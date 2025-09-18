Trump: „Putin m-a dezamăgit”. Președintele american spune că „soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât soldații ucraineni”

Președintele american Donald Trump a declarat, joi, 18 septembrie, în Marea Britanie, într-o conferință de presă comună cu premierul Keir Starmer, că liderul rus Vladimir Putin „l-a dezamăgit”, în contextul demersurilor SUA de a opri războiul purtat de Rusia în Ucraina.

„Am încheiat șapte războaie, care păreau de nerezolvat, care nu puteau fi negociate. Statele Unite au rezolvat șapte dintre aceste conflicte. Eu am crezut că cel mai ușor de negociat va fi cel din Ucraina, datorita relației cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Chiar m-a dezamăgit.Vom vedea cum se va termina acest război (...) Acum lucrăm la rezolvarea conflictului din Gaza. Este o chestiune complexă acolo, dar se va rezolva, se va rezolva în modul potrivit. Și la fel se va întâmpla și în cazul Rusiei și Ucrainei. Se va rezolva, dar niciodată nu știi, de fapt, cum vor decurge lucrurile”, a declarat Trump, potrivit CNN.

„M-a dezamăgit”, a repetat el, după care a adăugat: „Sincer, soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât soldații ucraineni”.

Președintele Donald Trump a declarat că speră să apară în curând „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, dar că conflictul nu afectează Statele Unite.

„Milioane de oameni au murit în acel război, milioane de suflete, și nu sunt soldați americani. Sunt soldați uciși la niveluri pe care nimeni nu le-a mai văzut de la al Doilea Război Mondial. Simt că am obligația să rezolv problema din acest motiv”, a explicat el.

Starmer a intervenit pentru a adăuga că „trebuie să exercităm o presiune suplimentară asupra (președintelui rus Vladimir) Putin”.

„Abia după ce președintele a exercitat presiuni asupra lui Putin, acesta a dat semne că ar fi dispus să acționeze”, a spus premierul.

Președintele Donald Trump a reiterat apelul său către țările europene de a înceta să mai cumpere petrol rusesc, susținând că războiul Moscovei în Ucraina s-ar încheia dacă prețul petrolului ar scădea.

„Pur și simplu, dacă prețul petrolului scade, (președintele rus Vladimir) Putin va renunța. Nu va avea de ales. Va renunța la război”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer.

„Dacă prețul petrolului scade, Putin va da înapoi, pentru că nu va avea de ales”, a spus Trump.

Sâmbătă, Trump a emis un ultimatum țărilor NATO să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, adăugând că SUA vor impune „sancțiuni majore” Rusiei numai dacă țările NATO vor fi de acord să facă același lucru.