Principalul strateg al Pentagonului, Elbridge Colby, a părăsit înainte de încheiere o reuniune cu aliații europeni, după ce a criticat Ucraina pentru atacurile asupra unor ținte aflate în adâncimea teritoriului Rusiei, relatează publicația The Telegraph.

Principalul strateg al Pentagonului, Elbridge Colby Foto: Departamentul de Război

Incidentul s-ar fi produs marți, în timpul unei reuniuni tensionate a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei (UDCG), desfășurată la Bruxelles.

Potrivit unor surse citate de publicația britanică The Telegraph, Colby a susținut că atacurile ucrainene asupra obiectivelor din interiorul Rusiei au o valoare militară limitată. Ulterior, oficialul american ar fi părăsit reuniunea fără să participe la prezentarea cu ușile închise susținută de ministrul ucrainean al Apărării, Evgheni Hmara, privind evoluția războiului.

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni campania de atacuri asupra unor obiective militare și economice aflate în interiorul Rusiei. Printre țintele vizate se numără întreprinderi din industria de armament și infrastructura petrolieră, Kievul urmărind să reducă resursele disponibile pentru susținerea efortului de război al Moscovei.

Una dintre cele mai importante operațiuni recente a vizat Podul Crimeea, care leagă Rusia de peninsula ucraineană ocupată și anexată ilegal de Moscova. Loviturile, desfășurate luni și joi, au provocat distrugeri unei porțiuni a construcției, considerată un simbol al puterii lui Vladimir Putin.

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La conferința de presă organizată după discuțiile de marți, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a apărat atacurile ucrainene asupra infrastructurii militare și logistice rusești.

Acesta a afirmat că loviturile au contribuit la slăbirea capacității militare a Rusiei, au oferit Ucrainei timp suplimentar și au salvat vieți.

Un oficial german de rang înalt, citat de The Telegraph, a declarat că poziția exprimată de reprezentantul american i-a surprins pe majoritatea participanților la reuniune.

Potrivit sursei, în timpul sesiunii publice a întâlnirii, Colby ar fi transmis că Statele Unite se opun atacurilor ucrainene în adâncimea teritoriului rus și nu consideră că acestea aduc beneficii militare semnificative.

„Majoritatea participanților au fost surprinși de acest comentariu”, a declarat oficialul german.

Acesta a mai susținut că Elbridge Colby a plecat imediat după intervenție, fără să asculte prezentarea ministrului ucrainean al Apărării.

Potrivit sursei, prezentarea lui Hmara ar fi evidențiat rolul important al atacurilor asupra obiectivelor din interiorul Rusiei în strategia militară a Ucrainei și impactul pe care acestea l-au avut deja asupra capacităților Moscovei.

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Oficialul german a mai afirmat că reprezentantul american a susținut că, în evaluarea Washingtonului, astfel de operațiuni nu au contribuit în mod eficient la încheierea războiului și nici nu au reușit să limiteze înaintarea trupelor ruse pe front.

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Sursa germană a pus sub semnul întrebării poziția Statelor Unite, în condițiile în care armata americană utilizează, la rândul său, atacuri asupra unor obiective aflate în adâncimea teritoriului adversarului în conflictul cu Iranul.

„Cum pot Statele Unite să lovească ținte aflate în adâncimea teritoriului iranian, iar apoi să critice o țară care se apără în urma unei agresiuni ilegale pentru că folosește aceeași strategie?”, a întrebat oficialul citat de The Telegraph.

Un al doilea interlocutor al publicației a confirmat că Elbridge Colby a părăsit reuniunea înainte de încheiere. Acesta a sugerat că oficialul american s-ar fi grăbit să ajungă la un zbor de pe aeroportul din apropiere.

„A plecat în momentul în care au plecat și jurnaliștii”, a declarat sursa, care a participat la întâlnire.

Potrivit acesteia, după plecarea lui Colby, Statele Unite au fost reprezentate până la finalul reuniunii de ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker.

În jurul orei locale 17:00, Colby a susținut o conferință de presă în atriumul sediului NATO, după care s-a îndreptat spre aeroport.

Aliații europeni, îngrijorați de apropierea pozițiilor americane de cele ale Moscovei

Sursele germane citate de The Telegraph au afirmat că există o preocupare tot mai mare în rândul aliaților europeni privind poziția administrației Donald Trump în negocierile referitoare la Ucraina.

Potrivit acestora, Washingtonul ar susține uneori argumente apropiate de cele ale Moscovei, deși Statele Unite continuă să aibă un rol central în cadrul NATO.

Unul dintre oficialii germani a declarat că intervenția lui Colby a lăsat impresia că acesta favorizează mai degrabă poziția Rusiei decât interesele Ucrainei.

Acesta a explicat că limitarea operațiunilor militare ucrainene la linia frontului și la atacuri cu rază medie de acțiune ar priva Kievul de un instrument esențial pentru a împiedica obținerea unor avantaje militare importante de către Rusia.

„În acea sală, Statele Unite au fost singura țară care a susținut narațiunea Rusiei, în locul poziției Ucrainei și a celorlalți membri ai coaliției”, a afirmat oficialul german.

Declarațiile evidențiază diferențele de abordare dintre Washington și o parte dintre aliații europeni în privința strategiei militare a Ucrainei, în special în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii și obiectivelor strategice aflate pe teritoriul rus.