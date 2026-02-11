Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de stat. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege

Pacienții asigurați din România vor putea cere, în mod gratuit, o a doua opinie medicală. Parlamentul a adoptat miercuri, 11 februarie, o lege care obligă sistemul de sănătate să suporte costurile unei noi consultații, menită să ofere mai multă siguranță în stabilirea diagnosticului și a tratamentului.

Potrivit noii reglementări, medicul curant va avea obligația de a direcționa și programa pacientul la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului.

„Pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unității medicale în care s-a desfășurat consultația. Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultație medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obține a doua opinie medicală, pe baza investigațiilor existente sau a celor suplimentar solicitate, dacă acest lucru este justificat”, se arată în textul inițiativei legislative.

Noua lege urmărește să ofere pacienților mai multă siguranță în stabilirea diagnosticului și a planului terapeutic, precum și un traseu medical mai clar și mai coerent.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților cu 284 de voturi „pentru”, un vot „contra”, o abținere și trei deputați care nu au votat.

După adoptarea în Parlament, legea urmează să fie trimisă spre promulgare președintelui României.