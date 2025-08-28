UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat

În toamna lui 2025, Uniunea Europeană ar putea adopta o lege care transformă fiecare telefon într-un potențial instrument de supraveghere. Sub pretextul protejării copiilor, Bruxellesul ia în calcul obligarea platformelor să scaneze automat toate mesajele, inclusiv cele criptate end-to-end.

Legea denumită „Chat Control” a fost lansată încă din 2022 de comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Scopul declarat: combaterea abuzurilor asupra minorilor în mediul online. Însă de atunci, proiectul a suferit multiple amânări și revizuiri, din cauza opoziției venite atât din partea companiilor de tehnologie, cât și a experților în criptografie.

Criticii atrag atenția că măsura ar însemna practic compromiterea criptării end-to-end, considerată cea mai sigură formă de protecție a mesajelor digitale. Odată creată o „portiță” tehnică pentru scanarea automată, aceasta ar putea fi exploatată nu doar de autorități, ci și de regimuri autoritare sau grupări de hackeri.

Revolta de pe Reddit: „E o nebunie”

Subiectul a explodat pe Reddit Europe, unde mii de utilizatori au reacționat. Un comentariu devenit viral afirmă: „Uniunea Europeană vrea să folosească AI pentru a scana și raporta toate comunicările private criptate. Este o nebunie și încalcă fundamentele intimității și ale criptării end-to-end. Nu dormiți pe asta, europeni. Sunați-vă și bombardați-vă reprezentanții din Bruxelles.”

Alte voci au denunțat ipocrizia și incoerența europeană. „În unele țări din UE nu ai voie să ai cameră video pe bordul mașinii pentru că filmezi oameni fără consimțământ. Și acum guvernele ne încalcă intimitatea și ar trebui să fim ok cu asta. Ipocriți.”

Unii merg și mai departe: „Este mai rău decât în China. Ei au Marele Zid de foc, dar nu scanează mesajele criptate private. Europa merge spre un nou Stasi.”

Un alt utilizator subliniază pericolul justificărilor moraliste: „Mă dezgustă faptul că protecția copiilor este folosită ca scuză pentru a invada intimitatea noastră la o scară nemaiîntâlnită. Chat Control este incompatibil cu drepturile fundamentale.”

Opoziția partidelor și fracturi politice

Dezbaterea are și o dimensiune politică. Potrivit utilizatorilor care monitorizează voturile europarlamentarilor, principalele partide de centru-dreapta, în special PPE, susțin inițiativa. Ironia face ca partide extremiste, precum AfD din Germania, să fie printre puținele formațiuni care se declară împotriva Chat Control: o alianță paradoxală între extreme și organizații pentru drepturile digitale.

„Este incredibil că stânga și dreapta sunt de acord pe un singur subiect. Și chiar mai incredibil că verzii încă nu s-au decis”, notează un utilizator.

Alții atrag atenția că marile guverne europene par deja să fi înclinat balanța. „Germania este cheia. Dacă o pierdem pe Germania, pierdem totul”, a scris un comentator din Olanda.

„Un instrument de putere, nu de securitate”

Pe forumuri, suspiciunea dominantă este că măsura are mai puțin legătură cu siguranța copiilor și mai mult cu controlul politic.

„Guvernele europene aleg varianta ușoară: supravegherea în masă. Astfel pot controla narațiunea, suprima opoziția și menține puterea. Nu e vorba de securitate, ci de a rămâne la putere”, scrie un utilizator german.

Altul avertizează: „Dacă le permitem politicienilor această putere, nu e o întrebare ‘dacă’ vom ajunge la un regim totalitar, ci ‘când’.”

Experții: o măsură inutilă și periculoasă

Mihai Ghiță, co-fondator al Sypher, explică riscurile reale. „Genul acesta de inițiativă nu este nou. De fapt, chiar recent, guvernul din UK a cerut companiei Apple să introducă un back-door în sistemul de criptare, care să permită guvernului să caute prin fișierele stocate în cloud de utilizatorii de telefoane Apple, tot cu scopul declarat de a lupta contra terorismului și investigarea abuzurilor sexuale contra minorilor”, arată expertul pentru „Adevarul”.

Însă chiar și la o simplă analiză, adaugă el, se poate vedea că soluții de acest tip sunt complet desprinse de realitate.

„Presupunând că scanarea s-ar face înainte de criptare, așa cum înțeleg că se propune, deci fără a se implementa un backdoor propriu-zis, dat fiind că este vorba de o reglementare publică și care va fi masiv popularizată de presă, cei vizați pur și simplu nu vor continua să folosească aplicațiile populare de mesagerie, ci vor trece pe aplicații de tipul peer-to-peer”, mai spune Mihai Ghiță.

Sau nu vor folosi deloc aplicații de mesagerie, crede el. „Sau vor cripta fișierele înainte să le încarce în aplicațiile de mesagerie. Sunt atâtea metode de a ocoli această reglementare încât, din start, măsura este puțin probabil să aibă vreun impact real în depistarea abuzurilor. Și atunci, ori continuăm să adăugăm reglementări – până când ajungem să monitorizăm absolut tot: de la dispozitiv, la rețea, la aplicații, ori rămânem cu un sistem de monitorizare care scanează cantități enorme de informații private fără a aduce vreun beneficiu, ci doar riscuri”, continuă acesta

Riscuri care sunt multiple și majore. „De la încălcarea masivă a dreptului la viață privată (în fond, dacă tot avem atâtea date, de ce să nu le folosim și pentru altceva, desigur pentru binele public), erori (utilizatori anchetați pentru alarme false), breșe de securitate (oare cât de atractiv ar fi accesul la orice fotografie de pe un dispozitiv), limitarea libertății de exprimare și multe altele”, conchide el.

O alegere istorică

În lunile următoare, europarlamentarii vor fi supuși unei presiuni uriașe: atât din partea Comisiei, cât și din partea cetățenilor mobilizați prin campania fightchatcontrol.eu.

Întrebarea este dacă Europa va rămâne fidelă principiului intimității digitale sau dacă va inaugura o eră a supravegherii totale, în care mesajele private devin teritoriu public.