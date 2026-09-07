„Bun-venit, generale”. Ratko Mladić, înmormântat în aplauzele a mii de sârbi. Patriarhul, miniștri și fiul președintelui, prezenţi la funeralii

Mii de oameni au participat, la Belgrad, la funeraliile lui Ratko Mladić, condamnat pe viață pentru genocid și crime de război. Printre cei prezenți s-au numărat membri ai guvernului și fiul președintelui Aleksandar Vučić.

La funeraliile lui Ratko Mladić au participat mii de oameni. Foto: captură video AFP

Ratko Mladić, fostul comandant al forțelor sârbilor bosniaci și una dintre cele mai controversate figuri ale războaielor din fosta Iugoslavie, a fost înmormântat luni, 7 septembrie, la Belgrad în prezența a mii de oameni. Mulți dintre cei veniți la funeralii îl consideră în continuare un erou, în ciuda condamnării sale pe viață pentru genocid și crime de război.

Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Ortodoxă Sârbă „Sfântul Luca”, unde oamenii au început să se adune încă de dimineață. Sicriul a fost așezat în biserică, cu șapca militară și sabia fostului general deasupra, iar mai mulți bărbați în uniforme militare au stat de-o parte și de alta.

Slujba a fost condusă de patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Porfirije. La ceremonie au venit membri ai familiei, veterani de război, oficiali și numeroși simpatizanți ai fostului comandant.

„Ne rugăm pentru sufletul celui plecat dintre noi”, a spus patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe în fața mulțimii.

„A fost un om care și-a dat totul în viață pentru poporul sârb. Mă bucur că în această dimineață oamenii vin să îi aducă un respect deosebit”, a declarat Milan Dobric, unul dintre cei veniți la ceremonie, care a venist special din Kosovo pentru înmormântare, potrivit AFP.

Unii dintre participanţi nu doar s-au închinat în faţa catafalcului, ci s-au oprit pentru a săruta sicriul. Pe măsură ce numărul celor veniți la biserică a crescut, poliția a închis străzile din apropiere.

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Mulți dintre cei prezenți purtau tricouri cu mesaje în onoarea lui Ratko Mladić. Imaginile aeriene surprinse înainte de deschiderea bisericii arătau o coadă de sute de persoane care așteptau să intre.

În apropierea bisericii au fost arborate steaguri sârbești, iar deasupra străzii a fost întinsă o banderolă uriașă cu mesajul: „Bun-venit, generale, mulțumiri mamei tale că a adus pe lume un erou ca să se întoarcă gloria Serbiei Mari”.

Fiul preşedintelui Vučić, miniștri și oficiali, la funeralii

Ceremonia a atras atenţia şi prin faptul că la aceasta au participat mai mulţi oficiali sârbi, în ciuda poziţiei transmise de Uniunea Europeană, care a criticat omagierea generalului condamnat de tribunalul de la Haga pentru genocid şi crime împotriva umanităţii.

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Printre participanți s-au aflat Milorad Dodik, liderul Republicii Srpska, și Željka Cvijanović, membră a președinției Bosniei și Herțegovinei.

La funeralii au fost, de asemenea, și ministrul Apărării, Bratislav Gašić, precum și Danilo Vučić, fiul președintelui sârb Aleksandar Vučić, care însă a absentat. Lista oficialilor prezenți i-a inclus și pe ministrul Justiției, Nenad Vujić, care iniţial anunţase că va fi organizată o ceremonie oficială, cu onoruri militare, ministrul Culturii, Nikola Selaković, și primarul din Banja Luka, Draško Stanivuković. Printre participanți s-au aflat și apropiați ai familiei, inclusiv soția și fiul ministrului Afacerilor Interne, Ivica Dačić.

După slujbă, convoiul funerar a pornit lent spre cimitirul Topčider.

Sâmbătă, 5 septembrie, Casa Armatei Sârbe din Belgrad găzduise o ceremonie dedicată fostului comandant. Evenimentul a fost organizat de o asociație a generalilor în rezervă, fără participarea oficialilor aflați în funcție.

Funeraliile și manifestările organizate după moartea lui Ratko Mladić au evidenţiat diferenţa dintre felul în care acesta este privit de o parte a societății sârbe și poziția instituțiilor europene.

Amenzi pentru scandările în onoarea lui Mladić

După ce suporterii echipei Red Star Belgrad au scandat în onoarea fostului general la un meci din Europa League disputat săptămâna trecută, chiar în ziua morții sale, UEFA a anunțat că echipa trebuie să plătească o amendă de 90.000 de euro pentru mai multe abateri, printre care scandări considerate nepotrivite pentru un eveniment sportiv și „comportament rasist și/sau discriminatoriu”.

O sancțiune a primit și clubul bosniac FK Borac Banjaluka, amendată de UEFA cu 39.500 de euro după scandările în favoarea lui Ratko Mladić și alte incidente provocate de suporteri la meciul din Conference League cu formația islandeză Vikingur Reykjavik.

Ratko Mladić a murit în detenţie la Haga

În ultimii ani de viață, Ratko Mladić a avut probleme serioase de sănătate. Fostul comandant se afla din 2024 într-un spital penitenciar din Haga, iar în ultimele 18 luni fusese imobilizat la pat.

Potrivit AP News, acesta suferise mai multe accidente vasculare cerebrale și avea afecțiuni cardiovasculare grave, hipertensiune arterială, probleme neurologice și boli renale.

Cu doar șapte zile înainte de moartea fostului general, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a trimis o solicitare oficială către Mecanismul pentru Tribunalele Penale Internaționale (MTPÎ), cerând eliberarea lui Mladić pentru ca acesta să-și poată petrece ultimele zile în Serbia. Cererea a fost respinsă, iar cel supranumit „măcelarul din Balcani” a murit, săptămâna trecută, în închisoare.