AUR cere PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului Oana Țoiu

AUR cere sâmbătă, 10 ianuarie, grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat.

„În legătură cu moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, grupul senatorial AUR anunţă că aşteaptă ca acest demers să fie iniţiat prin semnare de către senatorii PSD.

Altfel, considerăm că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala Coaliţie de guvernare”, transmite AUR, sâmbătă, într-un comunicat oficial.

Potrivit AUR, „până la proba contrarie un lucru este cert: decizia politică a majorităţii care conduce România, prin Nicuşor Dan şi guvernul Bolojan, a fost de a vota fără obiecţii dăunătorul acord cu ţările Mercosur, o trădare gravă a intereselor agricultorilor români”.

„Considerăm că PSD nu mai poate să se pretindă partid de opoziţie când este părtaş la toate actele de trădare naţională din actualul guvern şi aşteptăm să votăm o eventuală moţiune simplă împotriva ministrului de Externe sau de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care va fi iniţiată doar în condiţiile precizate anterior”, menţionează AUR.

Grupul senatorial Pace Întâi România a anunţat, sâmbătă, că a pregătit o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, iniţiativă care are şi susţinerea senatorilor AUR. Grupul parlamentar Pace Întâi România din Senat are 12 senatori.

Vineri, 9 ianuarie, statele UE şi-au dat aprobarea finală prin majoritate calificată asupra acordului comercial cu blocul sud-american Mercosur, ce va fi semnat săptămâna viitoare de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Negocierea acordului comercial între UE şi blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia) se desfăşoară încă din anul 1999.

Germania, ţară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce va înlesni accesul acestor produse pe piaţa sud-americană, acesta fiind şi un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE, situaţie care dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa.