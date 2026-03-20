Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Mitică Dragomir s-a luat cu mâinile de cap când i-a venit factura la lumină: „Să oprească Trump războaiele”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, susține că noile taxe și prețurile la utilități l-au făcut să se ia cu mâinile de cap, după ce a ajuns să plătească 100.000 de euro numai pentru energia electrică a hotelului „Crystal Palace”, pe care îl deține din 2003.

Dumitru Dragomir speră să se încheie toate războiaele. Foto Inquam Photos/ Octav Ganea
Dumitru Dragomir speră să se încheie toate războiaele. Foto Inquam Photos/ Octav Ganea

Mitică Dragomir, ajuns la 79 de ani, s-a plâns că factura la lumină pentru stabilimentul de patru stele din București îi vine acum mai mult decât dublu față de anul trecut. „Eu la hotel plăteam în jur de două miliarde lei vechi (n.r. - 200.000 lei) pe lună. Acum plătesc în jur de cinci miliarde (500.000 de lei). Singurul lucru pe care trebuie să-l facem e să ne rugăm la Dumnezeu să oprească Trump ăsta războaiele, că numai de el depinde tot. Dacă se termină războiul din Ucraina şi cel din Iran, lumea începe iar să trăiască bine”, a declarat fostul șef al LPF, pentru Fanatik.

Speră să se voteze repede bugetul

Dumitru Dragomir a vorbit și despre scandalurile generate de adoptarea bugetului de stat. Acesta este convins că România va traversa o criză economică fără precedent în cazul în care lucrurile nu se vor stabiliza. „L-am auzit pe domnul Bolojan spunând că unii, populişti, s-au dat cu sărăcimea, iar alţii s-au dat cu cei bogaţi, ca să-i facă mai bogaţi. Sau cam aşa ceva.

Este ca dracu' în România la această oră! Părerea mea este că şi unii şi alţii se înţeapă aiurea, pentru că buget trebuie să avem. Dacă într-o săptămână nu dă buget intrăm într-o incapacitate de plată de nu ne revenim în 5-6 luni”, a adăugat Mitică Dragomir.

Acesta s-a poziționat de partea PSD, care a introdus mai multe amendamente privitoare la ajutoarele financiare pentru categoriile vulnerabile: „Păi de-aia eşti partid politic, să faci amendamente. Să spui: alo, pe ăştia săracii nu-i curăţa de tot, lasă-i şi pe ei să trăiască!”.

