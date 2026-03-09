search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

ChatGPT Health subestimează frecvent urgențele medicale. Cercetătorii avertizează asupra unor riscuri grave: „Ar putea duce chiar la decese evitabile”

0
0
Publicat:

ChatGPT Health, versiunea specializată în sănătate a chatbot-ului dezvoltat de OpenAI, subestimează frecvent gravitatea problemelor medicale și nu îndeamnă la mersul la spital chiar și atunci când situația o impune.

Au fost create 60 de scenarii cu pacienți. FOTO: Getty Images
Au fost create 60 de scenarii cu pacienți. FOTO: Getty Images

Platforma nu a recomandat prezentarea imediată la urgențe în peste jumătate dintre cazurile în care acest lucru era necesar din punct de vedere medical, potrivit unei cercetării publicate în revista științifică Nature Medicine.

Cercetătorii au testat capacitatea chatbot-ului de a face triaj medical – adică de a evalua gravitatea unei situații și nivelul de îngrijire necesar – folosind scenarii inspirate din cazuri reale.

Au fost create 60 de scenarii cu pacienți, fiecare având câte 16 variații, de la afecțiuni ușoare până la urgențe medicale. Recomandările generate de ChatGPT Health au fost comparate cu evaluările făcute de trei medici independenți, pe baza ghidurilor clinice.

În total, echipa a generat aproape 1.000 de răspunsuri ale sistemului, modificând unele detalii din scenarii, precum genul pacientului, rezultatele analizelor sau comentariile membrilor familiei.

Peste jumătate dintre cazurile grave au fost subestimate

Rezultatele au arătat că în 51,6% dintre situațiile în care pacienții ar fi trebuit să meargă imediat la spital, platforma le-a recomandat să rămână acasă sau să consulte un medic în următoarele 48 de ore.

Pe de altă parte, sistemul a făcut triajul corect în 100% dintre scenariile cu simptome foarte clare, cum ar fi accidentele vasculare cerebrale.

Totuși, cercetătorii au constatat și tendința opusă: în 64,8% dintre cazuri, chatbot-ul a exagerat severitatea problemelor și a recomandat consult medical chiar și persoanelor complet sănătoase.

Exemple problematice

Într-un scenariu în care un pacient cu astm prezenta semne timpurii de insuficiență respiratorie, ChatGPT Health a recomandat așteptarea, deși situația ar fi impus prezentarea imediată la UPU.

Într-o altă simulare, în 84% dintre cazuri, platforma a recomandat unei femei care se sufoca să își facă o programare medicală ulterioară, potrivit cercetătoarei Alex Ruani, doctorand la University College London.

„Dacă suferi de insuficiență respiratorie sau cetoacidoză diabetică, ai o șansă de 50% ca acest AI să îți spună că nu este ceva grav”, a declarat Ruani, care a descris rezultatele drept „incredibil de periculoase”.

Citește și: UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat

De asemenea, sistemul a fost de aproape 12 ori mai predispus să minimizeze simptomele atunci când scenariul includea mențiunea că un „prieten” sugerase că nu este nimic grav.

Probleme în detectarea ideilor suicidare

Autorul principal al studiului, dr. Ashwin Ramaswamy, a spus că unul dintre cele mai îngrijorătoare rezultate a fost modul în care platforma a reacționat la ideile suicidare.

Într-un test, un pacient fictiv de 27 de ani spunea că se gândește să ia multe pastile. În unele situații apărea un banner cu resurse de intervenție în criză. Însă atunci când cercetătorii au adăugat rezultate normale de laborator în scenariu, mecanismul de avertizare a dispărut complet.

„Același pacient, aceleași cuvinte, aceeași gravitate – dar bannerul a dispărut. Zero din 16 încercări”, a spus Ramaswamy.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat că firma salută cercetările independente privind evaluarea sistemelor de inteligență artificială în domeniul sănătății, dar consideră că studiul nu reflectă modul în care utilizatorii folosesc în mod normal ChatGPT Health. Compania a precizat că modelul este actualizat și îmbunătățit constant.

Îngrijorări privind riscurile

Profesorul Paul Henman, sociolog digital și expert în politici publice la University of Queensland, a spus că rezultatele studiului ridică semne de întrebare. Potrivit acestuia, utilizarea pe scară largă a unor astfel de sisteme ar putea duce atât la prezentări medicale inutile pentru probleme minore, cât și la situații în care pacienții nu cer ajutor atunci când au cu adevărat nevoie.

„Acest lucru ar putea duce în mod realist la vătămări inutile și chiar la decese evitabile”, a avertizat el.

Funcția ChatGPT Health a fost lansată de OpenAI în ianuarie pentru un număr limitat de utilizatori, fiind promovată ca o modalitate prin care oamenii își pot conecta dosarele medicale și aplicațiile de wellness pentru a primi informații și sfaturi legate de sănătate. Estimările arată că peste 40 de milioane de persoane solicită zilnic sfaturi medicale prin ChatGPT.

Milioane de oameni dezinstalează ChatGPT. Care e motivul

Peste 2,5 milioane de utilizatori au decis să dezinstaleze aplicația ChatGPT, în semn de protest față de faptul că OpenAI a semnat un contract cu Pentagonul pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate.

După reacțiile negative, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că acordul inițial a fost încheiat prea repede și că firma nu ar fi trebuit să se grăbească.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
fanatik.ro
image
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani pentru viol și trafic de droguri, face live-uri pe TikTok din Italia
libertatea.ro
image
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în privința lui Mirel Rădoi
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
Așezați-vă liniștiți la locurile voastre: Anthropic lucrează la un „detector de AI” care măsoară riscul ca un robot să-ți ia jobul
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Pensii mai mari în aprilie. Guvernul decide săptămână aceasta care pensionari iau bani în plus și ce sume
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Transferurile în euro vor ajunge în cel mult 10 secunde. Ce reguli noi se aplică și ce comisioane vor plăti clienții
playtech.ro
image
Fostul internațional al României îl critică pe Ionuţ Radu: “Dacă făceam poze cu capul în jos, îmi dădea nea Ţiţi două palme!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii blocați la Dubai, Cosmin Olăroiu a mai făcut o "minune"
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor. Termen extins pentru transferul dosarelor de pensii. Date oficiale de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
click.ro
image
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
click.ro
image
Celebrul consilier spiritual Andrei Diaconu, previziuni-bombă pentru 2026: „Adevăruri ascunse încep să iasă la suprafață”
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cinci lucruri pe care nu le știai despre Iuri Gagarin, primul om care a călătorit în spațiu. Care au fost ultimele sale cuvinte
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, imagine adorabilă cu fiica sa, Prințesa Lilibet, de Ziua Internațională a Femeii

Click! Pentru femei

image
Ceva de speriat! Nicole Kidman are un „telent” nebănuit – știe să facă autopsii!

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde