale și la capacitatea Rusiei de a obține tehnologii străine prin intermediul rețelelor internaționale de aprovizionare.

Ucraina dezvoltă o nouă generație de drone interceptoare

Kievul încearcă să răspundă noilor amenințări prin dezvoltarea unor drone interceptoare capabile să distrugă aparatele rusești mai rapide, la un cost considerabil mai mic decât cel al unei rachete antiaeriene.

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Una dintre companiile ucrainene importante din acest domeniu este SkyFall, producătorul dronei interceptoare P1-SUN.

În iulie, compania a prezentat P1-SUN Jetkiller, o versiune îmbunătățită despre care susține că poate atinge viteze de aproximativ 370 km/h.

SkyFall a anunțat că sistemul a reușit deja să doboare peste 12 drone de atac rusești cu motoare cu reacție.

O altă companie, General Cherry, dezvoltă interceptorul Bullet. Versiunile mai rapide ale acestuia urmăresc atingerea unor viteze de 450-500 km/h.

Producătorul analizează mai multe tehnologii de propulsie, încercând să mențină costurile suficient de scăzute pentru a permite fabricarea în serie.

Compania Wild Hornets, cunoscută pentru interceptorul STING, are deja experiență în doborârea dronelor Shahed convenționale.

STING poate atinge o viteză de aproximativ 280 km/h și costă în jur de 2.000 de dolari.

În prezent, compania testează o versiune mai rapidă, denumită Sting S, concepută special pentru interceptarea țintelor propulsate de motoare cu reacție.

La eforturile de dezvoltare participă și compania britanico-ucraineană Firebolt Engineering, care lucrează la interceptorul cu reacție Griffen.

În iulie, sistemul avea o viteză declarată de aproximativ 350 km/h, dezvoltatorii urmărind îmbunătățirea performanțelor.

Costul său, estimat la mai puțin de 10.000 de dolari, este mai mare decât cel al interceptoarelor ucrainene mai simple, dar rămâne potențial mult sub prețul utilizării unor rachete antiaeriene avansate.

Producția în masă, principala provocare pentru Kiev

În pofida progreselor tehnologice, Ucraina nu a găsit încă o soluție definitivă pentru interceptarea tuturor noilor drone rusești.

Mai multe prototipuri au întâmpinat dificultăți de control la viteze ridicate, iar unele s-au prăbușit în timpul testelor.

Trecerea de la un prototip funcțional la producția industrială în cantități mari rămâne o provocare majoră.

La 18 octombrie, Andrii Hriceniuk, care ocupa atunci funcția de conducere a platformei ucrainene de inovare în domeniul apărării Brave1, a declarat că șapte tipuri de drone interceptoare fuseseră testate cu succes în condiții reale împotriva aparatelor rusești cu reacție.

Potrivit acestuia, 22 de echipe lucrau la dezvoltarea unor sisteme mai rapide, iar 12 dintre ele primiseră finanțare de la stat.

În paralel, biroul ucrainean de proiectare Luch dezvoltă rachete antiaeriene mai ieftine, printre care modelul RK-19. Sunt analizate și alte sisteme, inclusiv Shershen.

Obiectivul Kievului este construirea unei apărări antiaeriene pe mai multe niveluri, care să combine drone interceptoare, artilerie, sisteme de război electronic, rachete și avioane de luptă.

Un război al costurilor și al rezistenței industriale

Rusia își extinde, la rândul său, capacitatea de producție. Potrivit estimărilor prezentate în material, industria militară rusă fabrică aproximativ 700 de drone Geran-5 pe lună și dezvoltă producția unor rachete de croazieră de mici dimensiuni, precum Banderol și Dan-T.

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Strategia Moscovei urmărește crearea unui spectru cât mai larg de amenințări: de la drone ieftine, cu elice, la aparate mai rapide, cu reacție, și rachete de croazieră de mici dimensiuni.

În acest fel, apărarea antiaeriană ucraineană este obligată să utilizeze sisteme diferite de interceptare, unele dintre ele foarte costisitoare.

Pentru Ucraina, obiectivul nu este doar să doboare un număr cât mai mare de ținte, ci să facă acest lucru fără să își epuizeze resursele financiare și militare.

Dacă o dronă rusească relativ ieftină poate fi distrusă doar prin lansarea unei rachete antiaeriene foarte scumpe, Moscova poate obține un avantaj economic chiar și atunci când atacul nu își atinge obiectivul militar.

Rezultatul acestei competiții tehnologice va depinde de trei factori principali: capacitatea Rusiei de a obține motoare și componente electronice din străinătate, viteza cu care Ucraina va reuși să producă interceptoare eficiente în cantități mari și eficiența restricțiilor occidentale asupra lanțurilor internaționale de aprovizionare.

Astfel, războiul dronelor devine tot mai mult o confruntare nu doar între tehnologii și viteze, ci și între capacități industriale, rețele comerciale internaționale și rezistența economică a celor două țări.