Despre ce au vorbit Prințesa Kate și Melania Trump, potrivit unui expert în citirea buzelor

Prințesa Kate și Melania Trump au fost surprinse discutând despre viața de familie în timpul vizitei de stat. Un expert în citirea buzelor a dezvăluit conversația lor despre copii și impresiile despre Grădinile Windsor.

Prințesa Kate și Melania Trump au fost surprinse purtând o conversație cordială în fața Casei Victoria din Windsor.

Jeremy Freeman, expert în citirea buzelor, a analizat ce și-au transmis cele două doamne la castelul Windsor. „Cum e cu tine, cum sunt copiii?”, a întrebat Melania Trump.

„Sunt foarte bine, tocmai au început din nou școala, așa că se acomodează din nou”, a venit prompt răspunsul prințesei Kate, scrie Ok Magazine.

„E minunat”, a spus Melania Trump, Kate interesându-se la rândul ei despre copilul Melaniei.

Jeremy Freeman a mai surprins o parte a conversației în care Kate a întrebat-o pe Melania ce părere are despre Windsor Gardens. Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii a răspuns: „Absolut superb, îmi place foarte mult, iubesc vegetația și fauna sălbatică.”

Președintele SUA Donald Trump și Melania Trump au sosit miercuri la Londra pentru ceea ce oficialii britanici au descris drept „cea mai amplă ceremonie de bun venit oferită unui lider străin în epoca recentă”.

Vizita marchează a doua deplasare oficială de stat a președintelui american în Regatul Unit și are loc într-un context geopolitic delicat, dar încărcat de oportunități economice.