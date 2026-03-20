Simona Halep, din nou îndrăgostită? Detaliul care a dat-o de gol pe româncă. Chiar ea le-a transmis fanilor

Simona Halep a divorțat la începutul lunii septembrie 2022, iar de atunci nu a mai avut nicio relație oficială. Au trecut trei ani și jumătate de când fost sportivă și Toni Iuruc au decis să meargă pe drumuri separate.

Cei doi s-au căsătorit civil în luna septembrie 2021 și aveau planuri pentru a desfășura cununia religioasă pe data de 13 noiembrie 2022, la Cazinoul din Sinaia. Totuși, evenimentul nu a mai avut loc, pentru că relația dintre cei doi s-a încheiat înainte să împlinească un an.

Simona, extrem de discretă cu viața personală

Simona Halep a apărut, în câteva instanțe, la brațul lui Dorin Mateiu. Când aproprirea dintre cei doi a început să fie „puricată” în spațiul public, cel supranumit „regele mezelurilor” a negat complet orice posibilitate ca între el și fost sportivă să existe mai mult decât o simplă relație de prietenie.

Însă, în prezent, constănțeanca continuă să dea semne cum că inima sa și-a găsit, într-un final, jumătatea. Cea mai valoroasă jucătoare română de tenis din istorie transmite fanilor de pretutindeni, într-o manieră subtilă, semne pe rețelele sociale. Admiratorii acesteia cred într-o posibilă poveste de dragoste prezentă, deja, în viața fostei sportive.

Fluturi în stomac?

De câtevaz zile, Simona Halep este extrem de activă pe platformele sociale, acolo unde postează adesea citate despre iubirea sinceră, pură. În urmă cu două zile, constănțeanca a transmis:

„Oamenii nu sunt frumoși pentru cum arată sau vorbesc. Ei sunt frumoși pentru cum iubesc, cum au grijă și cum îi tratează pe ceilalți!”, prin intermediul Instagram Story.

Continuând șirul indiciilor, Simona a revenit cu o imagine care a stârnit, negreșit, curiozitatea și atenția fanilor. Halep a urcat pe rețelele de socializare o imagine cu două căni, pe fundal auzindu-se melodia „Love Story”, interpretată de artista Indira.

Piesa vorbește despre o iubire pasională, fără sfârșit, fapt ce ar putea da de înțeles că Simona trăiește, deja, o poveste de dragoste sinceră, departe de ochii curioșilor din scena publică.