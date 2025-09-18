Președintele american Donald Trump și prim-ministrul britanic Keir Starmer au susținut joi o conferință de presă la Chequers, în a doua zi a vizitei de stat a liderului american în Regatul Unit. În cadrul evenimentului, cei doi au semnat un „acord de prosperitate tehnologică” prin care marile companii americane se angajează să investească zeci de miliarde de lire sterline în economia britanică.

Întâlnirea a fost dominată de discuțiile privind războiul din Ucraina, unde abordările celor doi lideri diferă.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a adoptat un ton dur față de Vladimir Putin, evidențiind atacurile continue ale Rusiei și lipsa de interes a liderului de la Kremlin pentru pace. „În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față – lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai multă vărsare de sânge, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian al NATO”, a declarat Starmer, referindu-se la dronele rusești care au intrat săptămâna trecută în Polonia. „Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pacea”, a subliniat premierul britanic.

Starmer a adăugat că el și Trump au discutat despre modalități de a „crește presiunea asupra lui Putin pentru a-l determina să accepte un acord de pace durabil”.

Pe de altă parte, Trump și-a păstrat abordarea obișnuită pe acest subiect, afirmând că Putin l-a dezamăgit și că soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât ucrainenii. Președintele american a reiterat că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost la Casa Albă și a amintit că a pus capăt la șapte conflicte. Despre situația actuală, Trump a spus doar: „Sper că vom avea vești bune pentru voi în curând”, fără a oferi detalii suplimentare. Totodată, el a remarcat că la un moment dat situația „se îndrepta spre un al treilea război mondial”, dar acum acest risc nu mai există.

„Legătura de nezdruncinat” dintre SUA și Marea Britanie

Dincolo de discuțiile despre conflictul din Ucraina, cei doi lideri au subliniat solidaritatea dintre cele două națiuni. Trump a evidențiat „legătura de nezdruncinat” dintre Statele Unite și Regatul Unit. „Statele Unite și Marea Britanie au făcut mai mult bine pe această planetă decât oricare alte două națiuni din istoria umanității”, a afirmat președintele. El a adăugat că cele două țări sunt „unite pentru totdeauna” și vor rămâne prietene pentru totdeauna.

Acordul tehnologic - „puterea de a schimba vieți”

Noul acord semnat între cele două state vizează consolidarea cooperării în domeniul inovației. Starmer a spus că documentul „are puterea de a schimba vieți”, în timp ce Trump a subliniat că acordul reprezintă o garanție că SUA și Regatul Unit „vor conduce următoarea revoluție tehnologică umăr la umăr”.

Acordul prevede investiții de zeci de miliarde de lire sterline din partea marilor firme americane în economia britanică, întărind parteneriatul strategic dintre cele două națiuni în sectoarele cheie ale viitorului.