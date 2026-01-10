search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
Video Chinezul care îl imită pe Donald Trump a devenit un fenomen global pe rețelele sociale

Publicat:
Ultima actualizare:

Ryan Chen, un chinez în vârstă de 42 de ani, a devenit un adevărat fenomen pe rețelele sociale datorită imitării aproape perfecte a vocii, gesturilor și expresiilor președintelui american Donald Trump, notează AFP. 

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

Cu milioane de urmăritori pe platformele online, Chen a atras atenția publicului internațional inclusiv la cea mai recentă ediție a târgului de tehnologie CES de la Las Vegas, unde notorietatea sa a fost comparabilă cu cea a roboților umanoizi sau a cipurilor de inteligență artificială de ultimă generație.

Originar din Chongqing, un oraș din sud-vestul Chinei cunoscut pentru zgârie-norii săi spectaculoși și străzile labirintice, Ryan Chen publică zilnic videoclipuri în care prezintă specialități culinare locale, obiceiuri urbane și diferențe culturale dintre China și Statele Unite. În stilul lui Donald Trump, acesta dansează pe melodia „YMCA”, folosește expresii precum „Tremendous!” și „Amazing!” și intră în dialoguri amuzante cu turiști și localnici, stârnind hohote de râs în mediul online.

@trumpbyryan Checking out the Trump store#trump #china #donaldtrump ♬ Y.M.C.A - 로버트 강

„Trump este o resursă inepuizabilă. Este personalitatea care generează cel mai mult trafic pe internet în lume”, a declarat Ryan Chen pentru AFP. El subliniază însă că demersul său nu este unul politic. „Politica nu mă interesează, mai ales că în China satira politică este un teren minat. Îl imit pe Donald Trump nu pentru a râde de el, ci pentru a-mi crește vizibilitatea, pentru a-mi avansa cariera și pentru a face cunoscută China și orașul meu”, a explicat Chen, citat de RFI.

Succesul său nu a venit peste noapte. Fost director comercial în domeniul imobiliar, Ryan Chen este pasionat de limba engleză și a lucrat ani la rând pentru a-și perfecționa accentul, urmărind obsesiv serialul „Friends” și emisiunea „The Apprentice”, prezentată de Donald Trump. Criza imobiliară din China l-a determinat să caute o alternativă profesională, iar o provocare venită din partea unui prieten – aceea de a-l imita pe președintele american – s-a dovedit decisivă.

Videoclipurile sale au devenit rapid virale, iar întâlnirea cu influencerul american IShowSpeed, care are peste 47 de milioane de abonați pe YouTube, i-a adus o expunere globală. Până în 2025, Ryan Chen nu părăsise niciodată China, însă astăzi este recunoscut pe stradă, are peste un milion de urmăritori pe Instagram, aproape tot atâția pe TikTok și mai mult de 2,5 milioane pe platformele chinezești.

Prezent la CES, Chen a atras atenția vizitatorilor, în ciuda unor probleme tehnice și a oboselii acumulate. La finalul sejurului, și-a pierdut vocea și s-a pierdut literalmente în mulțimea celor care doreau să-l salute.

Ryan Chen știe că Donald Trump ar putea efectua o vizită oficială în China în luna aprilie și spune că „ar fi foarte cool” să-l întâlnească, dar recunoaște că o astfel de întâlnire ar putea deveni rapid o chestiune diplomatică. „Sunt doar un umorist. Nu am aspirații politice”, a precizat el.

Imitatorul chinez speră, în schimb, ca Statele Unite și China să „coexiste în bună înțelegere” și i-ar recomanda liderului de la Casa Albă să încerce fondue-ul extrem de picant din Chongqing, unul dintre preparatele sale preferate.

SUA

