Trump pregătește interzicerea exporturilor americane de motorină. Cum va fi afectată România: „Nu înțelege cum funcționează piețele de energie”

Eugenia Gusilov, directorul fondator al Romania Energy Center (ROEC), a analizat pentru Adevărul anunțul lui Donald Trump privind o decizie rapidă în legătură cu interzicerea tuturor exporturilor de motorină din SUA. Potrivit acesteia, o astfel de propunere indică o înțelegere incompletă a funcționării piețelor energetice și ar putea genera probleme legale, inclusiv nerespectarea unor contracte în derulare.

Donald Trump pregătește interzicerea tuturor exporturilor de petrol american Foto: AFP

Gusilov menționează că importatorii europeni ar putea recurge la instanță împotriva companiilor americane care s-au angajat să livreze motorină, ceea ce ridică semne de întrebare privind fezabilitatea și consecințele unei asemenea măsuri.

„O astfel de propunere poate veni doar de la cineva care nu înțelege deloc cum funcționează piețele de energie. O asemenea măsură ar crea probleme legale, pentru că ar însemna nerespectarea unor contracte. Cumpărătorii din Europa ar putea da în judecată companiile americane care s-au angajat să exporte”, a precizat Eugenia Gusilov.

Măsura lui Trump ar crește prețurile la combustibil și în SUA

Administrația Trump propune această măsură cu scopul de a reduce prețurile la combustibil măcar până la alegerile legislative, care se vor organiza pe 3 noiembrie, în Statele Unite.

Cu toate acestea, experții americani în energie avertizează că măsura ar putea avea efectul opus. Eugenia Gusilov este de aceeași părere, invocând principiul de bază al economiei de piață, și anume echilibrul dintre cerere și ofertă.

„Măsura nu ar face altceva decât să crească prețurile în toată lumea, inclusiv în Statele Unite. Dacă Donald Trump ar lua această decizie, prețurile la combustibil ar crește și în SUA, pentru că rafinăriile americane s-ar adapta producând mai puțin. În prezent, rafinăriile americane au profituri frumoase pentru că vând pe piața europeană la un preț mai mare decât ar obține pe piața americană. Americanii se plâng că benzina a ajuns la 6 dolari pe galon, în timp ce în Europa plătim deja aproape 2 euro pe litru de mai multe luni”, a mai declarat Eugenia Gusilov.

Gusilov menționează că durata de patru până la cinci ani necesară pentru construirea unei rafinării fac nerealistă așteptarea emisă de Casa Albă, privind scăderea prețurilor la combustibil până în noiembrie, prin realizarea de investiții.

„Un alt aspect: Trump le-a cerut companiilor energetice să construiască mai multe rafinării. Dar companiile au refuzat, politicos și elegant. Nimeni nu va construi rafinării doar pentru că prețurile au fost mari timp de trei luni. În plus, nimeni nu știe ce se va întâmpla peste 4-5 ani și care va fi cererea, mai ales că lumea civilizată și cei angrenați în tranziția verde vor să renunțe la combustibilii fosili. Uitați-vă la revoluția energetică din China. Și Europa merge în aceeași direcție: anul acesta, creșterea vânzărilor de vehicule electrice a fost în Europa, nu în America, iar în China a încetinit.

De aceea, companiile americane nu se grăbesc să investească în noi rafinării și capacități de rafinare. Și, oricum, este nerealist să le ceri companiilor americane să scadă prețul până în noiembrie. Cum poți să formulezi o asemenea cerere în septembrie și să te aștepți ca prețul să scadă până în noiembrie? O rafinărie nouă necesită patru sau cinci ani”, a mai transmis experta în energie.

Europa nu ar avea cu ce măsuri să contracareze SUA, din punct de vedere energetic

Potrivit Eugeniei Gusilov, măsurile adoptate de președintele Donald Trump în acest an au contribuit la deteriorarea relațiilor dintre Statele Unite și Europa, iar o eventuală decizie de oprire a exporturilor de petrol ar afecta aliații și ar accentua distanțarea Europei.

„Tot ceea ce a făcut Donald Trump anul acesta a fost să saboteze relațiile bune pe care America le avea până acum cu Europa. Nu există un sabotor mai mare al relației transatlantice decât președintele american. Iar dacă America decide să oprească exportul de petrol, nu va face altceva decât să lovească în aliați și să îndepărteze și mai mult Europa. Din păcate, această administrație și ideologia extremă MAGA au ajuns să îi vadă pe europeni ca pe niște dușmani. Este abominabil ce se întâmplă, Casa Albă sfidează orice putere de imaginație”, a mai declarat Eugenia Gusilov.

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Experta în energie susține că nu există măsuri europene de ripostă, iar situația este vulnerabilă.

„Din păcate, nici măcar măsuri de ripostă nu există, cel puțin nu în domeniul energiei. În privința energiei, situația europenilor este extrem de vulnerabilă. Plătim un gaz mult mai scump decât americanii, iar în ceea ce privește țițeiul, nu avem producție proprie și importăm masiv aproape tot ce consumăm. Uniunea Europeană rafinează cam 80% și importă 20%”, a mai transmis Eugenia Gusilov.

De asemenea, potrivit expertei în energie, Europa și România ar avea o paletă foarte îngustă de alternative pentru realizarea importurilor de petrol.

„Opțiunile alternative ale Europei pentru import sunt foarte limitate. Una este Nigeria, unde rafinăria Dangote a crescut livrările de motorină și kerosen către piața europeană. Alta este Coreea de Sud, o țară care nu produce practic țiței, dar are a cincea capacitate de rafinare din lume: rafinează 3,5 milioane de barili pe zi, în timp ce producția internă este de doar 3.000 de barili pe zi.

Așadar, Europa, iar România cu rafinăriile ei, ar putea ajunge să cumpere de la Coreea de Sud sau din Nigeria. Poate Europa are și varianta de a cumpăra țiței din Venezuela, mai ales că americanii au pus stăpânire pe petrolul venezuelean și caută cumpărători. De asemenea, vor să o forțeze India să renunțe la țițeiul rusesc și să cumpere țiței din Venezuela. În aceste condiții, ar putea și Europa să ajungă să bată la ușa Indiei, care ar cumpăra petrol din Venezuela, pe care să-l rafineze în țara lor”, a mai precizat experta în energie.

Motivația lui Donald Trump privind interzicerea exporturilor de petrol

Președintele Donald Trump a declarat marți că administrația sa va lua o decizie „rapidă, într-un sens sau altul” cu privire la interzicerea exporturilor de motorină. Remarca a fost realizată la Adunarea Generală ONU, organizată la New York, în contextul în care prețurile motorinei au ajuns la niveluri record pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, provocat de SUA și Israel, asupra Iranului.

Industria americană de petrol și gaze se opune ferm oricăror restricții la export, iar administrația Trump s-a opus anterior unei astfel de măsuri, dar se confruntă cu o presiune puternică de lobby din partea aliaților săi din sectorul agricol. Orice interdicție ar fi prima restricție asupra exporturilor de energie ale SUA de când fostul președinte Barack Obama a ridicat în 2015 o restricție veche de decenii privind vânzarea petrolului american în străinătate.

Întrebat ce opinie are despre cererile senatorului Dan Sullivan (republican de Alaska) privind interzicerea exporturilor de motorină, președintele SUA a declarat: „Am cerut și eu acest lucru. Am spus să nu trimitem motorină. Producem multă motorină”.

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Experții în energie au avertizat că o interdicție la export ar reduce prețurile doar temporar, dar i-ar forța pe producătorii de petrol să oprească forajul pe măsură ce piața de export dispare. De asemenea, ar crește prețurile motorinei pe piața globală, care se confruntă deja cu lipsuri de aprovizionare după ce Iranul a afectat producători de combustibil în Orientul Mijlociu.

Gbenga Ajilore, economist-șef la think tank-ul Center on Budget and Policy Priorities și fost consilier senior pentru dezvoltare rurală la Departamentul Agriculturii în administrația Biden, a declarat: „Prețurile mai mari la motorină sunt o preocupare, dar principalul factor al prețurilor mai mari este războiul din Iran. Opriți războiul din Iran, deschideți Strâmtoarea Hormuz și prețurile motorinei vor scădea. Orice altă soluție va eșua”.

Mike Sommers, președinte și CEO al American Petroleum Institute, care reprezintă producători de petrol, a declarat într-un comunicat că restricțiile la export „riscă să înrăutățească o situație dificilă”.

„Americanii au de suferit din cauza costurilor în creștere la motorină, determinate de o perturbare fără precedent a capacității globale de rafinare. Înțelegem că administrația analizează fiecare opțiune pentru a oferi relaxare, dar restricționarea exporturilor de energie ale SUA nu ar face decât să complice problema – agravând provocările de rafinare și, în final, afectând consumatorii”, a spus Mike Sommers.

Geoff Moody, vicepreședinte senior pentru relații guvernamentale și politici la grupul rafinatorilor American Fuel & Petrochemical Manufacturers, a adăugat într-un comunicat că o interdicție la exportul de motorină ar „avea efect invers”.

„Nu există niciun avantaj dacă luăm această decizie, motiv pentru care, de-a lungul timpului, administrații din ambele partide au optat în mod repetat împotriva interdicțiilor la exportul de combustibil”, a spus Moody.