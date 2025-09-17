Video Cum s-au prezentat Donald și Melania Trump la cina oficială a Casei Regale a Marii Britanii. Ținuta Primei Doamne a SUA, considerată îndrăzneață

Melania Trump a purtat o rochie galbenă îndrăzneață, cu umerii goi, la cina oficială găzduită de Regele Charles III și Regina Camilla. Ea s-a alăturat soțului său, președintele Donald Trump, și cuplului regal la festivitățile fastuoase de la Castelul Windsor, în cadrul vizitei lor oficiale în Marea Britanie.

Prima Doamnă, în vârstă de 55 de ani, a accesorizat ținuta cu o curea groasă roz pal și cercei cu smaralde și diamante, scrie Daily Mail.

În ciuda alegerii sale vestimentare îndrăznețe, se pare că Melania nu a încălcat protocolul regal prin ținută.

În mod tradițional, codul vestimentar pentru banchetele de stat cu „cravată albă” impune ca femeile să poarte o rochie de seară lungă. Pentru femei, se recomandă o rochie de seară lungă, cu corset strâns și fustă amplă.

Rochiile ar trebui să aibă, de preferință, corset strâns și fustă amplă. Tradițional, se purtau mănuși lungi, însă acestea nu mai sunt considerate esențiale la evenimentele moderne cu cod vestimentar de gală.

Bărbații trebuie să poarte ținută de seară completă, frac sau costum de seară. Este cel mai formal tip de cod vestimentar.

Mai devreme în ziua respectivă, Melania a arătat elegant și fără efort într-un costum fustă Christian Dior Haute Couture, gri închis, care se lărgea în talie și cădea puțin sub genunchi.

Înainte de cina oficială, Trump a depus o coroană la mormântul Reginei Elisabeta II, în Capela St. George de la Windsor. În prima sa vizită de stat în Marea Britanie, în 2019, președintele american a fost alături de regretata regină.

La Windsor, Regele Charles l-a întâmpinat pe Trump cu toate onorurile protocolare: defilare militară, salve de tun și paradă aeriană.

Vizita are și o semnificație strategică: guvernul britanic condus de Keir Starmer încearcă să valorifice prezența liderului american pentru a consolida relațiile bilaterale și a atrage investiții esențiale pentru economia britanică post-Brexit.

Donald Trump a sosit miercuri la Londra pentru ceea ce oficialii britanici au descris drept „cea mai amplă ceremonie de bun venit oferită unui lider străin în epoca recentă”.

Vizita marchează a doua deplasare oficială de stat a președintelui american în Regatul Unit și are loc într-un context geopolitic delicat, dar încărcat de oportunități economice.