search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interviu Steaua anchetată de Securitate: „În ’68, le era frică de întruniri de mai mult de trei persoane, mai ales la nivelul studenților“

0
0
Publicat:

Era iarna lui 1968, perioada de dinaintea vacanței studențești. Radu Boruzescu își amintește că nu era pentru prima dată când confecționau o stea. O mai făcuseră și cu un an înainte, pentru a merge să colinde câțiva profesori de la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“. Nu pe toți, doar pe cei apropiați. Era un fel de sfârșit de an neoficial, un ritual al studenților de la Scenografie care își salutau dascălii după sesiunea de iarnă.

Grupul de studenți de la Arte care a confecționat Steaua. Poză din 1968. FOTO: Arhivă Personală
Grupul de studenți de la Arte care a confecționat Steaua. Poză din 1968. FOTO: Arhivă Personală

În acel an, însă, steaua a fost alta – mai mare, mai lucrată, mai sofisticată. Grupul nu bănuia că acel gest va fi privit ca o provocare. Era un an încărcat politic, după invadarea Cehoslovaciei de către trupele sovietice, și autoritățile române priveau cu suspiciune orice formă de asociere între tineri. „Nu ne-am gândit că vor exista probleme, dar știam că nu era privit cu ochi buni genul acesta de legături cu lucrurile religioase. Era oarecum interzis să te apropii de biserică sau de simboluri care trimiteau la ea“, povestește Radu Boruzescu pentru „Weekend Adevărul“.

În acei ani, chiar și fără a conștientiza mereu pericolul, studenții trăiau într-o atmosferă tensionată. „În anul acela le era frică de întruniri de mai mult de trei persoane, mai ales la nivelul studenților, pentru că le era frică să nu izbucnească și aici, cum a fost în Praga“. Cu toate acestea, printre el și colegii lui se simțea și o atmosferă de efervescență tinerească, de libertate improvizată. Erau și artiști, și actori, și decoratori. Se costumau, adunau obiecte din teatre, uniforme vechi, bucăți de recuzită. „Cum lucram în teatru, fiecare a găsit câte ceva – uniforme vechi, haine, tot felul de obiecte. Era perioada în care, pentru tinerii din anii ’60, era la modă să porți haine vechi, să te costumezi, să improvizezi. Așa era lumea noastră atunci“. Generația lor respira un aer de schimbare, purtat de muzica și de cultura venite din Occident, care ajungeau greu, dar ajungeau. „Trăiam și cu muzica pe care o obțineam greu, dar ne dădea un sens toată evoluția asta a generației din ’60“, spune el.

„Am creat un obiect care avea viață“

Steaua s-a născut dintr-o muncă colectivă, făcută pe ascuns. Erau câțiva studenți din clasa de Scenografie și alții de la un an mai mic. Au lucrat în atelierele lor, fără știrea profesorilor. Materialele erau modeste: argilă pentru mărgele, sfori, cartoane, lumini. „Tot ce s-a făcut a fost cu materialele pe care le aveam la îndemână. Mărgelele erau din argilă, trebuiau uscate și ascunse, pentru că ocupam toate planșetele și nu trebuia să le vadă profesorii“. Însă pentru că erau studenți la Arte, nu ne putem aștepta ca originalitatea să lipsească. Steaua fusese gândită ca o machetă de teatru, cu lumină și mișcare, asemenea unei mici scenografii. „Aveam un ritual: deschidea ușa profesorul la care veneam, vedea obiectul, iar noi eram ascunși după el și trăgeam de niște sfori. Se deschideau ușile, se aprindea lumina din interior. Am făcut steaua ca o machetă, cu beculețe care se aprindeau, și când începea să se învârtă, începeam să cântăm. Profesorul era surprins, pentru că nu se aștepta. Am creat un obiect care avea viață, o poveste“. 

O machetă de Crăciun, cu sfori, lumini și surpriză la fiecare ușă deschisă. FOTO: Arhivă Personală
O machetă de Crăciun, cu sfori, lumini și surpriză la fiecare ușă deschisă. FOTO: Arhivă Personală

Grupul era apropiat de câțiva dintre noii profesori ai institutului, veniți să aducă un suflu modern: Doru Șetran, scenograf și artist, Bițan, profesor de Design, Bornovschi, pictor, și Liviu Ciulei, regizor. De Doru Șetran, Boruzescu s-a simțit legat întreaga viață. Studenții mergea dintr-un loc în altul, fără zgomot și fără manifestări. Colindau profesorii pe rând, urmând o listă scurtă, și la fiecare oprire își prezentau steaua. Ultimul pe listă era Doru Șetran, „cel mai apropiat de noi“, la atelierul căruia urmau să ajungă în finalul serii.

Noaptea de la Maria Rosetti

După vizita la profesorul Alexandru Brătășanu, i-a primit Adina Nanu, care l-a chemat pe soțul ei, pasionat de film, să fotografieze scena. „Grație filmului foto avut atunci au rămas imaginile, un film color, în care putem să ne mai revedem. Un miracol că a fost omul acela cu camera“, spune Radu Boruzescu.

Când au coborât în holul blocului de pe strada Maria Rosetti, i-au așteptat patru bărbați în haine de piele, cu pălării. Erau securiști: „Ne-au oprit și ne-au legitimat: băieții într-o parte, fetele într-o parte. Cum eram mascați, una dintre fete, care avea mustăți lipite, a întrebat în ce parte să meargă, crezând că oamenii ăia au simțul umorului. Ei nu au înțeles, iar când și-a dezlipit mustața, unul dintre ei a început să urle: «Îți bați joc de mine?»“. Au fost ținuți acolo ore întregi, legitimați pe rând, verificați printr-un telefon instalat într-o mașină din fața blocului. „De fiecare dată când le dădeam un act, mergeau la mașină, dădeau un telefon ca să verifice dacă ce spunem e adevărat“. Pe profesori, inclusiv pe Adina Nanu, i-au dus la anchetă. Studenții au fost eliberați unul câte unul, în toiul nopții. „La plecare am demontat steaua și ne-au lăsat să o luăm. Ne șopteam că ne vedem la atelier, la Doru Șetran“. 

Radu Boruzescu alături de Steaua confecționată acum aproape șase decenii. FOTO: Arhivă Personală
Radu Boruzescu alături de Steaua confecționată acum aproape șase decenii. FOTO: Arhivă Personală

În noapte au ajuns, pe rând, la atelierul lui Șetran. „El era destul de speriat, ne-a întrebat ce s-a întâmplat. Am stat aproape toată noaptea acolo, în atelier, și la plecare, spre dimineață, i-am zis că nu mai putem lua steaua și o lăsăm la el. Am remontat-o – avea un cui pe peretele atelierului – și am agățat-o acolo. Steaua a rămas în acel loc până la moartea lui Doru Șetran“. După moartea profesorului, în ianuarie 2022, soția acestuia, Ioana, l-a chemat pe Radu Boruzescu: atelierul trebuia eliberat. „Mi-a spus că urmează să vină alt artist și că dacă vreau steaua, e a mea“. Așa a regăsit obiectul interzis, 50 de ani mai târziu. În tot acest timp, rămăsese acolo, suspendată de peretele atelierului, uitată de lume, dar nu și de el.

Într-o iarnă, Boruzescu a descoperit și filmul foto cu steaua, din care a făcut o carte poștală de Crăciun. A trimis-o prietenilor, printre care și fratelui său. Nepoata lui, Miruna, a văzut imaginile și a cerut detalii. „A vrut să facă un film, pentru facultate, despre stea. I-am dat tot felul de materiale, iar filmul a devenit un document excepțional, pentru că a prins interviuri cu oameni care încă trăiau atunci – cu Doru Șetran, cu Adina Nanu“. După moartea lui Șetran, Radu Boruzescu i-a spus nepoatei: „«Ar fi o ocazie extraordinară să continui filmul. Povestea stelei nu s-a încheiat»“. 

Libertatea printre jaloanele cenzurii

Privind înapoi, Radu Boruzescu vorbește despre o parte a carierei trăită sub semnul creației și al cenzurii. „În perioada în care am lucrat în România, am avut o grămadă de proiecte care au fost întrerupte, interzise, mai multe decât am realizat. Dar ne jucam. Știam să ne apărăm de cenzură. Era un joc, cu pericolul acesta continuu, cu supravegherea. Toți eram urmăriți“. 

Citește și: România între bâta de Anul Nou și legea secolului XXI: tradiții care dor și se schimbă odată cu noi

Își amintește cum era abordat de un tânăr despre care toată lumea știa că e securist. „Mă chema des la plimbare și mă întreba tot felul de lucruri despre familia mea, inclusiv despre rudele soției. Eu îi răspundeam cu povești inventate, absurde. Cred că, în timp, și-a dat seama că nu are ce să afle de la mine“. În echipele de film sau de teatru exista mereu cineva care raporta. Era o realitate știută, acceptată din necesitate și dusă mai departe, ca un dat al vremii. „Știai să te aperi, să-ți păstrezi libertatea individuală“. 

Expoziția „steaua. young and innocent days”. FOTO: Arhivă Personală
Expoziția „steaua. young and innocent days”. FOTO: Arhivă Personală

Pentru artiști, forța colectivului a fost cea care a făcut diferența. „Fiind foarte uniți între noi, lucrurile nu se simțeau atât de grav. Era o selecție naturală, eram oameni de aceeași natură“. Radu Boruzescu numește acea perioadă o libertate constrânsă, însă plină de sens. „Ne fofilam. Rămâi cu lucrurile extraordinare și uiți mizeria. Cred că e datorită calității umane din grupurile noastre, care te făcea să rămâi cu senzații și imagini fericite“. 

„Relațiile de putere continuă să influențeze spațiul public“

După ce a fost regăsită în atelier, steaua a devenit punctul de plecare al proiectului „steaua. young and innocent days“, inițiat de scenografa Miruna Boruzescu, nepoata unuia dintre participanții la episodul din 1968, Radu Boruzescu. Expoziția, curatoriată de Alexandra Croitoru și organizată de Maria Mora, aduce laolaltă generația care a trăit sub comunism și artiști tineri care reinterpretează momentul printr-o perspectivă contemporană. Mai mult decât o simplă recuperare, proiectul propune o reflecție asupra modului în care libertatea creativă traversează timpul, redând sens unui gest care, cândva, a stârnit teamă. Proiectul „steaua. young and innocent days“ nu s-a limitat doar la recuperarea unui obiect – a devenit o legătură între două epoci. Pe lângă expunerea stelei originale, o componentă importantă a proiectului a fost reinterpretarea acesteia de către o nouă generație de artiști.

Alexandra Croitoru, invitată să coordoneze curatorial întregul demers, explică pentru „Weekend Adevărul“: „Când am intrat în proiect, o parte dintre artiști erau deja selectați – cei trei artiști tineri care urmau să reinterpreteze povestea Stelei dintr-o perspectivă contemporană: Ioana Mincu, Giulia Crețulescu și Mono Mihai“. În jurul lor, curatoarea a construit o punte intergenerațională – între artiștii de azi și cei care făcuseră parte din acea lume de demult. „Mai este o secțiune de artiști istorici, din generația Mirunei și a lui Radu Boruzescu. Până la urmă, am decis că acesta poate fi criteriul care leagă totul. Radu are la rândul lui o colecție impresionantă de lucrări de la artiștii din generația sa“. 

Trei artiști tineri au reinterpretat povestea Stelei dintr-o perspectivă contemporană. FOTO: Arhivă
Trei artiști tineri au reinterpretat povestea Stelei dintr-o perspectivă contemporană. FOTO: Arhivă

Expoziția de la Ivan Gallery a fost concepută în jurul acestor corespondențe. „Ne-am bazat pe schimburile de scrisori dintre Radu Boruzescu și artiștii selectați – Doru Covrig, Paul Neagu, Horea Bernea și Iulian Mereuță. A fost important să arătăm și latura umană a acelor ani, mai ales că pentru mulți dintre ei perioada era extrem de dificilă – fie că rămăseseră în România, fie că emigraseră la Paris sau la Londra“. 

Unde-s mulți, puterea crește

Alexandra Croitoru observă și o schimbare de spirit între generații. „Mi s-a părut interesant să discutăm despre energia pe care o avea acea generație și despre felul în care se putea coagula un grup. Dacă mă uit acum la tinerii artiști, văd mai mult individualism, preocuparea pentru propriul traseu. Cred că felul în care s-a format grupul din ’68 și a acționat împreună poate fi un model pentru prezent – cu cât ne adunăm mai mulți, cu atât vocea devine mai puternică“. 

Citește și: Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric: „Nici fetele lui Dej, nici copiii lui Ceaușescu nu-l mai așteptau pe Moș Crăciun“

Curatoarea vede în stea și o reflecție asupra relației dintre artă și putere, un raport care traversează epocile. „Gestul de atunci, care atingea într-un fel sfera religioasă, ajunsese să deranjeze autoritățile. Echilibrul dintre Biserică și Stat era fragil. Dacă ne uităm azi, vedem alte forme de dezechilibru – austeritate pentru studenți, pentru tinerele mame, și finanțare generoasă pentru Biserică. Relațiile de putere continuă să influențeze spațiul public“.

Punte între generații

Dialogul dintre generația ’68 și cea actuală s-a conturat în mod natural, spune ea. „Ioana Mincu s-a concentrat pe conotația ritualică a gestului de a colinda și pe ideea de comunitate. Giulia Crețulescu a explorat manualitatea ca mod de reconectare cu tine și cu ceilalți. Iar Mono Mihai a reinterpretat povestea biblică a stelei, făcând o paralelă între refugiații de azi și familia lui Iisus, care erau și ei forțați să migreze. A rezultat o lectură actuală și profundă“. 

Radu Boruzescu, prezent la expoziția „steaua. young and innocent days”. FOTO: Arhivă Personală
Radu Boruzescu, prezent la expoziția „steaua. young and innocent days”. FOTO: Arhivă Personală

Maria Mora, managerul de proiect, completează perspectiva din culise. „Mi-am dat seama că am fost o echipă foarte unită, un grup de oameni responsabili și implicați“. Expoziția a crescut peste așteptări. „Am promis mult și am realizat că odată ce expoziția de la MȚR va fi în Sala Media, nu ne va încăpea tot materialul. A trebuit să găsim un al doilea spațiu – și așa s-a născut expoziția în paralel, la Galeria Ivan, unde au fost prezentate lucrările celor trei tineri artiști alături de cele ale artiștilor istorici“. Reacția publicului a fost, spune ea, neașteptat de vie. „La vernisajul de la Galeria Ivan a venit foarte multă lume, foarte mulți tineri, ceea ce ne-a bucurat enorm. A funcționat foarte bine și selecția artiștilor tineri, și dialogul pe care l-au creat“. 

Expoziția „steaua. young and innocent days“ poate fi vizitată la Muzeul Național al Țăranului Român, în Sala Media, până la sfârșitul lunii ianuarie 2026. În paralel, o parte dintre lucrările artiștilor contemporani sunt expuse la Ivan Gallery, într-un demers comun despre memorie, libertate și continuitate. 

Cultură

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
digi24.ro
image
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
stirileprotv.ro
image
Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius
gandul.ro
image
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
mediafax.ro
image
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
digisport.ro
image
Protestele din Iran iau o turnură radicală: femeile iraniene își aprind țigările de la portretul în flăcări al ayatollahului Khamenei
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est
observatornews.ro
image
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Certificat de moştenire pentru pensie privată 2026. Acte necesare
playtech.ro
image
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Avertisment după scandalul privind majorarea de taxe și impozite. Adrian Negrescu: „E o dovadă a incompetenței și indolenței”
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
Un nou tip de țeapă face ravagii în România: „Era să mi-o iau rău de tot” Cum acționează escrocii și ce greșeli să nu faci
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Pisică, Pexels (4) jpg
Pisicile își aleg omul după energie, nu după mâncare. Ce să înțelegi când o felină te ”vrea”
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
gold hair ornament jpg
Descoperire uluitoare în China: Mormânt antic din Dinastia Tang dezvăluie comori de aur și argint!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!