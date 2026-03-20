Nicușor Dan exclude anticipatele. Mai rămâne Bolojan premier? „Sper să continue la fel, dar mai vedem”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că își dorește ca actuala majoritate parlamentară să rămână unită și să susțină în continuare Guvernul, inclusiv pe premierul Ilie Bolojan.

„În primul rând că suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă. Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului.

Sprijinul pentru domnul prim-ministru - evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a spus Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European

El a afirmat, răspunzând unei alte întrebări, că exclude scenariul alegerilor anticipate.

„Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar, dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a subliniat Nicuşor Dan.

Preşedintele a subliniat că actuala configuraţie parlamentară este cea stabilită de români și că deciziile se iau mai lent, există mult zgomot și tensiune în spațiul public și nu sunt suficient evidențiate lucrurile bune făcute de miniștri.

„Dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administraţie, cum au fost la sfârşitul anului trecut aşa-numita ordonanţă trenuleţ şi aşa mai departe, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens şi, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configuraţiei parlamentare pe care românii au dat-o, şi cu această configuraţie mergem înainte”, a arătat el.

În ceea ce priveşte afirmaţia sa anterioară conform căreia promulgarea bugetului depinde şi de includerea prevederilor vizând aplicarea referendumului privind Capitala, el a răspuns că îşi menţine declaraţia.

„În varianta plecată de la Guvern nu era, dar, cu amendamentele pe care ştiu că partidele s-au înţeles, referendumul este aplicat.

Adică, ca să fiu şi mai precis, referendumul are două componente. Impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul legii bugetului, şi aici referendumul este aplicat în urma amendamentului, şi mai este Codul Fiscal, dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm şi la el, care se referă la taxe şi impozite locale”, a explicat el.