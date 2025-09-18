Detalii din culisele bachetului de la Castelul Windsor organizat în cinstea lui Donald Trump. Marii absenți de la eveniment şi meniul sofisticat

Banchetul regal de la Castelul Windsor, organizat în onoarea lui Donald Trump, a impresionat prin fastul meniului și simbolismul băuturilor, dar a surprins și printr-o absența vedetelor, locul lor fiind luat de lideri politici, magnați și lideri ai tehnologiei.

Într-un decor de poveste, o combinaţie de atmosferă medievală şi scene parcă desprinse din pelicula „Harry Potter", Castelul Windsor a găzduit banchetul de stat oferit de Regele Charles pentru Donald Trump, invitatul de onoare al serii. Sala Sfântului Gheorghe, refăcută după incendiul devastator din 1992, a devenit cadrul perfect pentru un eveniment care a combinat solemnitatea regală cu eleganța preparatelor culinare și subtilitatea gesturilor diplomatice.

Meniu simbolic

Cei 160 de invitați au fost răsfățați cu un meniu scris în franceză, care a adus în prim-plan produse britanice reinterpretate: panna cotta de leurdă Hampshire cu biscuiți de parmezan și ou de prepeliță, ballotine de pui organic din Norfolk cu sos de cimbru și salvie, iar la desert o bombă de înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură din Kent și prune Victoria.

De asemenea, selecția de vinuri a inclus etichete rare, precum Wiston Estate Cuvée 2016, Corton-Charlemagne Grand Cru 2018 sau Monte Bello Ridge 2000, alături de șampania Pol Roger 1998.

După cină, simbolismul a dominat băuturile servite: un vin din 1945 – în cinstea faptului că Trump este al 45-lea președinte al SUA, dar și un coniac din 1912, anul nașterii mamei sale.

În plus, a fost pregătit un cocktail inedit, „Transatlantic Whisky Sour”, cu whisky scoțian, marmeladă de citrice și marshmallow prăjit.

Cum au fost aşezaţi invitaţii

La masa lungă de 47 de metri, președintele Trump a fost așezat între Regele Charles și Prințesa de Wales, iar în fața sa, Prima Doamnă, flancată de Regina Camilla și Prințul de Wales.

Potrivit BBC, ambasadorul SUA Warren Stephens a fost între Prințesa Anne și cancelarul Rachel Reeves, premierul Sir Keir Starmer a stat lângă miliardarul Stephen Schwarzman, iar Kemi Badenoch a fost așezată lângă Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Magnatul media Rupert Murdoch a fost plasat lângă un consilier apropiat al premierului Keir Starmer, un detaliu interesant având în vedere litigiile dintre Donald Trump și imperiul media condus de Murdoch.

Marii absenţi

Spre deosebire de alte banchete regale, unde nu lipsesc nume sonore din sport sau showbiz, acest eveniment s-a remarcat prin absența totală a vedetelor de cinema sau a obișnuiților lumii mondene, precum Sir Elton John sau David Beckham.

În schimb, la masă s-au aflat figuri influente din politică și tehnologie. Tim Cook, directorul Apple, a stat lângă Tiffany Trump, iar Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a reprezentat partea de inovare digitală.

Printre sportivii prezenți s-au numărat totuși jucătorul de golf Nick Faldo și atleta Dame Katherine Grainger, dar accentul a fost pus pe liderii economici și politici.

Printre oficialii americani s-au aflat secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff, iar partea britanică a fost reprezentată de Yvette Cooper, vicepremierul David Lammy și alți membri ai guvernului laburist.

Atmosfera a fost completată de o selecție muzicală adaptată gusturilor președintelui Donald Trump, care a inclus arii celebre precum Nessun Dorma, dar și piese rock clasice, precum You Can’t Always Get What You Want.