Analiză Cum folosesc românii Chat-urile AI și care au fost cele mai populare în 2025

O analiză realizată de agenția de specialiști, bazată pe date extrase din Google Trends, Ahrefs, DataForSEO, Statcounter ne arată care tool-uri AI sunt cele mai căutate și populare, cât și în ce scopuri sunt ele folosite de către utilizatori.

Din analiza realizată de Mixazure reoese că ChatGPT este primul în topul românilor indiferent de sursele analizate. A fost cel mai popular începând din 2023, până la final de 2025. Totuși, vedem creșteri majore în interesul românilor pentru Google Gemini și Claude.

„Una dintre creșterile semnificative ale lui Google Gemini a fost în Q4 2023 – Q1 2024, atunci când Google a anunțat introducerea acestuia în locul lui Bard. De atunci a avut o creștere stabilă până în August 2025, când a crescut din nou exponențial datorită actualizărilor și a unor trend-uri din online pentru generarea de imagini (cu toții cred că ne-am generat portrete în stilul Studio Ghibli)”, se precizează în analiză.

Potrivit acesteia, spre deosebire de restul, Microsoft Copilot și-a ales un public țintă începând cu luna Decembrie 2023, și anume: angajații din companiile care folosesc Microsoft 365. De la acel moment tool-ul a avut o creștere ușoară a căutărilor organice.

Principalele aspecte:

Majoritatea românilor folosesc chat-urile de inteligență artificială pentru căutări informaționale, dar fară să verifice diferite surse. Cei care folosesc cel mai des AI-ul sunt Generația Z și Millennials.

După căutările informaționale pe locul 2 avem căutările productive, folosite în scop de lucru, sau pentru a realiza un task anume.

Aproape nici un utilizator nu folosește Inteligența Artificială în scop comercial, iar cu scop conversațional procentul este unul foarte mic.

Totuși, interesul este mai crescut pentru generarea de diferite elemente, de la imagini la text.

Un alt tip de folosință menționat este cel educativ. Trebuie să avem grijă la el având în vedere halucinațiile AI care apar în continuare și 2025.

Observăm o creștere mare a interesului de a folosi AI în comparație cu motoarele de căutare tradiționale.

Majoritatea românilor folosesc AI de 1-2 ani, cu puțini utilizatori care au încercat chiar de la început aceste tool-uri în urmă cu 3 ani.

„Corelând datele putem concluziona că românii au început să folosească chat-urile AI din ce în ce mai mult în ultimii 2 ani, iar Google nu mai este singurul mod preferat al românilor pentru a face diverse tipuri de căutări, concurând acum cu ChatGPT.

Folosirea AI a devenit o normalitate pentru români în 2025, aceștia folosindu-l atât pentru lucru, cât și în scop personal. Popularitatea tool-urillor AI în România se poate datora și faptului că multe companii au ales includerea lor în diverse procese interne”, susțin autorii analizei.

Microsoft: Românii întreabă „Copilot” despre religie și filosofie

Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, Microsoft s-a dedicat cu totul studiului volumului impresionant de date anonimizate, căutând particularitățile, surprizele și tiparele secrete care determină viața de zi cu zi cu Copilot.

Microsoft a analizat un eșantion de 37,5 milioane de conversații pentru a afla cum utilizează oamenii AI în realitate.

De la sfaturi nelimitate despre sănătate, la diferențele dintre utilizarea în timpul săptămânii și în weekend, până la creșterea anuală din februarie a căutărilor „cum să supraviețuiesc de Valentine's Day?”, concluziile despre Copilot arată că este mult mai mult decât un instrument: este un partener vital pentru momentele mari și mici ale vieții. Și dacă cineva s-a gândit vreodată la filosofie la ora 2 dimineața sau a avut nevoie de sfaturi despre orice, de la bunăstare la succesul în viață, a fost în compania bună.

Rezultatele arată că AI se concentrează pe oameni, fiind un consilier de încredere care se integrează fără efort în viața și în rutina zilnică. Se concentrează pe sănătatea, munca, distracția și relațiile tale. Te întâmpină acolo unde te afli.

Iată câteva dintre concluzii.

1. Sănătatea este întotdeauna preocuparea principală, mai ales pe dispozitivele mobile

Indiferent de zi, lună sau oră, subiectele legate de sănătate domină modul în care oamenii utilizează Copilot pe dispozitivele lor mobile. Fie că este vorba de monitorizarea stării de bine, căutarea de sfaturi pentru sănătate sau gestionarea rutinei zilnice, utilizatorii apelează în mod constant la Copilot pentru a-i ajuta să ducă o viață mai sănătoasă. Această tendință s-a menținut constantă pe tot parcursul anului, demonstrând cât de importantă este sănătatea în obiceiurile noastre digitale de zi cu zi. Când vine vorba de dispozitivele mobile, care conferă intimitate și accesibilitate, nimic nu este mai important decât sănătatea noastră.

Sănătatea este în mod constant cea mai frecvent abordată temă, în timp ce, în mod interesant, discuțiile legate de limbaj ating apogeul la începutul anului, iar divertismentul înregistrează o creștere constantă.

2. Programarea și jocurile se intersectează

Luna august a adus o schimbare unică: subiectele legate de programare și jocuri au început să se suprapună în moduri neașteptate. Datele noastre au arătat că utilizatorii erau la fel de dispuși să se implice în proiecte de programare cât și să exploreze jocuri, dar în zile diferite ale săptămânii. Această intersectare sugerează existența unei comunități vibrante și creative, care iubește în egală măsură programarea în timpul săptămânii și jocurile în weekend.

Există o schimbare clară în clasament între programare și jocuri de-a lungul zilelor săptămânii, programarea urcând de luni până vineri, iar jocurile strălucind în weekend.

3. Momentul important al lunii februarie

Luna februarie s-a remarcat și din alt motiv: Copilot a ajutat utilizatorii să traverseze o dată importantă din calendarul lor anual. Fie că era vorba de pregătirile pentru Ziua Îndrăgostiților, fie că era vorba de gestionarea relațiilor, am observat o creștere a activității, deoarece oamenii au apelat la Copilot pentru îndrumare, mementouri și asistență. Este un exemplu excelent al modului în care instrumentele digitale pot facilita gestionarea momentelor importante din viață.

Luna februarie aduce preocupări legate de dezvoltarea personală înainte de Ziua Îndrăgostiților, cu un vârf clar al conversațiilor legate de relații în ziua respectivă.

4. Discuții târziu în noapte

Întrebările mai importante par să aibă o creștere în primele ore ale dimineții, temele despre religie și filozofie urcând în clasament. În comparație, conversațiile despre călătorii au loc cel mai des în timpul orelor în care utilizatorii erau în tranzit.

În timp ce oamenii au mai multe conversații legate de călătorii în timpul zilei, în primele ore ale dimineții observăm o creștere a conversațiilor despre religie și filozofie.

5. Sfaturi în ascensiune

Deși căutarea de informații rămâne cea mai populară funcție a Copilot, am observat o creștere semnificativă a numărului de persoane care solicită sfaturi, în special pe teme personale. Fie că este vorba despre relații, luarea unor decizii importante în viață sau pur și simplu nevoie de îndrumare, tot mai mulți utilizatori apelează la Copilot pentru a primi sprijin, nu doar răspunsuri rapide. Această tendință în creștere evidențiază modul în care instrumentele digitale devin parteneri de încredere pentru întrebările cotidiene ale vieții.