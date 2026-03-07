Milioane de oameni dezinstalează ChatGpt. Care e motivul

Peste 2,5 milioane de utilizatori au decis să dezinstaleze aplicația ChatGpt, în semn de protest față de faptul că OpenAI a semnat un contract cu Pentagonul pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate.

Un site web unde oamenii s-au angajat să boicoteze ChatGPT susține că peste 2,5 milioane de persoane au părăsit deja serviciul de chatbot după ce OpenAI a semnat un contract cu Pentagonul, scrie ndtv.com. OpenAI, care are peste 900 de milioane de utilizatori ai ChatGPT, a semnat acordul săptămâna trecută, permițând Departamentului Apărării să implementeze modelul de inteligență artificială în rețeaua sa clasificată.

Estimarea bazată pe semnăturile site-urilor web, numărul de distribuiri pe rețelele sociale și datele credibile de utilizare a aplicațiilor a evidențiat faptul că oamenii deveneau din ce în ce mai dezamăgiți de ChatGPT.

„Îi organizăm pe americani și pe oameni din întreaga lume să renunțe la ChatGPT”, a subliniat site-ul web, adăugând: „Putem împinge OpenAI peste limită. Dacă facem un exemplu de ChatGPT, putem trimite un semnal clar celor care facilitează ICE că acțiunile lor nu vor rămâne nepedepsite.”

Conform analizei realizate de Sensor Tower, Claude, chatbot-ul creat de Anthropic, a urcat în fruntea clasamentului App Store al Apple, depășind ChatGPT. Un raport din TechCrunch a evidențiat, de asemenea, că dezinstalările aplicației mobile ChatGPT din SUA au crescut cu 295% față de ziua precedentă sâmbăta trecută.

ChatGPT a fost supusă analizei după ce a încheiat acordul aproape imediat după ce Anthropic, contractorul existent al Pentagonului în domeniul inteligenței artificiale, a fost retras. Compania condusă de Dario Amodei a susținut că guvernul SUA intenționează să utilizeze modelul său de inteligență artificială pentru supravegherea internă, ceea ce este incompatibil cu valorile sale democratice.

„Nu ar fi trebuit să mă grăbesc”

După reacțiile negative, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că acordul inițial a fost încheiat prea repede și că firma nu ar fi trebuit să se grăbească.

„Nu ar fi trebuit să ne grăbim să publicăm asta vineri (27 februarie - n. red.)”, a scris Altman. „Problemele sunt extrem de complexe și necesită o comunicare clară. Încercam cu adevărat să dezescaladăm lucrurile și să evităm un rezultat mult mai rău, dar cred că a părut doar oportunist și neglijent.”

La anunțarea acordului, OpenAI a declarat că acesta avea „mai multe garanții decât orice acord anterior pentru implementări clasificate de inteligență artificială, inclusiv cel al Anthropic”.

Cu toate acestea, utilizarea inteligenței artificiale de către armata americană a alarmat aproape 900 de angajați de la OpenAI și Google, de asemenea o putere de top în domeniul tehnologiei, care au semnat o scrisoare deschisă prin care le cer șefilor lor să refuze ca Departamentul de Arme să le folosească produsele pentru supraveghere și ucidere autonomă.

Avertizând că guvernul SUA încearcă să „dividă fiecare companie de teamă că cealaltă va ceda”, aceștia au scris: „Sperăm că liderii noștri își vor lăsa deoparte diferențele și vor fi uniți pentru a continua să refuze cererile actuale ale Departamentului de Sănătate de a primi permisiunea de a utiliza modelele noastre pentru supravegherea în masă internă și uciderea autonomă a oamenilor fără supraveghere umană.”

Compania își modifică acum acordul încheiat în grabă, potrivit unui articol din The Guardian. Startup-ul a declarat că va interzice în mod explicit utilizarea tehnologiei sale în scopuri de supraveghere în masă sau implementarea acesteia de către agențiile de informații ale departamentului de apărare, cum ar fi Agenția Națională de Securitate (NSA).