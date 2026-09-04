Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din Europa prinde contur în Italia. Un pod suspendat de 3.666 de metri va lega Sicilia de Calabria și este proiectat să reziste unui cutremur cu magnitudinea de 7,1. Investiția se ridică la aproximativ 13,4 miliarde de euro.

Un pod uriaș va lega Sicilia de continent. Are turnuri mai înalte decât Empire State Building Foto: sursa: captură Youtube

Podul peste Strâmtoarea Messina este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură ale Italiei. Construcția va lega Sicilia de Calabria, oferind o conexiune rutieră și feroviară permanentă între insulă și Italia continentală. Proiectul a fost aprobat, iar lucrările sunt programate să fie finalizate în perioada 2032-2033, potrivit Express.

O construcție de 3.666 de metri

Podul va avea o lungime totală de 3.666 de metri, în timp ce deschiderea sa centrală va ajunge la aproximativ 3.300 de metri. Aceasta ar urma să fie cea mai lungă deschidere centrală realizată vreodată pentru un pod suspendat.

Construcția va avea șase benzi pentru autovehicule, câte trei pe fiecare sens, precum și două linii de cale ferată. Potrivit proiectului, podul va putea permite circulația a până la 6.000 de vehicule pe oră și aproximativ 200 de trenuri pe zi.

Pentru realizarea conexiunilor cu infrastructura existentă sunt prevăzute și numeroase lucrări auxiliare, inclusiv legături rutiere și feroviare, dintre care o parte vor fi construite în tunel.

Turnuri de aproape 400 de metri

Dimensiunile podului sunt impresionante. Cele două turnuri de susținere vor avea fiecare 399 de metri înălțime, depășind în înălțime Empire State Building.

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Structura va fi susținută de patru cabluri principale, fiecare cu un diametru de aproximativ 1,26 metri. Cablurile vor fi alcătuite din zeci de mii de fire de oțel.

Tablierul podului va avea un profil aerodinamic, asemănător unei aripi. Soluția tehnică este destinată reducerii efectelor produse de vânt.

Proiectul prevede că podul va putea rezista la viteze ale vântului de până la 216 kilometri pe oră.

Proiectat pentru un cutremur de 7,1

Una dintre cele mai mari provocări pentru constructori este reprezentată de activitatea seismică din zona Strâmtorii Messina.

Regiunea se află într-o zonă în care se întâlnesc și interacționează structuri tectonice importante, motiv pentru care proiectarea podului a acordat o atenție deosebită rezistenței la cutremure.

Potrivit informațiilor prezentate de compania Stretto di Messina, podul este proiectat să reziste unui cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter.

Proiectanții susțin că structura a fost concepută astfel încât să poată face față unui seism major fără pierderea stabilității.

Investiția în pod și în lucrările asociate este estimată la aproximativ 11,5 miliarde de lire sterline, echivalentul a circa 13,4 miliarde de euro la cursul actual.

Șoferii care vor utiliza viitorul pod vor plăti o taxă pentru traversare. Pentru un autoturism, costul unei singure treceri este estimat între 4 și 7 euro.

Potrivit proiectului, tarifele ar urma să permită recuperarea costurilor investiției pe durata concesiunii, precum și acoperirea cheltuielilor de exploatare și a lucrărilor de întreținere.

În același timp, autoritățile susțin că traversarea podului va fi mai ieftină decât costurile actuale asociate transportului peste Strâmtoarea Messina.

O legătură permanentă între Sicilia și continent

În prezent, traversarea strâmtorii dintre Sicilia și Calabria se face în principal cu feriboturile. Noul pod ar urma să ofere o legătură rutieră și feroviară permanentă între insulă și continent.

Construcția este proiectată pentru o durată de viață de aproximativ 200 de ani și ar urma să funcționeze permanent, 24 de ore din 24.

Pe lângă podul propriu-zis, proiectul include aproximativ 40 de kilometri de conexiuni rutiere și feroviare, menite să asigure integrarea noii infrastructuri în rețeaua de transport existentă.

Dacă lucrările vor fi finalizate conform calendarului, podul peste Strâmtoarea Messina ar urma să devină una dintre cele mai mari construcții de infrastructură din Europa și să schimbe radical transportul între Sicilia și Italia continentală.

Subliniem că podul este prezentat drept „cel mai lung pod suspendat din lume” prin prisma deschiderii centrale de aproximativ 3,3 kilometri.