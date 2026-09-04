 Cel mai lung pod suspendat din lume va lega Sicilia de Italia continentală. Costă 13,4 miliarde de euro | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cel mai lung pod suspendat din lume va lega Sicilia de Italia continentală. Costă 13,4 miliarde de euro

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din Europa prinde contur în Italia. Un pod suspendat de 3.666 de metri va lega Sicilia de Calabria și este proiectat să reziste unui cutremur cu magnitudinea de 7,1. Investiția se ridică la aproximativ 13,4 miliarde de euro.

Un pod uriaș va lega Sicilia de continent. Are turnuri mai înalte decât Empire State Building
Un pod uriaș va lega Sicilia de continent. Are turnuri mai înalte decât Empire State Building Foto: sursa: captură Youtube

Podul peste Strâmtoarea Messina este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură ale Italiei. Construcția va lega Sicilia de Calabria, oferind o conexiune rutieră și feroviară permanentă între insulă și Italia continentală. Proiectul a fost aprobat, iar lucrările sunt programate să fie finalizate în perioada 2032-2033, potrivit Express.

O construcție de 3.666 de metri

Podul va avea o lungime totală de 3.666 de metri, în timp ce deschiderea sa centrală va ajunge la aproximativ 3.300 de metri. Aceasta ar urma să fie cea mai lungă deschidere centrală realizată vreodată pentru un pod suspendat.

Construcția va avea șase benzi pentru autovehicule, câte trei pe fiecare sens, precum și două linii de cale ferată. Potrivit proiectului, podul va putea permite circulația a până la 6.000 de vehicule pe oră și aproximativ 200 de trenuri pe zi.

Pentru realizarea conexiunilor cu infrastructura existentă sunt prevăzute și numeroase lucrări auxiliare, inclusiv legături rutiere și feroviare, dintre care o parte vor fi construite în tunel.

Turnuri de aproape 400 de metri

Dimensiunile podului sunt impresionante. Cele două turnuri de susținere vor avea fiecare 399 de metri înălțime, depășind în înălțime Empire State Building.

FOTO „Golden Gate-ul” de la Brăila începe să prindă formă. Cum arată pilonii podului de peste Dunăre

Structura va fi susținută de patru cabluri principale, fiecare cu un diametru de aproximativ 1,26 metri. Cablurile vor fi alcătuite din zeci de mii de fire de oțel.

Tablierul podului va avea un profil aerodinamic, asemănător unei aripi. Soluția tehnică este destinată reducerii efectelor produse de vânt.

Proiectul prevede că podul va putea rezista la viteze ale vântului de până la 216 kilometri pe oră.

Proiectat pentru un cutremur de 7,1

Una dintre cele mai mari provocări pentru constructori este reprezentată de activitatea seismică din zona Strâmtorii Messina.

Regiunea se află într-o zonă în care se întâlnesc și interacționează structuri tectonice importante, motiv pentru care proiectarea podului a acordat o atenție deosebită rezistenței la cutremure.

Potrivit informațiilor prezentate de compania Stretto di Messina, podul este proiectat să reziste unui cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter.

Proiectanții susțin că structura a fost concepută astfel încât să poată face față unui seism major fără pierderea stabilității.

Investiția în pod și în lucrările asociate este estimată la aproximativ 11,5 miliarde de lire sterline, echivalentul a circa 13,4 miliarde de euro la cursul actual.

Șoferii care vor utiliza viitorul pod vor plăti o taxă pentru traversare. Pentru un autoturism, costul unei singure treceri este estimat între 4 și 7 euro.

Potrivit proiectului, tarifele ar urma să permită recuperarea costurilor investiției pe durata concesiunii, precum și acoperirea cheltuielilor de exploatare și a lucrărilor de întreținere.

În același timp, autoritățile susțin că traversarea podului va fi mai ieftină decât costurile actuale asociate transportului peste Strâmtoarea Messina.

O legătură permanentă între Sicilia și continent

În prezent, traversarea strâmtorii dintre Sicilia și Calabria se face în principal cu feriboturile. Noul pod ar urma să ofere o legătură rutieră și feroviară permanentă între insulă și continent.

Construcția este proiectată pentru o durată de viață de aproximativ 200 de ani și ar urma să funcționeze permanent, 24 de ore din 24.

Pe lângă podul propriu-zis, proiectul include aproximativ 40 de kilometri de conexiuni rutiere și feroviare, menite să asigure integrarea noii infrastructuri în rețeaua de transport existentă.

Dacă lucrările vor fi finalizate conform calendarului, podul peste Strâmtoarea Messina ar urma să devină una dintre cele mai mari construcții de infrastructură din Europa și să schimbe radical transportul între Sicilia și Italia continentală.

Subliniem că podul este prezentat drept „cel mai lung pod suspendat din lume” prin prisma deschiderii centrale de aproximativ 3,3 kilometri. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
digi24.ro
image
Un bărbat a pierdut 21.000 de euro după ce a acceptat un fals interviu de angajare. Cum au acționat hackerii
stirileprotv.ro
image
Stenogramele violenței lui Andrew Tate față de una dintre victimele sale minore. O biciuia în fața camerei de videochat: „T***ă proastă și nenorocită”
gandul.ro
image
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
mediafax.ro
image
Frații Pavăl, la un pas de a da lovitura în sectorul dezvoltărilor imobiliare. Orașul în care vor să construiască un turn de 160 de metri
fanatik.ro
image
Bilanț PNRR cu autorul planului de 20 de miliarde de euro, Cristian Ghinea: cum a pierdut România o bună parte din bani și care sunt marile câștiguri
libertatea.ro
image
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Meghan Markle, imagine rară cu fiul său, Archie. Ce a povestit despre copilăria lui
click.ro
image
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens
antena3.ro
image
Pentru prima dată, şeful Dacia bate cu pumnul în masă: Nu suntem trataţi ca un investitor care a pus pe masă 4 mld. euro în România. Nu mai vorbim de noi modele la Mioveni, nu mai putem spune că viitorul Duster va fi produs tot în România
zf.ro
image
Vremea de mâine 5 septembrie. Ploi, vijelii şi grindină în nord, în timp ce Banatul şi Oltenia fierb la 36°C
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
newsweek.ro
image
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
prosport.ro
image
Viteza la care mașina începe să „mănânce” serios carburant. Cât consumi la 90, 110, 130 și 140 km/h
playtech.ro
image
Frații Pavăl, cei mai bogați investitori din fotbalul românesc, la un pas de a da lovitura în sectorul dezvoltărilor imobiliare. Orașul în care vor să construiască un turn de 160 de metri
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
digisport.ro
image
Și-a aflat pedeapsa: sancțiunea primită de Kyrgios pentru consum de cocaină
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila impresionantă a Elenei Merișoreanu din centrul Capitalei. Cireașa de pe tort e dressingul plin de haine și costume populare de mare valoare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile în 2027. Anunțul zilei: Nici nu se poate negocia așa ceva
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări
click.ro
image
Merită să pleci în concediu cu un grup de prieteni? Coșmarul prin care a trecut o româncă: „Figuri, fițe și scandal”
click.ro
image
În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri
click.ro
Sydney Sweeney și Scooter Braun FOTO Profimedia jpg
El se bucură de rotunjimile ei senzuale, care au pus mapamondul pe jar! Sydney Sweeney a făcut spectacol la Veneția
okmagazine.ro
Cei patru regali (16) jpg
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat!
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Injecțiile pentru slăbit sunt cu adevărat o soluție? „Vrem ca o injecție să rezolve totul în câteva luni. Nu e o baghetă magică”
image
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta