Nicușor Dan critică blocajul Ungariei privind sprijinul pentru Ucraina: „E inacceptabil”

Președintele Nicușor Dan a declarat că „este inacceptabil” ca o decizie deja luată privind susținerea Ucrainei „să fie pusă în chestiune pe un eveniment survenit ulterior”, făcând referire la momentul când Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Nicuşor Dan a afirmat, după reuniunea Consiliului European, că îşi menţine declaraţiile privind blocarea, de către Ungaria, a sprijinului pentru Ucraina.

„Menţin în continuare ce am spus, şi multă lume a spus azi, în dezbaterea care a avut loc pe subiectul Ucraina, că este inacceptabil ca o decizie deja luată să fie pusă în chestiune pe un eveniment survenit ulterior, indiferent care este evenimentul ăsta, pentru că ştiţi bine care este punctul de vedere al Ucrainei.

Acum, pe de o parte, Uniunea a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, din punct de vedere procedural, o echipă, tocmai pentru a rezolva acest diferend, o echipă de oameni ai Comisiei Europene şi ai unor state membre sunt la faţa locului pentru a evalua daunele la conductă, şi există promisiunea că, în momentul în care petrolul va reîncepe să circule, împrumutul este deblocat, cam asta este situaţia. Deci ne aşteptăm ca într-o lună, din momentul ăsta, banii să ajungă la Ucraina”, a declarat el.

Referitor la mizele României pentru Summitul NATO de la Ankara, şeful statului a arătat că principalul obiectiv al României la summitul NATO este întărirea Flancului Estic.

„Ştiţi că a fost în decembrie, în Finlanda, am avut un fel de B9, dar raportat la Uniune, şi nu la NATO.

Interesele noastre sunt ca Flancul Estic al NATO, sau al Uniunii, să fie cât mai apărat, deci ca cât mai multe capabilităţi şi posibilităţi de interconectare, de ajutor reciproc, să fie disponibile pentru România şi pentru ţările din Flancul Estic. Cred că asta este marea miză a României, care este uşor de înţeles”.

De asemenea, spune că blocajul dintre Ungaria și Ucraina a ridicat o problemă mai largă în UE.

„Bineînţeles, în contextul discuţiei pe Ungaria-Ucraina, s-a adus în discuţie şi modul în care Uniunea ia deciziile şi ce facem în situaţia în care un stat blochează o voinţă a Uniunii de a se comporta într-o anumită situaţie, dar a fost doar un început de discuţie care, bineînţeles, e foarte complicată, pentru că renunţarea la unanimitate implică o chestiune de suveranitate şi suveranitatea e tot timpul o chestiune complicată”, a menţionat el.

Ungaria, care blochează un împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, nu va ceda atât timp cât Kievul nu va restabili aprovizionarea Budapestei cu petrol rusesc prin oleoductul Drujba, a reiterat, joi, premierul ungar Viktor Orban, potrivit AFP.