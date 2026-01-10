Incident șocant într-un spital din Iași: un bărbat s-a aruncat de la etaj după o discuție cu iubita. Ce a aflat la telefon

Un bărbat din Iași s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon vineri, 9 ianuarie. Momentan, potrivit medicilor, se află la terapie intensivă.

Publicația locală BZI Iași scrie că bărbatul ar fi recurs la acest gest după ce a aflat că fratele său avea o relație cu concubina lui.

„Este un pacient care era internat în institutul de gastroenterologie și care, din spusele șefului de clinică, a avut o discuție telefonică cu concubina, iar în urma acesteia s-a aruncat de la etajul 2.

A fost preluat de noi în urgență, i-am făcut mai multe investigații, l-am diagnosticat cu ruptură de splină, traumatism toracic, un traumatism de membru inferior, a fost operat, iar acum este la terapie intensivă”, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași.